Alla Cittadella la nuova edizione della «Festa del Cioccolato»

Come anticipato, la «Festa del Cioccolato» andrà in scena questo fine settimana con gli stand che rimarranno aperti dalle 9 alle 19 per tre giorni di puro godimento “cioccolatoso”. Ad aprire le danze sarà la giornata di venerdì 15 novembre con una giornata dedicata nello specifico ai più giovani, con una serie di laboratori creativi che coinvolgeranno i bambini insegnando loro la possibilità di scoprire il mondo del cioccolato in modo divertente e educativo. Durante la mattinata sarà inoltre prevista la visita dei bambini della Scuola dell’Infanzia Centro per la Famiglia Bergamo Alta, mentre alle 10.30 inizieranno i laboratori per gli studenti e per le studentesse della secondaria di primo grado dell’Istituto Donadoni, guidati alla scoperta del cacao dal maestro cioccolatiere Gabriele Mainero.