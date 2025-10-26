Nel mezzo del cammino: la mezza età come occasione per diventare se stessi

Parlandone poi in analisi, grazie all’amplificazione (nella pratica junghiana ciò che succede non viene “interpretato” ricercandone le cause, ma “amplificato” cercandone connessioni e legami simbolici, spesso con miti e elementi di quello che si definisce «inconscio collettivo») ho scoperto il mito di Ciane e Anapo che Ovidio nelle «Metamorfosi» ambienta a Siracusa. Già da un po’ di tempo cercavo una chiave, una strada per convogliare (radicare, direi, usando un’immagine cara all’analisi bioenergetica) in qualcosa di concreto il mio amore per la musica, fatto da anni di ascolti e esplorazioni, letture e qualche raro esperimento creativo. L’esperienza mi aveva dato una direzione, la ricerca di una sintonia fra suoni registrati in natura e musica creata da me. Dato che l’esperienza immaginativa era iniziata con impressioni sotterranei, ho cercato e trovato una grotta in cui registrare una cascatella e un ruscello. Ho collegato quell’ambiente sotterraneo, poi, a alcune tecniche di canto armonico e di gola che stavo imparando da qualche anno: cavernosità e armonici che imitano le acque dei ruscelli. Questo per dire anche che, a volte, il senso di qualcosa che facciamo, lo comprendiamo appieno a posteriori, come se conservassimo pezzi di un puzzle di cui ancora non abbiamo aperto la scatola.