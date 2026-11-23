Lorenzo Flaherty colloca in una sala cinematografica, accanto alla madre, uno dei suoi primi sublimi incontri con la musica. Era un bambino, e le note ascoltate in quella sala gli rimasero per sempre impresse; solo da adulto, già avviato al mestiere di attore, ne riconobbe il peso e il valore della firma: si trattava del Maestro Ennio Morricone.
Attore romano di formazione teatrale, noto al grande pubblico come il Capitano Riccardo Venturi di «RIS – Delitti imperfetti», Flaherty sarà la voce narrante di «Ho visto la musica. Vita e opere di Ennio Morricone», in scena al Teatro Sociale di Bergamo Alta lunedì 7 dicembre alle 21 e martedì 8 alle 17. Lo spettacolo, della durata di ottanta minuti, è prodotto da Nero Foundation, organizzato da O.R.HO Eventi e promosso dall’Istituto Paritario San Paolo di Bergamo, che ne è anche sponsor. La messa in scena intreccia un testo liberamente tratto dalle parole del compositore con la musica eseguita dal vivo al pianoforte da Andrea Morricone, figlio di Ennio, da Fabio D’Onofrio e dal giovanissimo Matteo Carlo Marossi.
Un racconto costruito sulle parole del Maestro
Il testo, spiegano gli organizzatori, assume la forma di una confessione a cuore aperto del Maestro Morricone, rivolta al pubblico e, in primis, a sé stesso: un percorso introspettivo che attraversa le tappe principali della carriera, i dubbi sul ruolo del compositore, il rapporto con il successo cinematografico e, soprattutto, il legame personale ed esistenziale con la musica. Il Maestro, nato a Roma nel 1928 e scomparso nel 2020, ha firmato oltre quattrocento colonne sonore per il cinema e per la televisione. Oggi, la sua figura continua a essere un riferimento in tutto il mondo. «Siamo tutti molto emozionati, perché lo viviamo come un grandissimo evento», racconta Flaherty, che condividerà il palco con musicisti definiti da lui stesso straordinari.
Il suo compito è ripercorrere vita e carriera di colui che definisce «un compositore unico, un nostro vero patrimonio» attraverso una serie di aneddoti: un percorso che, nelle sue parole, diventa «un autentico viaggio». Ne risulta, avverte, qualcosa di diverso da una prova d’attore: «Non si tratta del classico spettacolo teatrale. È un evento musicale, dove il racconto procede attraverso una magia sfaccettata di luci, parole e suoni, accompagnati dal vivo da ben due pianoforti. Ci tengo moltissimo a sottolineare il senso dello spettacolo e il senso della musica: si parla di Morricone. La musica è la protagonista». Fra le pagine annunciate dagli organizzatori figurano «Giù la testa», «C’era una volta il West», «Nuovo cinema Paradiso», «Tema di Deborah» e «Malena». A ospitarle sarà il Teatro Sociale, gioiello neoclassico di pianta ovale disegnato da Leopoldo Pollack lungo la Corsarola di Città Alta.
Tre pianisti e un passaggio di consegne
Al pianoforte si alterneranno tre interpreti. Ospite speciale della serata, come recita la locandina, è Andrea Morricone: compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, cresciuto musicalmente sotto la guida del padre, si è diplomato in composizione al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. È autore del «Love Theme» di «Nuovo cinema Paradiso», la cui colonna sonora, firmata insieme a Ennio, valse a entrambi il premio «BAFTA» per la migliore colonna sonora. Ha diretto, fra le altre, l’orchestra dell’Opera di Budapest, collaborando con artisti come Andrea Bocelli, Sting e Yo-Yo Ma. Flaherty non nasconde il piacere di averlo accanto, definendolo «una persona straordinaria, un grande maestro, un grande direttore d’orchestra» e confida che sul palco si creerà «una connessione straordinaria tra lui e il papà, che coinvolgerà empaticamente tutti noi». L’idea dello spettacolo nasce invece da Fabio D’Onofrio, compositore, polistrumentista e autore di musiche per il cinema, al quale si deve anche la drammaturgia: per Flaherty, «un punto di riferimento a livello scenico».
A Matteo Carlo Marossi, diciassettenne nato a Varese, residente a Bergamo e allievo del Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Milano, è assegnata l’apertura e la chiusura della serata. Per Flaherty, la scelta più meditata del progetto: «Rappresenta emblematicamente tutti i giovani, che in questo periodo storico hanno bisogno di essere accompagnati per mano». Ripensando alla propria generazione, osserva che alla stessa età le cose erano indubbiamente diverse, forse più semplici, con più opportunità di crescere e di abbracciare una passione destinata a diventare lavoro. Da qui, un senso di responsabilità: « L’impegno da parte di noi “grandi” è di coinvolge il più possibile i giovani attraverso le nostre esperienze e la nostra professionalità , ponendoci come una linea maestra che possa infondere forza e coraggio». Attraverso Matteo, aggiunge, anche la musica di Morricone viene vissuta da chi verrà dopo: «È stato, è e sarà per sempre leggenda, la sua musica tocca il cielo con un dito». Il passaggio di consegne tra generazioni è un tema che l’attore dice di aver voluto «fortemente», e ringrazia l’Istituto San Paolo per aver accettato questo suo coinvolgimento sull’argomento. La scuola, sponsor dell’iniziativa, pone al centro della propria proposta educativa l’inclusività e l’attenzione alle esigenze di ogni studente, valorizzandone inclinazioni e talenti in ambito artistico, musicale e sportivo. L’Istituto Paritario San Paolo è inoltre scuola ufficiale della Federazione Ginnastica d’Italia, realtà che negli anni ha accompagnato la crescita di giovani talenti, anche ad alto livello, promuovendo un percorso educativo capace di coniugare formazione, passione e valorizzazione delle eccellenze.
Il Maestro visto da vicino
Il rapporto di Flaherty con Morricone non è soltanto quello di uno spettatore. Crescendo e abbracciando il lavoro di attore, ricorda, il pensiero fu uno solo: «Questa musica è meravigliosa, mi trasporta, mi crea una grande, profonda bolla di emozione». Nel compositore, aggiunge, l’emozione è un elemento straordinariamente forte, e il personaggio gli appare «complesso e semplice al tempo stesso: un accademico che è riuscito a inserirsi nel cinema offrendo sempre qualcosa in più, ma senza mai esagerare». L’incontro diretto risale ai primi anni Novanta: Flaherty prese parte a «Piazza di Spagna», miniserie in cinque puntate andata in onda su Canale 5 nel 1992, diretta da Florestano Vancini e con le musiche di Morricone. Una delle prime miniserie della rete, ricorda, con al suo fianco il maestro Enrico Maria Salerno. Fu Vancini, racconta, a presentargli il compositore, e fu allora che l’attore comprese quanta attenzione Morricone riservasse anche a quel lavoro televisivo, pur impegnato in imprese di altra portata. «Capii subito l’attenzione che aveva riposto verso la nostra serie. Ho visto da vicino come si lasciava coinvolgere in ciò che faceva. Lo faceva in maniera straordinaria, gli piaceva profondamente». Il filo che lega queste testimonianze è l’idea di una musica che si sappia trasmettere di generazione in generazione: dal bambino in sala al ragazzo che aprirà e chiuderà la serata, passando per il figlio che porta sul palco il nome del padre e per un attore che a Morricone è tornato da adulto, ritrovando in quel nome le note ascoltate da bambino.
I biglietti sono acquistabili online su vivaticket.com e alla biglietteria del Teatro Donizetti, in piazza Cavour 15: da 30 a 65 euro in platea, da 25 a 55 euro nel primo ordine di palchi, da 20 a 45 nel secondo e da 15 a 30 nel terzo.