Claudio Tombolini dell’associazione Disabili Bergamaschi: «La vita va sempre preservata e vissuta»

Poche settimane fa, alludendo alla longevità dell’attuale governo, così si è espresso Massimo Giannini a «Dimartedì»: «Tutti siamo contenti se un essere umano vive fino a cento, centodieci anni, ma [...] se passa gli ultimi venti anni della sua esistenza immobile, su una sedia a rotelle, a non fare nulla, è inutile che è vissuto così tanto». Parole per le quali il noto giornalista e opinionista ha poi chiesto scusa ma che, inevitabilmente, hanno suscitato scalpore e amarezza. La stessa amarezza provata da Claudio Tombolini, presidente dell’associazione Disabili Bergamaschi, che, da anni, si batte affinché, nella nostra società, ci possa essere un’evoluzione culturale, affinché la disabilità non venga percepita come uno stigma e affinché le parole possano essere scelte con più cura e sensibilità. Lo abbiamo intervistato.