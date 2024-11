«Per l’Europa, con Trump, saranno più le difficoltà che i vantaggi»: intervista a Oliviero Bergamini

FR: Nel suo libro, «Democrazia in America?» (Ombrecorte, 2015), lei afferma che «[…] gli Stati Uniti presentano una distribuzione della ricchezza drammaticamente diseguale: gran parte dei cittadini vive in condizioni economiche precarie e molti milioni sono poveri. Per converso una ristrettissima minoranza monopolizza una quota spropositata della ricchezza nazionale, e si tratta di una concentrazione che sta aumentando ulteriormente in questi ultimi anni, come se il privilegio andasse istituzionalizzandosi. […] Diritti considerati basilari nella maggior parte delle democrazie avanzate, come quello alla salute, vengono garantiti in misura limitata. L’istruzione […] tende a propagare le divisioni sociali, e in generale oggi punta a dotare i cittadini di competenze tecniche-professionali più che a prepararli a una partecipazione politica documentata e consapevole». I Democratici hanno perso perché impegnati a difendere battaglie che poco hanno a che fare con i problemi concreti della classe media americana, sacrificando i diritti sociali sull’altare dei diritti civili?