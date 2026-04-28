A Osio Sotto è tutto pronto per la grande sfilata delle Rosse di Maranello

Dietro ogni evento di questo genere si celano sempre delle storie personali, e quella di William Biava – tra i principali organizzatori della manifestazione e figura di riferimento nel mondo motoristico bergamasco – è davvero speciale: non tanto per il suo contenuto biografico, quanto perché rappresenta qualcosa di più di una semplice carriera di appassionato. Biava non è cresciuto in un ambiente in cui le vetture di Maranello fossero di casa: sua madre lavorava come collaboratrice domestica, suo padre era muratore. Non c’era nulla, nell’orizzonte della sua infanzia, che lasciasse presagire che un giorno avrebbe posseduto cinque esemplari del Cavallino nel corso della sua vita. Eppure – o forse proprio per questo – il mito del rosso ha messo radici profonde, nutrito da quella forma di devozione che solo certi simboli sanno generare. Tanto radicata è questa fedeltà che, di fronte alla possibilità concreta di acquistare una vettura di un marchio concorrente di grande prestigio – l’ordine era già firmato – Biava ha fatto marcia indietro all’ultimo momento, «con la sensazione netta di stare per commettere un torto alla mia fede profonda», ha precisato l’esperto.