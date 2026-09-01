Primaria Scuri, slitta la consegna dei lavori: prima campanella all’ex Cavezzali

Nonostante il cronoprogramma dei lavori e le tempistiche confermate fino agli ultimi giorni dall’impresa appaltatrice consentissero di prevedere la disponibilità della scuola primaria Scuri per l’avvio dell’anno scolastico 2026/2027, a ridosso della consegna, durante uno dei sopralluoghi programmati e di routine, il Comune ha rilevato l’impossibilità, da parte della ditta, di completare gli interventi nei tempi previsti. La sede di via dei Galliari 1 non potrà quindi essere resa disponibile per l’inizio delle lezioni.

Per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, l’Amministrazione comunale sta dando comunicazione alle famiglie degli alunni e delle alunne della scuola disponendo, come soluzione temporanea, l’inizio delle attività presso la sede della scuola ex Cavezzali, in via Bellini 14, assicurando, per questa fase, il servizio navetta gratuito agli alunni e alle alunne della Scuola primaria Scuri.

I lavori per la realizzazione della scuola risultano, come previsto dal Pnrr, formalmente conclusi. Restano da definire alcuni interventi puntuali di dettaglio: completamento e finiture impiantistiche e di pavimentazione.

Il Comune è consapevole del disagio che la prosecuzione temporanea del trasferimento comporta per le famiglie e per l’intera comunità scolastica e si rammarica per una situazione che, nonostante l’impegno profuso nel seguire costantemente l’opera, non ha potuto essere risolta nei tempi previsti.

Proprio per questo, si sta lavorando per assicurare fin da subito una soluzione organizzativa che permetta agli alunni e alle alunne di raggiungere la sede temporanea in condizioni adeguate e senza costi a loro carico. La priorità resta infatti quella di garantire ai bambini e alle bambine un ambiente scolastico sicuro, funzionale e accogliente. Per questa ragione, il rientro nella sede di via dei Galliari potrà avvenire soltanto quando l’edificio sarà pienamente disponibile e saranno state completate tutte le attività necessarie a consentirne il regolare utilizzo da parte della comunità scolastica.

Fine lavori prevista a novembre

Il servizio navetta per la sede temporanea di via Bellini 14 è gratuito ed è garantito agli alunni e alle alunne iscritti alla Scuola primaria Scuri. Le modalità organizzative e le informazioni operative relative al servizio sono state comunicate alle famiglie attraverso i consueti canali dell’amministrazione comunale.