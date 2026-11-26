Il Natale è ormai alle porte e la magia del periodo più atteso dell’anno ha già iniziato a caratterizzare i centri paese con addobbi e luminarie. Il calore che infonde l’atmosfera natalizia è capace di scaldare anche i cuori più freddi perché il Natale non è fatto solo di luci, addobbi e incontri, ma soprattutto della possibilità di sognare a occhi aperti.
A rendere tutto ciò reale è la lunga attesa del 25 dicembre, con la nascita di Gesù Bambino, ma anche l’arrivo di Babbo Natale, che in questi mesi sta preparando con l’aiuto dei suoi elfi i regali per tutti coloro che sono stati buoni nel corso del 2026. Un’attesa che si fa ancora più palpitante lungo le strade del centro di Solto Collina, dove domenica 29 novembre si svolgerà la ventiquattresima edizione de «Il Mercatino nella Via».
L’appuntamento è divenuto ormai una tradizione imperdibile per il piccolo borgo affacciato sul Lago d’Iseo, dove storia e natura si fondono con l'atmosfera natalizia, complice la presenza di folletti birichini pronti a nascondersi negli angoli più curiosi del paese per spingere i visitatori a scoprire ogni scorcio del centro storico e le realtà che lo animano.
«Avremo circa ottanta-ottantacinque espositori provenienti non solo dalla provincia di Bergamo, ma anche da quelle di Brescia e Milano, con oggetti fatti a mano come manufatti natalizi, gioiellini o fiori, oltre al settore alimentare con le pietanze del nostro territorio – spiega Piero Spelgatti, presidente della Pro Loco La Collina –Quest’anno abbiamo deciso di introdurre anche una caccia al tesoro che vedrà i partecipanti andare alla ricerca dei folletti sparsi per il paese. Chi vorrà aderire potrà ritirare una cartina presso il nostro infopoint di Largo Canzanico, dove saranno indicate le varie zone interessate. A fine giornata, chi si avvicinerà maggiormente al numero esatto di folletti riceverà un premio speciale dalla Pro Loco».
«Il Mercatino nella Via», promosso dal Comune di Solto Collina in collaborazione con la Pro Loco La Collina, punta inoltre a valorizzare non solo gli espositori che raggiungono il paese del Sebino per mostrare le proprie opere artigianali, ma anche il filo rosso che unisce le diverse realtà locali nella realizzazione dell’evento. Dalle associazioni di volontariato agli Alpini, passando per la parrocchia e l’oratorio, tutti collaborano alla buona riuscita della manifestazione, incarnando il vero spirito natalizio che spinge a unire le forze per donare un po’ di felicità agli altri.
«Lo spirito di questa manifestazione è la voglia di lavorare insieme e di credere in ciò che facciamo – aggiunge Spelgatti – Promuovere il nostro territorio è fondamentale e questo impegno ci ha sempre regalato grandi soddisfazioni. All’inizio è stata un po’ una scommessa, anche perché venticinque anni fa era più semplice proporre qualcosa di nuovo, dato che c'erano solo poche feste locali. Abbiamo fatto una prova e abbiamo ricevuto un riscontro entusiasta della gente: siamo partiti nella zona centrale del paese con una quarantina di espositori e, crescendo negli anni, abbiamo consolidato questa tradizione. Per noi è una vera giornata di festa».
Andando a sbirciare il programma della giornata, che prenderà il via alle 10, si trova alle 11 la degustazione di cioccolata di Solforino in Largo Canzanico, che anticiperà alle 11.30 «Alla ricerca dei Folletti», la caccia al tesoro lungo le vie del borgo. Nel pomeriggio (dalle 14), al parcheggio di via Pozzi, si potranno incontrare i cavalli dell’ASD Scuderia sulla Collina, in occasione dell’evento «Tutti al Ranch», mentre lungo le vie del centro gli artisti di strada intratterranno i passanti. Dalle 14.30 risuoneranno poi le melodie natalizie a cura de I Piè de Solt e dei Folletti della Banda della Collina che, tra zampogne e baghèt, proporranno i brani della tradizione.
Per chi vorrà fare uno spuntino, sarà attivo il punto di ristoro curato dal gruppo alpini «Collina Alto Sebino» che, all’interno del cortile Pozzi, allestirà uno stand enogastronomico con prodotti tipici. In alternativa, per un pasto caldo al coperto, si potrà raggiungere l’Oratorio San Giovanni Bosco in via San Rocco, dove verranno serviti piatti cucinati come a casa.
Anche per i più piccoli sarà una giornata ricca di appuntamenti: dalla visita al «Fantasia Express» in biblioteca — che alle 15.30 ospiterà sulla propria terrazza lo spettacolo «Clown come filosofia di vita» a cura di Fausto Giori — agli spettacoli de I Burattini di Virgilio Baccanelli alla Casa Parrocchiale, in scena alle 14.30 con «Il Natale di Gioppino» e alle 16.30 con «Gioppino e la Principessa stregata».
Infine, con l’avvicinarsi del Natale non poteva mancare un pensiero a Santa Lucia: nel cortile della biblioteca sarà allestito «Lo Studiolo di Santa Lucia», dove i bambini potranno imbucare la propria letterina indirizzata alla martire siracusana in vista della notte tra il 12 e il 13 dicembre. Lo Studiolo resterà aperto fino all’11 dicembre il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 18, e il venerdì dalle 9 alle 12.