«Personalmente mi piace molto guidare di notte. Anche nelle sei edizioni della 24 Ore di Spa che ho affrontato in passato ho sempre guidato tanto durante la notte. Non avevo particolari problemi e non vedevo grande differenza nei tempi sul giro tra il giorno e la notte. Farlo a Le Mans è bellissimo: essendo un circuito stradale così lungo, l'illuminazione non è un granché. Anzi, in alcuni tratti è completamente buio perché non ci sono lampioni a illuminare la strada, quindi hai solo i tuoi fari e quelli delle macchine che hai intorno. È una sensazione veramente bella e che mi esalta molto – aggiunge il pilota bergamasco – Nell'arco di 24 ore il termine "dormire" non rientra nel vocabolario: al massimo riesci a riposare. Quando si fa stint (dalle due alle tre ore) siamo tre piloti: anche se guidi per tre ore e le altre tre le fanno i tuoi compagni, rimani con sei ore prima di rientrare in macchina».