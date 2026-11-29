Due film recenti e di successo hanno attirato la mia attenzione in quanto mi sono sembrati rappresentare bene delle geografie della psiche contemporanea, mostrandone con efficacia le distorsioni e le ombre. Proverò a parlarne in nell’ottica “psicogeografica” di questa rubrica, cercando di parlare più di psiche e dell’oggi che di cinema.
S criverò di due film piuttosto recenti, « It ends » e « Backrooms », e di due più datati « Ricomincio da capo » e « Labyrinth » ed è quindi inevitabile qualche spoiler. Proseguite la lettura consapevolmente.
«It ends» racconta di quattro giovani amici che partono per una vacanza prima di iniziare l’università e, quindi, di separarsi, un viaggio che può rappresentare un ideale rito di passaggio verso l’età adulta. Dopo una svolta su una strada secondaria, però, succede l’imprevedibile: la strada sembra non finire mai e continuare all’infinito, senza svolte. Loro (e l’automobile su cui viaggiano) sono in una sorta di sospensione: non hanno fame, non sentono il bisogno di dormire o altre necessità corporee, il carburante non si consuma. Non sono fermi nel tempo – giorno e notte continuano ad alternarsi – ma sono in una sorta di bolla sempre uguale a sé stessa, senza via d’uscita.
Questa mancanza di una via d’uscita, e il ripetersi di giornate sempre uguali a se stesse, – scandite dalle routine messe in atto, forse come strategia di sopravvivenza psichica, dai protagonisti – in questo film mi sembra legittimamente accostabile a una ormai vecchia commedia del 1993, fra i miei film preferiti: «Ricomincio da capo», in inglese «Groundhog day», «Il giorno della marmotta», titolo con cui è spesso riportato, in cui Bill Murray interpreta uno scorbutico e abbastanza tronfio giornalista televisivo che si trova bloccato in un loop temporale, costretto a rivivere continuamente lo stesso giorno. È un topos abbastanza diffuso, e non ha senso qui esplorare altre variazioni sul tema. Ciò che mi interessa confrontare è un approccio generazionale nei confronti di due eventi paragonabili: una strada che continua all’infinito senza vie di uscita e il ripetersi infinito dello stesso giorno.
Uno scambio battute che ho trovato centrale in « Ricomincio da capo » avviene fra il protagonista e due avventori di un bar: Phil (il personaggio interpretato da Murray) chiede se non fosse capitato anche a loro di vivere più volte lo stesso giorno e gli altri rispondono che stava descrivendo esattamente la loro vita. È un po’ la “condanna” dei «Boomer», che spesso si sono ritrovati incastrati in lavori e impieghi ripetitivi. Nel corso delle ripetizioni, Phil pian piano capisce di avere delle responsabilità in quello che gli sta succedendo, e che per uscirne dovrà in qualche modo cambiare.
In « It ends» la battuta che ho trovato centrale la dice James, uno dei protagonisti, quando in un momento concitato e disperato urla di non essersi infilato lui in quella situazione, ed effettivamente è così: per quanto ne discutano e ci riflettano, i protagonisti non trovano una loro responsabilità (né una spiegazione) per esser finiti in quella situazione. Inoltre, mentre Phil nelle varie ripetizioni, trova anche modo di divertirsi, lo scenario dei quattro giovani è molto più drammatico e disperante. Non è un giorno che si ripete, ma una strada che va avanti senza fine e senza speranza di cambiamento.
Il confronto fra questi due film mi sembra riflettere un po’ il confronto fra due generazioni, quella del «Baby Boom» e la cosiddetta «Gen Z». Da un lato abbiamo una ripetitività più o meno causata da sé stessi, ma in cui si può trovare qualcosa di buono e, infine, una via di uscita. Dall’altro, la situazione di essere senza prospettive di cambiamento o visibili vie d’uscita mi pare rappresentare bene il sentimento manifestato da chi si trova a confrontarsi con un mondo e una società immersi in più crisi – climatiche, sociali, ambientali, morali, economiche, belliche, umane eccetera –, che ha “ereditato” senza nessuna colpa.
Da questa prospettiva ben si capiscono, e forse è più facile empatizzare, con chi sta protestando in questi tempi, da «Fridays for future» a «Ultima Generazione» passando per «Extintion Rebellion» e tante altre realtà. Come scrive Enzo Traverso sul manifesto «Oggi siamo in presenza di generazioni che si rivoltano contro una società che non offre loro nessun futuro […]. Queste manifestazioni sollecitano la creazione di una nuova società».
Alexander Ullom, regista di « It ends », e tutti i protagonisti del film sono nati abbondantemente dopo l’uscita di « Ricomincio da capo», ma non so quanto questa visione “generazionale” sia voluta o quanto sia una mia proiezione, essendo anagraficamente in mezzo a queste due generazioni. Ad ogni modo mi sembra interessante, e forse è un segno dei tempi, notare come questi due film, che raccontano vicende in qualche modo paragonabili, siano uno una commedia e l’altro un horror.
Probabilmente l’horror è un genere che si presta bene a rappresentare e simbolizzare lo spirito del tempo in cui stiamo vivendo, e non a caso come genere sta vivendo un’epoca di rivalutazione culturale e critica, grazie a produzioni di qualità e scrittura elevata (definite arthouse o elevated horror), dopo esser stato relegato al filone dei B-movies. Un discorso che si potrebbe allargare in ambito letterario e anche alla fantascienza e, più in generale, alla cosiddetta paraletteratura.
A « It ends» è stato spesso accostato « Backrooms », un altro film del genere con una storia simile: entrambi sono nati da fenomeni sviluppatisi in rete e prodotti con un budget molto limitato, per poi aver guadagnato cifre molto più alte. Sicuramente meno “generazionale” nella trama (anche se il regista, Kane Parsons, è nato nel 2005), offre tuttavia una rappresentazione simile di una condizione senza vie di uscita: se in « It ends» i loops, circoli infiniti di ripetizioni, sono in qualche modo legati a un tempo (e a una strada) che non finisce, « Backrooms» li trasporta in uno spazio che è a un tempo fisico, i “retrobottega”, e mentale; fatto reso evidente dalla presenza di una psicoterapeuta ad accompagnare il protagonista. Già dal dialogo iniziale, Mary, la psicoterapeuta, spiega a Clark, il protagonista, come traumi vissuti possano indurci, per sopravvivere, a infilarci in loop mentali, circoli viziosi, che continuiamo a ripetere. Nella narrazione cinematografica questo viene simbolizzato da stanze misteriose nascoste oltre la realtà, come se dietro un muro la realtà stessa “sognasse” un’altra realtà riproducendola a suo modo, facendo degli errori, come in un ricordo imperfetto o, appunto, in un sogno.
Questo è un elemento che, da appassionato frequentatore dell’inconscio, mi ha affascinato molto: secondo alcune teorie il sistema che ci fa sognare sarebbe sempre attivo, anche durante la veglia, ma la realtà sensoriale, più forte, lo “copre” come quando un cantiere stradale copre la musica che stiamo ascoltando in auto. In questo film, la realtà sognata è appena oltre una parete soltanto apparente, che vediamo ma possiamo attraversare. E, in linea con il genere cinematografico e il discorso che sto facendo, non è un sogno, ma un incubo.
Se vogliamo accostare « Backrooms » a un altro film “storico”, mi viene in mente « Labyrinth » del 1986. Mentre qui la protagonista, Sarah, è intrappolata in un labirinto creato (questa è la mia visione) dal narcisista Jareth/Bowie, nelle backrooms il protagonista si intrappola da sé, sembrano essere labirinti mentali creati dalla sua psiche traumatizzata e di conseguenza costretta a loop narcisistici fatti di narrazioni che si autosostengono, come se fossero un sistema di emergenza per salvare il salvabile delle psiche e della realtà. In questo labirinto entra la protagonista femminile, la psicoterapeuta, nel tentativo di salvare Clark, in un’azione simmetrica e speculare rispetto a quella di Sarah in « Labyrinth». Oltre alla prospettiva onirica e onironautica, insomma, il film mi pare descrivere bene il rischio che chiunque corre di perdersi nei propri labirinti mentali, col rischio di incontrare mostri e minotauri creati da sé. Alexander Lowen paragonava il percorso psicoterapeutico e analitico all’uscita dall’Inferno di Dante, con Virgilio come terapeuta; e questa è sicuramente una via del contemporaneo che individualmente può funzionare.
Ma come società, come se ne esce? È una domanda troppo grande per me, ma credo che un buon inizio sia dare sostegno e ascolto alle proteste in corso per evitare la catastrofe imminente. Non siamo di fronte al pastore di Esopo che urla «Al lupo!» per prendersi gioco dei compaesani, ma di fronte a qualcuno che urla «C’è un incendio!». L’incendio è reale, non possiamo lamentarci del volume delle urla.