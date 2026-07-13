Da «Bleach» ad «Assassin’s Creed», il mondo del doppiaggio di Stefano Ferrari

S.F: Negli ultimi anni ho visto aumentare contemporaneamente sia la velocità richiesta dalle produzioni sia le aspettative del pubblico. Sono due esigenze che spesso si scontrano. Le major vogliono tempi sempre più stretti, mentre gli spettatori pretendono una qualità sempre più elevata. Non è facile conciliare entrambe le cose. Molte persone oggi scelgono di guardare film e serie in lingua originale. Non perché i doppiatori italiani siano meno capaci, ma perché il tempo a disposizione per realizzare un doppiaggio di qualità si è ridotto drasticamente. In questo scenario si inserisce anche l’intelligenza artificiale. La traduzione è stata una delle prime attività a essere automatizzata e molte aziende ormai rinunciano del tutto al traduttore umano. Il risultato è che i testi sono corretti, ma spesso perdono sfumature, personalità e naturalezza. Credo che, prima o poi, arriveremo a un punto di saturazione. Probabilmente vedremo prodotti realizzati interamente con l’intelligenza artificiale e sarà proprio allora che il pubblico tornerà ad apprezzare il valore del lavoro umano. Mi piace pensare che il doppiaggio possa diventare sempre più un mestiere artigianale: come quello di un sarto o di un falegname, dove la qualità richiede tempo, cura e competenze. È questo che spero per il futuro della professione.