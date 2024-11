Al «Salone del Mobile» le eccellenze del design e del «Made in Italy»

Alla ricca area espositiva il «Salone del Mobile» abbinerà un significativo programma di eventi collaterali , allestiti con la preziosa collaborazione della Fondazione Architetti Bergamo, con un omaggio ai grandi maestri del «Made in Italy» che, di fatto, trasformerà la Fiera in via Lunga in un palcoscenico dedicato al design e all’architettura che ha fatto grande l’Italia in tutto il mondo. Sabato 16 novembre, ore 17.30, l’apertura del programma sarà affidata a Maurizio Riva, amministratore delegato di Riva 1920 e vincitore del «Premio Compasso d’Oro alla carriera 2024», con un talk dal titolo «L’Arte della Semplicità: Maurizio Riva, il “Falegname” che ha conquistato il Compasso d’Oro». A seguire, l’imprenditore bergamasco Isidoro Rino Fratus racconterà la sua esperienza «Dall’Officina al Successo Globale – Storia di un Innovatore del Made in Italy»: Fratus ha contribuito al successo di importanti marchi dell’illuminotecnica italiana, tra cui Artemide, e ha guidato il rilancio di brand internazionali come Alias e MDF.