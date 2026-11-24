La 24 Ore di Le Mans rappresenta un appuntamento che tutti gli appassionati di motori aspettano. Il Circuit de la Sarthe è la vera “università” dell’automobilismo, dove dal 1923 i fuoriclasse si sfidano per provare a conquistare quella corona d’alloro che tutti vorrebbero avere nella propria bacheca.
Non basta infatti essere i più veloci, ma è necessario essere i più costanti per tutto l’arco della giornata, superando ostacoli come la nebbia, la pioggia, il freddo e soprattutto la notte, che accompagna i piloti nella corsa verso il traguardo. Con il buio spesso emergono le insidie più impensabili insieme alla fatica, fattori che rendono la 24 Ore di Le Mans una gara imprevedibile.
A saperne qualcosa è Stefano Gattuso che, dopo una lunga carriera sulle monoposto, ha coronato il proprio sogno prendendo parte al Mondiale Endurance (WEC) nelle ultime due edizioni. Dopo aver sfiorato il traguardo della Formula 1 con i test svolti in GP2, il 42enne di Sarnico ha saputo scalare le gerarchie del mondo delle ruote coperte, conquistando un posto nel team «Proton Competition» insieme a Giammarco Levorato e Logan Sargeant. Proprio con loro ha conquistato un secondo posto nella 6 Ore di Spa-Francorchamps nel 2025, arrivando poi a sfiorare la top ten a Le Mans quest’anno.
«È stata un’annata positiva e sono molto soddisfatto di come ho reagito durante il campionato. In tutte le gare ho portato in qualifica la macchina in Hyperpole, quindi fra le prime dieci posizioni, con il picco della pole position alla Lone Star Le Mans ad Austin. Mi ritengo soddisfatto anche di come ho gestito in gara, occupandomi delle partenze, perché su otto tappe e per cinque volte ho lasciato la macchina dopo due ore in prima o seconda posizione di categoria. Purtroppo al Fuji mi sono ritrovato tamponato e sono uscito alla prima curva, così come era successo a Barcellona, dove però siamo riusciti a ripartire e chiudere ottavi – racconta Gattuso – A Le Mans abbiamo purtroppo pagato un Balance of Performance (BoP) non troppo favorevole per la nostra macchina, troppo lenta sul rettilineo rispetto agli avversari. Nonostante ciò abbiamo fatto tutte e ventiquattro le ore portando a casa la gara, ma vogliamo andare a Le Mans non per ottenere una posizione di rincalzo, bensì per vincere».
Uno degli aspetti più affascinanti della 24 Ore di Le Mans rimane l’opportunità di gareggiare in piena notte su un tracciato in gran parte stradale, che non presenta un’illuminazione omogenea. Tutto ciò rappresenta una difficoltà in più perché in pista sono presenti auto appartenenti a categorie diverse – e quindi con velocità differenti – e nel frattempo inizia a farsi sentire la stanchezza. Nonostante ciò, a Le Mans non ci si ferma mai veramente, ricorda Gattuso.
«Personalmente mi piace molto guidare di notte. Anche nelle sei edizioni della 24 Ore di Spa che ho affrontato in passato ho sempre guidato tanto durante la notte. Non avevo particolari problemi e non vedevo grande differenza nei tempi sul giro tra il giorno e la notte. Farlo a Le Mans è bellissimo: essendo un circuito stradale così lungo, l'illuminazione non è un granché. Anzi, in alcuni tratti è completamente buio perché non ci sono lampioni a illuminare la strada, quindi hai solo i tuoi fari e quelli delle macchine che hai intorno. È una sensazione veramente bella e che mi esalta molto – aggiunge il pilota bergamasco – Nell'arco di 24 ore il termine "dormire" non rientra nel vocabolario: al massimo riesci a riposare. Quando si fa stint (dalle due alle tre ore) siamo tre piloti: anche se guidi per tre ore e le altre tre le fanno i tuoi compagni, rimani con sei ore prima di rientrare in macchina».
Cosa accade durante quelle sei ore fuori dall’auto? Di tutto, perché durante la 24 Ore di Le Mans il «Circuit de la Sarthe» diventa una vera e propria città in fermento costante. Pensare anche solo di chiudere per un attimo gli occhi diventa quasi impossibile, perché ci sono una serie di riti da rispettare oltre al costante rombo dei motori che continua a ronzare nelle orecchie.
«Quando scendi dalla macchina devi fare un piccolo resoconto con gli ingegneri su come è andata, quali sensazioni hai avuto. Quindi una mezz'oretta passa così. Poi abbiamo la seduta con il fisioterapista, perché è fondamentale essere sempre pronti per gli stint successivi. Dai consigli sugli integratori ai massaggi, tutto quello che serve. Dobbiamo mangiare, perché è fondamentale reintegrare quello che abbiamo perso durante la guida e in ultimo facciamo una doccia veloce. Circa un’ora e mezza prima dobbiamo essere nel box, qualora ci fossero cambi di strategia o sia necessario salire in macchina prima del previsto – spiega Gattuso – Venti minuti prima dello stint abbiamo già il casco in testa e rimangono solo due o tre ore per riposare. Già durante il weekend è quasi impossibile dormire: ci troviamo in alcuni container vicino ai box e non in albergo; considerato la il continuo passaggio di gente e l’adrenalina in corso, è difficile concedersi un po’ di riposo».
L’atmosfera di Le Mans è unica, trattandosi di oltre una settimana di eventi che vanno dalla presentazione degli equipaggi alle prove libere e alle qualifiche, fino alla gara che scatta alle 16 del sabato e si conclude il giorno successivo. Un clima che Stefano vorrebbe rivivere anche il prossimo anno.
«Stiamo lavorando per essere di nuovo presenti nel WEC e, in tutto ciò, speriamo di riavere la conferma di Ford. Ci sono tutti i presupposti, ma è ancora un po’ presto per avere la certezza, nonostante il WEC sia l’unico campionato dopo la Formula 1 a offrire il titolo di Campionato del Mondo – conclude il pilota orobico – Sono sicuro che al terzo anno raccoglieremo i frutti dell'esperienza dei primi due e potremo lottare per risultati importanti, come il titolo alla fine della stagione e un posto sul podio alla 24 Ore di Le Mans».