Un mese di motori con Carlo Vanzini, le Ferrari e i raduni di auto e moto

Ad agosto il mondo dei motori si accende di musica, spettacoli e voglia di stare insieme. Si parte dal 18 al 23 agosto con la «29esima Festa Bikers» a Cologno al Serio, che porta in scena l’anima più autentica delle due ruote tra solidarietà e senso di appartenenza. Il 27 agosto la passione sale in quota con «Agosto in Vetta. Fuga a Passo San Marco», un suggestivo tour alpino per auto e moto d’epoca. A chiudere il mese, dal 28 al 30, sarà «Motori in Musica» a Selvino, un weekend ricco di ospiti con il fascino di un raduno Ferrari e l’esperienza inclusiva dei kart per tutti. Tre appuntamenti diversi per vivere il nostro territorio tra intrattenimento, condivisione e grande passione per i motori.
La «Festa Bikers»
Dal 18 al 23 agosto Cologno al Serio tornerà a essere la capitale bergamasca delle due ruote con la «Festa Bikers»: sei giorni a tutto volume tra musica dal vivo, spettacoli, motori e solidarietà per uno dei raduni più attesi dell’estate, che richiama oltre 80mila visitatori ogni anno. Un maxi raduno che l’associazione Bikers Cologno al Serio Ets organizza da quasi trent’anni, dove il rombo dei motori incontra l’impegno concreto per il sociale.
Il programma di quest’anno proporrà come da tradizione grande musica rock e metal, con dieci concerti gratuiti distribuiti sui due palchi. L’appuntamento da non perdere sarà sabato 22 agosto con l’esibizione di Blaze Bayley, voce degli Iron Maiden nella seconda metà degli anni ’90. Non mancheranno gli spettacoli di stunt rider e le esibizioni di arti marziali, con allenamenti dimostrativi e combattimenti ufficiali di Muay Thai e K1 a cura degli atleti della Free Combat Academy.
Il punto di riferimento della festa resterà il «Kustom Lab», lo spazio dedicato ad aerografisti, decoratori, incisori, orafi e fotografi. Qui gli artisti lavorano dal vivo sotto gli occhi del pubblico insieme a tatuatori professionisti. Sabato pomeriggio ci saranno le performance live di due body-painter, mentre domenica andrà in scena il raduno statico dello Sharks Team American Cars, con oltre 60 auto americane e muscle cars che nel pomeriggio si accoderanno al tradizionale «Motogiro» aperto a tutti. Presente anche quest’anno la Polizia Provinciale di Bergamo, con uno spazio dedicato alla sicurezza e alla prevenzione. Il comandante Matteo Copia e il suo staff proporranno un test di simulazione sulla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Attraverso speciali visori che riproducono le alterazioni visive e motorie, giovani e adulti potranno sperimentare quanto alcol e droghe compromettano i riflessi, al volante come in sella.
Un’attenzione particolare sarà riservata ai più giovani. Moto e Bike Bergamo allestirà una pista enduro con moto elettriche e corsi di formazione per muovere i primi passi sulle due ruote, mentre l’associazione Mondo in Moto di Pognano e Tutti con Teo proporranno un mini-circuito in bicicletta per imparare le regole dell’educazione stradale. Sarà infine allestito uno spazio giochi a cura del gruppo B.A.C.A. (Bikers against child abuse), la rete mondiale di motociclisti a fianco dei minori vittime di maltrattamenti, con l’obiettivo di restituire ai bimbi la fiducia negli adulti.
Il ricavato sarà destinato alle realtà del territorio, proseguendo un impegno benefico che accompagna la «Festa Bikers» fin dalla sua nascita. In prima fila ci saranno l’Associazione Cure palliative di Bergamo, il Consorzio Famiglie e Accoglienza e numerose altre realtà no-profit. A sostegno di questi progetti torna anche la ricca sottoscrizione a premi, che metterà in palio una Harley-Davidson Cruiser Street Bob. Dietro le quinte ci sarà una macchina organizzativa collaudata: oltre trecento volontari coordinati da venti responsabili, tra cui molti ragazzi e adolescenti che rinunceranno alle vacanze estive per contribuire alla riuscita della manifestazione.
«Agosto in vetta. Fuga a Passo San Marco»
Per la prima edizione dell’evento, il Club Orobico Auto Moto d’Epoca proporrà un suggestivo itinerario che salirà fino ai 1.992 metri del Passo San Marco, ideale per lasciarsi alle spalle il caldo della pianura. Auto e moto d’epoca affronteranno gli impegnativi tornanti che portano al valico che unisce la Val Brembana con la Valtellina immergendosi nel verde delle Prealpi.
L’appuntamento sarà per giovedì 27 agosto alle 10 nel parcheggio di via Mamma Calvi a Piazza Brembana. La partenza del tour è prevista per le 11 e alle 12 i veicoli faranno tappa ad Albaredo San Marco, prima di proseguire verso il rifugio Passo San Marco 2000. Intorno alle 15.30 la carovana di mezzi storici ripartirà in direzione di Piazza Brembana per mettersi in mostra lungo la centrale via Bortolo Belotti, dove sarà possibile osservare da vicino splendide vetture d’epoca e scambiare qualche parola con gli equipaggi.
A conquistare il pubblico saranno modelli di ogni genere, dalle preziose Bugatti alle più diffuse Fiat o Lancia, fino alle Alfa Romeo sportive che un tempo tenevano testa a rivali come Porsche e BMW. Protagoniste anche le due ruote con le immancabili Vespa – da sempre presenti numerose ai raduni del Club Orobico –, le storiche Moto Guzzi e le sportive giapponesi Honda e Suzuki di ogni cilindrata. La quota di iscrizione è di 60 euro. Per aderire o richiedere informazioni è possibile contattare il Club Orobico Auto Moto d’Epoca.
«Motori in Musica»
Gran finale di stagione a Selvino con «Motori in Musica». Da venerdì 28 a domenica 30 agosto, l’altopiano ospiterà tre giornate di musica, spettacoli e passione per i motori. «Il programma della manifestazione – spiega Angelo Bertocchi, assessore allo Sport e Turismo – a soli sette giorni dal Gran Premio d’Italia di Formula 1, è stato pensato per raccontare il mondo delle corse attraverso le voci dei suoi protagonisti, promuovere inclusione e partecipazione, valorizzare il territorio e la sua comunità e offrire momenti di grande festa collettiva»
Si partirà venerdì alle 20.30 con l’appuntamento «Salotto a tutto gas», condotto da Renata Amigassi. Sul palco ci sarà Carlo Vanzini, inconfondibile voce della Formula 1 su Sky Sport F1 Italia, insieme a Paolo Magni e Giulio Carissimi, rispettivamente presidente e presidente onorario del Ferrari Club Caprino Bergamasco, e a Cristian Cacioli, presidente del Fan Club Andrea Locatelli. Il fan flub dedicato al campione selvinese di Superbike sarà presente per l’intero weekend sotto i portici del Comune, dove si potrà vedere da vicino a una delle sue moto da gara. A seguire, spazio al divertimento con Marco Della Noce, celebre volto di Zelig nei panni dell’irresistibile capo meccanico della scuderia Ferrari.
Il sabato sarà dedicato all’inclusione con l’evento gratuito «Kart per tutti». Grazie a mezzi appositamente adattati a ogni tipo di disabilità, chiunque potrà mettersi al volante e provare l’esperienza della guida in totale sicurezza. Ad attendere i più piccoli ci sarà un ospite speciale: Luigi, la divertente Fiat 500 del film «Cars». In serata, spazio al concerto-tributo di Joe Bavota nelle vesti del leggendario Elvis, accompagnato da una flotta di auto d’epoca.
Domenica mattina Selvino si sveglierà con il rombo dei motori del raduno Ferrari, organizzato dal Ferrari Club ufficiale con più iscritti al mondo. La sfilata delle Rosse partirà da Zogno alle 10 e, dopo aver risalito la Val Serina, raggiungerà l’altopiano verso le 11. Il centro si trasformerà in un paddock aperto a tutti, dove ammirare da vicino e scattare fotografie ai bolidi di Maranello fino alle 16.30. A fare da cornice all’evento, alle 16 andrà in scena l’esibizione di ginnastica ritmica delle atlete di Ritmicamente di Nembro. La manifestazione è organizzata dal Comune di Selvino con la regia di Promoserio.