A Matteo Carlo Marossi, diciassettenne nato a Varese, residente a Bergamo e allievo del Conservatorio «Giuseppe Verdi» di Milano, è assegnata l’apertura e la chiusura della serata. Per Flaherty, la scelta più meditata del progetto: «Rappresenta emblematicamente tutti i giovani, che in questo periodo storico hanno bisogno di essere accompagnati per mano». Ripensando alla propria generazione, osserva che alla stessa età le cose erano indubbiamente diverse, forse più semplici, con più opportunità di crescere e di abbracciare una passione destinata a diventare lavoro. Da qui, un senso di responsabilità: « L’impegno da parte di noi “grandi” è di coinvolge il più possibile i giovani attraverso le nostre esperienze e la nostra professionalità , ponendoci come una linea maestra che possa infondere forza e coraggio». Attraverso Matteo, aggiunge, anche la musica di Morricone viene vissuta da chi verrà dopo: «È stato, è e sarà per sempre leggenda, la sua musica tocca il cielo con un dito». Il passaggio di consegne tra generazioni è un tema che l’attore dice di aver voluto «fortemente», e ringrazia l’Istituto San Paolo per aver accettato questo suo coinvolgimento sull’argomento. La scuola, sponsor dell’iniziativa, pone al centro della propria proposta educativa l’inclusività e l’attenzione alle esigenze di ogni studente, valorizzandone inclinazioni e talenti in ambito artistico, musicale e sportivo. L’Istituto Paritario San Paolo è inoltre scuola ufficiale della Federazione Ginnastica d’Italia, realtà che negli anni ha accompagnato la crescita di giovani talenti, anche ad alto livello, promuovendo un percorso educativo capace di coniugare formazione, passione e valorizzazione delle eccellenze.