Il Natale è un periodo fatto di attese, rituali e piccoli gesti che si ripetono nel tempo, ma anche un'occasione per ritrovarsi, condividere esperienze e scoprire qualcosa di nuovo. Nelle Terre del Vescovado, l'avvicinarsi delle feste porta con sé un calendario di appuntamenti che coinvolge San Paolo d'Argon, Seriate e Montello, con iniziative pensate per bambini, famiglie e adolescenti. Mercatini, spettacoli e animazione contribuiscono a creare l'atmosfera natalizia, ma accanto agli appuntamenti più festosi trovano spazio anche laboratori, percorsi artistici, musica, teatro e occasioni di incontro con tradizioni culturali differenti.
Seriate, Santa Lucia è la più bella delle tradizioni
Il cuore del calendario natalizio di Seriate è «Santa Lucia. La più bella delle tradizioni», una manifestazione che sabato 5 e domenica 6 dicembre animerà la biblioteca, le vie e le piazze del centro cittadino con laboratori, spettacoli, musica e attività per tutte le età. Il programma si inserisce in un percorso più ampio, che dal 4 dicembre proseguirà fino a gennaio con appuntamenti dedicati alla cultura, all'arte, alla lettura e allo spettacolo.
La festa di Santa Lucia ha un significato particolare per la comunità, perché affonda le radici in una tradizione familiare e collettiva che si rinnova ogni anno. «È la notte in cui si prepara il fieno, si lascia un bicchiere di latte e si va a dormire prima, perché se "la vedi" non passa. È la mattina in cui ti svegli e corri a vedere se è passata davvero. È la nostra storia. È come siamo cresciuti», racconta Ester Pedrini, assessora delegata alle Politiche pertinenti l'Ambiente, lo Sport, la Cultura e la Sicurezza Pubblica di Seriate.
Un patrimonio di gesti e ricordi che l'Amministrazione ha voluto riportare nel cuore della città, trasformando gli spazi pubblici in luoghi di incontro e partecipazione. «Abbiamo voluto costruire una festa che coinvolgesse tutta la città, mettendo in relazione le diverse realtà del territorio: associazioni, scuole, commercianti e famiglie. Santa Lucia ci ricorda il valore dell'attesa, della condivisione e delle tradizioni che meritano di essere tramandate».
La manifestazione si aprirà sabato 5 dicembre con «La Notte delle Lanterne», un appuntamento dedicato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Il filo conduttore sarà l'incontro tra due tradizioni legate alla luce: quella di Santa Lucia e quella delle lanterne coreane. Dalle 18, in biblioteca, i partecipanti potranno prendere parte a un laboratorio per costruire la propria lanterna, simbolo della cultura coreana. Seguiranno un momento di apericena alle 19 e, dalle 20 alle 22, un DJ set con playlist condivisa a tema K-pop e Santa Lucia, a cura di DJChigio. Un modo per coinvolgere anche gli adolescenti in una festa tradizionalmente associata soprattutto ai più piccoli.
Domenica 6 dicembre sarà invece il centro cittadino a trasformarsi in un grande spazio di festa. In piazza Alebardi, alle 11, sono previsti i saluti dell'Amministrazione, l'esibizione della Banda Musicale Città di Seriate e la benedizione del presepe, realizzato dall'Associazione ex allievi Scuola Edile. Dalle 11.45 alle 18 si potrà visitare il Magico Villaggio con la Capanna di Santa Lucia, mentre nel corso del pomeriggio si alterneranno tre spettacoli a tema.
Eventi e laboratori collaterali saranno ospitati presso la biblioteca comunale Gambirasio, in piazza Bolognini e in piazza Donatori di Sangue: in quest’ultima, il Mercatino di Santa Lucia proporrà idee regalo, prodotti tipici, street food e creazioni degli hobbisti. Il calendario di Seriate proseguirà per tutto il periodo natalizio con appuntamenti dedicati alla lettura, alle arti visive, al teatro, al cinema e alla musica. Non mancheranno, infine, le letture natalizie dedicate ai più piccoli e gli appuntamenti culturali in programma anche nel mese di gennaio.
San Paolo d'Argon, un viaggio tra le stelle e le storie di Natale
A San Paolo d'Argon il percorso verso il Natale prenderà il via domenica 29 novembre con «Aspettando Natale 2026», organizzato dal Comune e dalla Pro Loco in piazza Cortesi, dalle 10 alle 18.30. Il tema scelto per l'edizione è «Viaggio tra le stelle», un invito a vivere insieme l'inizio delle feste attraverso bancarelle artigianali, sapori, profumi e attività di intrattenimento. Durante la giornata saranno presenti hobbisti, giostre, street food, esperienze interattive su prenotazione, truccabimbi e gonfiabili. Il momento centrale sarà alle 17.30, con l'accensione dell'albero di Natale accompagnata dalla corale di San Paolo d'Argon. L'iniziativa coinvolgerà anche le associazioni del territorio, con la possibilità per gli espositori di partecipare alla manifestazione.
L'appuntamento si inserisce in un programma più ampio, costruito dall'Amministrazione comunale per accompagnare la comunità durante tutto il periodo natalizio e coinvolgere soprattutto bambini e ragazzi. «Le associazioni saranno tutte presenti per fare in modo che la comunità respiri un'aria di festa e possa vivere momenti di condivisione, gioia e partecipazione», spiega Milena Rolla Casavola, assessora alla Cultura, Istruzione e Biblioteca di San Paolo d'Argon.
Una parte importante di questo percorso si svolgerà proprio negli spazi della Biblioteca comunale Luigi Cortesi, che ospiterà due iniziative dedicate alla creatività e all'immaginazione. Martedì 8 dicembre, dalle 14.30 alle 17, è in programma il «Laboratorio di decorazione biscotti natalizi», con intrattenimento musicale. I bambini potranno decorare i propri biscotti partecipando a uno dei due turni orari previsti. L'attività è gratuita, ma i posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione telefonica o attraverso il sito del Comune.
Mercoledì 9 dicembre, dalle 16 alle 17.45, la biblioteca si trasformerà invece nell'ufficio postale di Babbo Natale. Con l'aiuto degli amici elfi, i bambini potranno scrivere e decorare la propria letterina, dando spazio alla fantasia e partecipando a uno dei rituali più amati dell'attesa natalizia. L'ingresso è libero e gratuito.
Sono iniziative semplici, ma capaci di trasformare un luogo di cultura in uno spazio di esperienza condivisa, in cui la lettura e la creatività si intrecciano con l'immaginario delle feste.
L'attenzione alle diverse generazioni è uno degli aspetti che caratterizzano il programma di San Paolo d'Argon. «Noi adulti abbiamo il dovere di rendere felici i bambini e di offrire a tutti, soprattutto a chi ne ha meno possibilità, sensazioni, gioie ed emozioni che ogni bambino e ogni ragazzo dovrebbe poter vivere», conclude Rolla Casavola.
Montello, tra giochi di una volta e magia del Natale
Il calendario delle iniziative nelle Terre del Vescovado farà tappa anche a Montello domenica 13 dicembre, con «Aspettando Natale a Montello», in programma al Parco di via Brevi. Una giornata pensata per le famiglie, che accosterà spettacoli, intrattenimento e attività legate alle tradizioni popolari.
Tra le proposte più curiose c'è l'area dedicata ai giochi di una volta, uno spazio per riscoprire i passatempi tradizionali del passato e sperimentare forme di divertimento lontane dagli schermi e dalla tecnologia. Per i più piccoli ci saranno anche i pony e una carrozza trainata da cavalli, presente durante tutta la giornata.
Il programma prevede inoltre spettacoli di acrobazia con le moto di MAX74, mentre alle 10.30 e dalle 14.30 alle 17 il Mago Endy porterà in scena i suoi numeri di magia. Nel pomeriggio arriverà anche Babbo Natale, pronto ad accogliere i bambini sul suo trono e a raccogliere le loro letterine. A completare l'atmosfera contribuiranno gli zampognari, con le loro musiche tradizionali.
Un appuntamento che punta sulla dimensione più conviviale delle feste e sulla riscoperta di attività e tradizioni capaci di mettere in relazione bambini e adulti. Dai giochi di un tempo alla musica degli zampognari, fino all'incontro con Babbo Natale, la giornata sarà un'occasione per vivere insieme il periodo natalizio e ritrovare il piacere delle esperienze condivise.
Dalle tradizioni più radicate alle occasioni per scoprire nuove forme di espressione, il Natale nelle Terre del Vescovado diventa così un invito a vivere il territorio attraverso esperienze diverse, ma unite da un filo comune: il desiderio di stare insieme. Un calendario che mette al centro le persone e le comunità, trasformando l'attesa delle feste in un'occasione per incontrarsi, condividere e riscoprire il piacere di sentirsi parte di un luogo.
Le iniziative sono incluse nel palinsesto eventi «Local Bites, Cultural Sites - Il viaggio continua», realizzate con il contributo di Regione Lombardia all’interno del bando regionale Lombardia Style 2026.