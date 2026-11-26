«Lo spirito di questa manifestazione è la voglia di lavorare insieme e di credere in ciò che facciamo – aggiunge Spelgatti – Promuovere il nostro territorio è fondamentale e questo impegno ci ha sempre regalato grandi soddisfazioni. All’inizio è stata un po’ una scommessa, anche perché venticinque anni fa era più semplice proporre qualcosa di nuovo, dato che c'erano solo poche feste locali. Abbiamo fatto una prova e abbiamo ricevuto un riscontro entusiasta della gente: siamo partiti nella zona centrale del paese con una quarantina di espositori e, crescendo negli anni, abbiamo consolidato questa tradizione. Per noi è una vera giornata di festa».