Dalle casette di legno dei mercatini alle luminarie che accendono le piazze, passando per laboratori creativi, musica, teatro e incontri dedicati ai più piccoli. In un palinsesto come quello di «Territori in Luce», ideato per illuminare le tradizioni e la cultura della Val Seriana tutto l’anno, non poteva mancare la magia del Natale, momento in cui borghi e centri storici si trasformano in luoghi di incontro e condivisione. Il percorso attraversa il territorio da Castione della Presolana a Nembro, passando per Clusone, Casnigo, Cazzano Sant’Andrea e Vertova. Le iniziative si inseriscono nel programma di «Territori in Luce», il palinsesto condiviso che da marzo a dicembre 2026 accompagna alla scoperta delle tradizioni, dell'artigianato e delle devozioni popolari della Val Seriana. Un progetto che ha attraversato l'anno con concerti, sagre, rievocazioni storiche, visite guidate, degustazioni e spettacoli, portando l'attenzione sulle bellezze naturalistiche e architettoniche della valle e sulle sue produzioni locali. Con l'arrivo delle feste, il percorso si avvia alla conclusione attraverso una serie di appuntamenti dedicati all'atmosfera natalizia, accanto a proposte culturali che raccontano la storia e l'identità del territorio.
A Castione della Presolana tornano i mercatini di Natale
Il primo appuntamento è sabato 21 novembre a Castione della Presolana, dove alle 15 si inaugura la ventiquattresima edizione dei «Mercatini di Natale», in piazzale Donizetti. L'apertura sarà accompagnata dalla musica, con un programma che attraversa i classici natalizi, le sonorità folk e i ritmi dance di DJ Thundergame. Nel pomeriggio spazio anche alla «Casa di Babbo Natale», con laboratori creativi insieme agli elfi, letterine da spedire al Polo Nord e la possibilità di incontrare Babbo Natale. Alle 16.30 è prevista l'accensione delle luminarie, accompagnata dalle note del Corpo Bandistico Presolana.
I mercatini saranno aperti tutti i sabati e le domeniche dal 21 novembre al 20 dicembre, oltre che dal 5 all'8 dicembre. Gli espositori proporranno creazioni artigianali, oggetti di hobbistica e prodotti tipici, con un servizio ristoro. Tra le novità di quest'anno anche il «Presolana Après Ski», allestito nel piazzale delle ex scuole elementari di Dorga. Lo spazio sarà attivo negli stessi giorni dei mercatini e, successivamente, dal 26 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni dalle 10 alle 19.
A Nembro il teatro racconta Enea Salmeggia
Tra gli appuntamenti di novembre trova spazio anche una proposta che si allontana dalle atmosfere natalizie per recuperare una figura importante della storia artistica locale. Venerdì 27 novembre, alle 21, l'Auditorium Modernissimo di Nembro ospita «Enea Salmeggia. La carne sotto l'oro», spettacolo proposto dal Comune nell'ambito delle celebrazioni per i 400 anni dalla morte del pittore bergamasco Enea Salmeggia, conosciuto come il Talpino.
Prodotto da Cantibhakta, con drammaturgia di Danny Bignotti e interpretato dallo stesso Bignotti insieme a Erica Sani, lo spettacolo si sviluppa attorno a una tela coperta che custodisce un segreto: «Diana e Callisto», opera profana capace di incrinare una vita interamente consacrata alla devozione. Nel dialogo con la figlia Chiara, il pittore si trova a interrogarsi sul rapporto tra fede e desiderio, obbedienza e verità, corpo e peccato. Una riflessione teatrale sulla salvezza delle immagini e sulla voce rimasta nascosta di un artista dimenticato.
L'ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria. Anche questo appuntamento fa parte del palinsesto «Territori in Luce», realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell'ambito del Bando Lombardia Style 2026.
Cazzano Sant'Andrea, tra artigianato e creatività
A Cazzano Sant'Andrea il Natale si accende sabato 5 dicembre alle 20.30, al Family Park Cà Manì, con l'accensione delle luci e dell'albero. A seguire, l'associazione Cazzano in Festa offrirà un brindisi con panettone, dolci natalizi e vin brulè.
La festa proseguirà domenica 6 dicembre con «Fantasie di Natale», dalle 10 alle 18, nelle vie del centro. Una giornata dedicata all'artigianato, alle produzioni agricole a chilometro zero e alle idee regalo, con espositori e punti ristoro distribuiti lungo il paese. Per i bambini sono previsti un laboratorio di candele in cera d'api, il truccabimbi e lo spettacolo del «Mago Bollicino». La musica sarà affidata al gruppo folkloristico «TiroLesi», mentre la biblioteca ospiterà la mostra «Intrecci di parole e colori» e i lavori degli alunni della Scuola Primaria.
A Vertova la luce attraversa l'Ex Convento
Lunedì 7 dicembre sarà il Centro culturale G. Testori, nell'Ex Convento di Vertova, a diventare il cuore di una giornata dedicata alla creatività, alle storie e alla solidarietà. La manifestazione «La luce del Natale» coinvolgerà i diversi ambienti del complesso, ciascuno con una proposta specifica.
Nel parco troveranno spazio hobbisti, artigiani e creativi con decorazioni e idee per i regali. Il chiostro accoglierà un braciere, caldarroste, bevande calde, biscotti e musica natalizia, mentre nella sala consiliare sarà allestita una mostra di beneficenza. Il teatro ospiterà spettacoli per bambini e famiglie, la biblioteca proporrà letture natalizie e nelle sale laterali si terranno laboratori per realizzare lanterne e decorazioni luminose.
Tra gli appuntamenti in programma, alle 14.30 una lettura ad alta voce per bambini e famiglie, alle 15 un laboratorio creativo dedicato a lanterne e palline di Natale. Sono inoltre previsti, con orari ancora da confermare, due appuntamenti con lo spettacolo «Lux e la polvere viaggiante!», dell'associazione Tri Pass. Alle 17.30 il teatro ospiterà «A Natale ogni storia vale!», lettura teatrale per adulti a cura di Pandemonium Teatro, con Tiziano Manzini.
Casnigo, tra mercatini, teatro e accensione delle luminarie
Martedì 8 dicembre , dalle 10 alle 18, Casnigo propone «Dolce Natale. La luce delle feste», una giornata che coinvolgerà piazza Caduti, via Umberto I e piazza San Giovanni Battista. Il mercatino riunirà associazioni, hobbisti e produttori a chilometro zero, affiancati da gonfiabili per bambini, dalla mostra del libro usato «Ti… rileggo» e da proposte gastronomiche tra torte, caldarroste e vin brulè. I commercianti de «Le Botteghe di Casnigo» offriranno musica e aperitivo.
Nel pomeriggio, alle 14, è previsto un laboratorio creativo per bambini, mentre alle 16 si terrà l'inaugurazione delle luminarie. La giornata proseguirà al Teatro del Circolo Fratellanza: alle 17.30 Renato Perani ed Emma Branca interverranno nella «Conferenza dell'Assessore», dedicata al tema «La mediazione culturale dell'Intelligenza Artificiale. Ponti digitali o eclissi umana?». Alle 20.45 spazio al teatro con «La Maria stórta. Primo di tre sacrosanti lamenti», di Alberto Salvi, con Matilde Facheris, Barbara Bedrina, Cristina Castigliola e Sandra Zoccolan, accompagnate dalla fisarmonica di Gino Zambelli.
A Fiorano al Serio con Babbo Natale
Domenica 13 dicembre , dalle 14 alle 18, piazza San Giorgio a Fiorano al Serio ospiterà la «Festa dell'accensione. Luce e magia». Il pomeriggio sarà animato dai mercatini delle associazioni locali, da tavoli dedicati alle attività creative e da una pesca di beneficenza. In programma anche lo spettacolo «Magia a Colori», una lettura natalizia e l'animazione di Milady e Wings. La merenda con vin brulè accompagnerà il pomeriggio fino allo spettacolo Led «New Moon», prima dell'arrivo di Babbo Natale.
A Clusone il Natale abita il centro storico
Anche Clusone, tra i comuni aderenti al partenariato di «Territori in Luce», si prepara ad accogliere le feste con i tradizionali «Mercatini di Natale». Corte Sant'Anna e piazza Orologio diventeranno il palcoscenico di un percorso tra 21 casette in legno, dedicate all'artigianato, alle idee regalo e ai sapori delle feste. L'inaugurazione è fissata per sabato 21 novembre alle 11. I mercatini saranno aperti in diverse giornate tra novembre e gennaio, fino all'Epifania, dalle 10 alle 19. Domenica 6 dicembre l'apertura sarà prolungata fino alle 23. Per ogni giornata di apertura è previsto anche un evento collaterale: truccabimbi, sculture in legno, musica dal vivo, bagheter e alpaca accompagneranno la visita. Ogni giorno, inoltre, dalle 15 alle 18 sarà possibile partecipare a un giro turistico del centro storico in calesse. L’ingresso è libero.
Con gli appuntamenti di novembre e dicembre, «Territori in Luce» accompagna così il territorio verso la conclusione di un percorso iniziato in primavera, che ha intrecciato cultura, tradizioni e valorizzazione delle comunità locali. Il Natale diventa l'occasione per ritrovare questi luoghi attraverso le atmosfere delle feste, lasciandosi guidare dalle luci, dai sapori e dalle storie della valle. Il progetto è realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando «Lombardia Style 2026». Programma completo e informazioni utili sul sito .
- «Territori in Luce» illumina l’atmosfera natalizia con appuntamenti in sei Comuni della Val Seriana
- A Castione della Presolana tornano i mercatini di Natale
- A Nembro il teatro racconta Enea Salmeggia
- Cazzano Sant'Andrea, tra artigianato e creatività
- A Vertova la luce attraversa l'Ex Convento
- Casnigo, tra mercatini, teatro e accensione delle luminarie
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