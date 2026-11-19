La meraviglia che, a quanto pare, non ha età. « Babbo Natale è anche un modo per tornare noi stessi bambini, quando aspettavamo con ansia Santa Lucia e ci portava pochi mandarini e, se andava bene, qualche caramella – sorride Abbadini – Oggi i tempi sono cambiati, ci sono i giochi e la tecnologia, ma la magia è rimasta la stessa». È proprio questa emozione condivisa, tra generazioni diverse, a rappresentare la soddisfazione più grande per chi lavora all'iniziativa. «Vedere gli occhi dei bambini spalancati dalla meraviglia è una gioia enorme – aggiunge Ceroni – E non sono soltanto i piccoli a emozionarsi: capita di vedere anche gli adulti commossi , perché l'atmosfera li riporta per un momento alla loro infanzia».