«Calvino lettore di Ariosto»: quando i classici leggono i classici

La Società Dante Alighieri, fondata nel 1889 sotto la guida di Giosuè Carducci e riconosciuta come ente morale nel 1893 grazie a un Regio Decreto, ha come obiettivo quello di «tutelare e diffondere la lingua e la cultura italiane nel mondo, ravvivando i legami spirituali dei connazionali all’estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l’amore e il culto per la civiltà italiana». Per realizzare questa missione, la Società propone ogni anno un ampio calendario di iniziative: dal ciclo «Lectura Dantis» agli incontri con scrittori, dal «Certamen Dantesco» (che ha ormai raggiunto la sua nona edizione) ai concerti con giovani musicisti e artisti affermati della scena nazionale. Sono inclusi anche momenti dedicati alla letteratura internazionale e visite guidate per scoprire le bellezze della città di Bergamo, come il coro ligneo della Basilica di Santa Maria Maggiore, uno degli ultimi itinerari più apprezzati dai partecipanti.