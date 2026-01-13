La notte della sfida in Iran e l’avvertimento da Caracas

Le attuali proteste in Iran non sono spontanee. Sono l’eruzione di una ferita lunga quarant’anni. La scintilla può essere stata il crollo economico — la caduta libera del rial, l’evaporazione della classe media — ma l’incendio è politico. Il messaggio non riguarda più salari o prezzi. È esistenziale: questo sistema deve cadere. La repressione può zittire una strada per una notte, ma non può riempire i piatti vuoti, ricostruire la fiducia o creare un futuro. Dal mio punto di vista, la Repubblica Islamica sta seguendo lo stesso percorso del Venezuela: negazione, repressione, povertà, isolamento e, alla fine, collasso dall’interno. La caduta di Maduro ha messo in luce una verità semplice: nessun governo sopravvive quando perde il proprio popolo. Né con il petrolio. Né con le prigioni. Né con le esecuzioni. Caracas oggi non è solo una città. È un avvertimento. E Teheran, riga dopo riga, sta riscrivendo la stessa storia.