Un mese di motori con Carlo Vanzini, le Ferrari e i raduni di auto e moto

Il punto di riferimento della festa resterà il «Kustom Lab», lo spazio dedicato ad aerografisti, decoratori, incisori, orafi e fotografi. Qui gli artisti lavorano dal vivo sotto gli occhi del pubblico insieme a tatuatori professionisti. Sabato pomeriggio ci saranno le performance live di due body-painter, mentre domenica andrà in scena il raduno statico dello Sharks Team American Cars, con oltre 60 auto americane e muscle cars che nel pomeriggio si accoderanno al tradizionale «Motogiro» aperto a tutti. Presente anche quest’anno la Polizia Provinciale di Bergamo, con uno spazio dedicato alla sicurezza e alla prevenzione. Il comandante Matteo Copia e il suo staff proporranno un test di simulazione sulla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. Attraverso speciali visori che riproducono le alterazioni visive e motorie, giovani e adulti potranno sperimentare quanto alcol e droghe compromettano i riflessi, al volante come in sella.