E se crescere fosse l’arte di rendere realizzabili i nostri sogni?

Diverse volte su queste pagine mi sono occupato del sognare inteso come attività onirica prevalentemente notturna, inconscia e involontaria. La celebrazione di oggi, invece, la decliniamo sul sogno inteso come progettazione fantasiosa, pianificazione di un desiderio. Quali sono i punti in comune e le differenze fra queste due attività? Oltre a quella evidente e logica del fatto che un’attività avviene (scrivo “avviene” e non “la svolgiamo” in quanto non sono sicuro che siamo noi a sognare, o piuttosto “veniamo sognati” dall’inconscio) mentre dormiamo, mentre l’altra avviene durante la veglia, ci sono differenze più o meno ovvie. Un’altra differenza evidente è che il sogno notturno sembra essere in larga parte indipendente dalla nostra volontà: il nostro inconscio e la nostra psiche ci preparano un film in cui siamo in qualche modo protagonisti (e, a un certo livello di analisi, siamo anche coprotagonisti, scenografia, colonna sonora…tutto ciò che accade e è presente nel sogno rappresenta in qualche modo una parte di noi) senza aver letto la sceneggiatura e senza poter in alcun modo interferire con essa. Ma ancora più interessanti sono le somiglianze di queste due attività della psiche.