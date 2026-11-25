La festa di Santa Lucia ha un significato particolare per la comunità, perché affonda le radici in una tradizione familiare e collettiva che si rinnova ogni anno. «È la notte in cui si prepara il fieno, si lascia un bicchiere di latte e si va a dormire prima, perché se "la vedi" non passa. È la mattina in cui ti svegli e corri a vedere se è passata davvero. È la nostra storia. È come siamo cresciuti», racconta Ester Pedrini, assessora delegata alle Politiche pertinenti l'Ambiente, lo Sport, la Cultura e la Sicurezza Pubblica di Seriate.