Se vogliamo accostare « Backrooms » a un altro film “storico”, mi viene in mente « Labyrinth » del 1986. Mentre qui la protagonista, Sarah, è intrappolata in un labirinto creato (questa è la mia visione) dal narcisista Jareth/Bowie, nelle backrooms il protagonista si intrappola da sé, sembrano essere labirinti mentali creati dalla sua psiche traumatizzata e di conseguenza costretta a loop narcisistici fatti di narrazioni che si autosostengono, come se fossero un sistema di emergenza per salvare il salvabile delle psiche e della realtà. In questo labirinto entra la protagonista femminile, la psicoterapeuta, nel tentativo di salvare Clark, in un’azione simmetrica e speculare rispetto a quella di Sarah in « Labyrinth». Oltre alla prospettiva onirica e onironautica, insomma, il film mi pare descrivere bene il rischio che chiunque corre di perdersi nei propri labirinti mentali, col rischio di incontrare mostri e minotauri creati da sé. Alexander Lowen paragonava il percorso psicoterapeutico e analitico all’uscita dall’Inferno di Dante, con Virgilio come terapeuta; e questa è sicuramente una via del contemporaneo che individualmente può funzionare.