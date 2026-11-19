C’è un camino acceso, una slitta pronta a partire e una casa tutta da scoprire, ma soprattutto c’è un signore dalla barba bianca che aspetta di incontrare i suoi piccoli ospiti. Anche quest’anno Babbo Natale ha scelto la Val Seriana per il suo soggiorno bergamasco e ha trovato casa a Clusone, nelle stanze di Palazzo Gorra, antica residenza affacciata su piazza Orologio, a pochi passi dal celebre orologio astronomico Fanzago. Fino al 27 dicembre, l’edificio ospita «La Casa Bergamasca di Babbo Natale», un appuntamento ormai diventato una tradizione dell’inverno orobico, capace di richiamare ogni anno migliaia di famiglie.
A occuparsi dell’accoglienza ci sono gli elfi e tutto lo staff della Fattoria Didattica Ariete di Gorno , che da diciannove edizioni accompagna bambini e adulti in un viaggio dentro la magia del Natale. Il percorso si snoda tra le diverse stanze della dimora: il salotto, la sala da pranzo, la camera da letto e gli altri ambienti della casa, allestiti per restituire l'impressione di entrare davvero nel mondo di Babbo Natale. I piccoli visitatori potranno scrivere la propria letterina, affidarla direttamente al suo destinatario e ricevere in cambio alcuni regali. Ci sarà anche la possibilità di salire sulla slitta per scattare liberamente una fotografia ricordo e partecipare ai laboratori creativi, con attività come «La Pallina Magica», «La Pigna Incantata» e «Disney Color». Gli elfi in costume accompagneranno i bambini durante le attività, aiutandoli a realizzare i lavoretti da portare a casa.
La cura degli allestimenti
Dietro questa atmosfera, però, c'è un lavoro che comincia molti mesi prima dell'apertura. A raccontarlo è Roman Ceroni, che si occupa della progettazione e della realizzazione degli allestimenti. «Sono tutte case antiche e prima di iniziare dobbiamo sistemare gli ambienti e verificare che tutto sia conforme alle normative di sicurezza. Poi si passa al progetto e all'allestimento vero e proprio». Una volta sistemati gli spazi, si comincia a costruire la scenografia, intervenendo sui pavimenti, con tappeti e moquette quando necessario, sugli arredi e sulle decorazioni. C'è un elemento che, più di ogni altro, contribuisce a creare l'incanto: la luce. «È fondamentale – spiega Ceroni – Quando entriamo in una stanza mentre stiamo ancora lavorando, con tutto spento, sembra che manchi qualcosa. Poi accendiamo le luci e improvvisamente compare l'atmosfera».
Per Clusone la scelta è quella di un Natale ispirato alle case del Nord Europa, con rami di abete, decorazioni tradizionali e illuminazioni calde . Anche l'attenzione all'ambiente entra nella progettazione: le vecchie lampadine sono state sostituite con sistemi a Led, che consentono di ridurre i consumi. E tra le particolarità di quest'anno ci sarà anche un camino speciale, pensato per ricreare il calore e l'atmosfera del focolare senza ricorrere alla combustione della legna.La ricerca degli allestimenti, del resto, non si esaurisce nei giorni che precedono l'apertura. «Durante l'anno – continua Roman - visitiamo le fiere di settore e prendiamo contatti anche con magazzini specializzati all'estero. Ci piace conoscere le novità e capire quali saranno le tendenze, anche se poi cerchiamo di mantenere uno stile il più possibile classico e semplice, senza effetti troppo artificiosi». Un lavoro che non riguarda soltanto gli oggetti e le decorazioni, ma anche la capacità di restituire vita a edifici.
La magia dell’incontro
A dare origine all'iniziativa, nel 2007, fu un'intuizione condivisa da tre imprenditori della Val Seriana , con l'obiettivo di animare un periodo dell'anno tradizionalmente meno frequentato dal turismo. «Qui in inverno non c'è sempre la neve e volevamo trovare un'occasione per richiamare le famiglie anche in una stagione diversa – racconta Mauro Abbadini della Fattoria Ariete – Abbiamo iniziato al Santuario del Frassino, in una cascinetta poco distante, e l'esperienza ha funzionato. Da allora il progetto è cresciuto e ha coinvolto negli anni diverse località, tra cui Gromo, Gandino, Lovere e Clusone». Quella in corso è la diciannovesima edizione, dopo un anno di interruzione durante la pandemia.
Il senso dell'iniziativa, per chi la organizza, va ben oltre l'attrattività turistica. La Fattoria Ariete è una realtà che durante tutto l'anno accoglie famiglie e scuole, proponendo attività a contatto con gli animali e percorsi alla scoperta della storia del territorio, compresa la visita alla miniera di Gorno. La «Casa di Babbo Natale» rappresenta un'altra occasione per incontrare i bambini e offrire loro un'esperienza diversa. «Da noi l'emozione è quella di entrare in miniera o vedere gli animali. Qui, invece, è legata all'incontro con quel signore dalla barba bianca, alla slitta, alle luci, alle letterine e ai laboratori. Il filo conduttore è però sempre lo stesso: vedere la meraviglia negli occhi dei bambini ».
La meraviglia che, a quanto pare, non ha età. « Babbo Natale è anche un modo per tornare noi stessi bambini, quando aspettavamo con ansia Santa Lucia e ci portava pochi mandarini e, se andava bene, qualche caramella – sorride Abbadini – Oggi i tempi sono cambiati, ci sono i giochi e la tecnologia, ma la magia è rimasta la stessa». È proprio questa emozione condivisa, tra generazioni diverse, a rappresentare la soddisfazione più grande per chi lavora all'iniziativa. «Vedere gli occhi dei bambini spalancati dalla meraviglia è una gioia enorme – aggiunge Ceroni – E non sono soltanto i piccoli a emozionarsi: capita di vedere anche gli adulti commossi , perché l'atmosfera li riporta per un momento alla loro infanzia».
L'esperienza maturata negli anni ha insegnato agli organizzatori anche a prestare attenzione alle esigenze di ogni visitatore. I bambini possono ricevere cioccolatini e dolcetti, con un'attenzione particolare anche a chi è celiaco, per il quale sono disponibili caramelle adatte. Il percorso nella casa dura circa un'ora, durante la quale le famiglie possono soffermarsi nelle stanze, scattare fotografie e partecipare alle attività. E la magia non si esaurisce una volta usciti da Palazzo Gorra. A ogni bambino viene consegnato un legnetto sul quale scrivere il proprio nome: un piccolo oggetto da custodire fino alla primavera, quando potrà essere riconsegnato all'ingresso della Fattoria Ariete di Gorno per ottenere un ingresso gratuito alla struttura, con le sue aree naturali, gli animali domestici e la suggestiva miniera da esplorare. Un regalo che prolunga l'esperienza natalizia e invita a tornare a scoprire il territorio anche dopo le feste.
Informazioni utili
«La Casa Bergamasca di Babbo Natale» è visitabile il sabato dalle 14 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sono previste aperture straordinarie il 7 e l'8 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, e il 24 dicembre, dalle 14 alle 18. In occasione della «Notte Bianca» di domenica 6 dicembre è prevista anche un'apertura serale, dalle 20 alle 22, con ingresso a 5 euro. Il biglietto ordinario costa 10 euro, mentre l'ingresso è gratuito per i bambini fino a due anni. È disponibile un parcheggio per passeggini; i cani sono ammessi soltanto se di piccola taglia e tenuti in braccio o nel trasportino.
Terminato il soggiorno di Babbo Natale, la casa non chiuderà subito le porte: dal 28 dicembre al 4 gennaio arriverà infatti la Befana, pronta a raccogliere il testimone e ad accompagnare le famiglie anche negli ultimi giorni delle festività, dalle 14.30 alle 17.30. Informazioni e prevendita dei biglietti sul sito ufficiale e sui canali social dell'iniziativa.