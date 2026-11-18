Dalle casette di legno dei mercatini alle luminarie che accendono le piazze, passando per laboratori creativi, musica, teatro e incontri dedicati ai più piccoli. In un palinsesto come quello di «Territori in Luce», ideato per illuminare le tradizioni e la cultura della Val Seriana tutto l’anno, non poteva mancare la magia del Natale, momento in cui borghi e centri storici si trasformano in luoghi di incontro e condivisione. Il percorso attraversa il territorio da Castione della Presolana a Nembro, passando per Clusone, Casnigo, Cazzano Sant’Andrea e Vertova. Le iniziative si inseriscono nel programma di «Territori in Luce», il palinsesto condiviso che da marzo a dicembre 2026 accompagna alla scoperta delle tradizioni, dell'artigianato e delle devozioni popolari della Val Seriana. Un progetto che ha attraversato l'anno con concerti, sagre, rievocazioni storiche, visite guidate, degustazioni e spettacoli, portando l'attenzione sulle bellezze naturalistiche e architettoniche della valle e sulle sue produzioni locali. Con l'arrivo delle feste, il percorso si avvia alla conclusione attraverso una serie di appuntamenti dedicati all'atmosfera natalizia, accanto a proposte culturali che raccontano la storia e l'identità del territorio.