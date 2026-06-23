Alla tavola del Santo Pescatore con la sagra di Spinone al lago

«La manifestazione è un’occasione sentitissima dalla comunità della Val Cavallina, che unisce il paese e il suo lago e che ogni anno coinvolge anche numerosi volontari e volontarie – spiega il sindaco Scaburri - promossa dal Comune di Spinone al Lago in collaborazione con la Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, l’iniziativa è possibile grazie a un team affiatato di cuochi ed ex cuochi professionisti che hanno messo a punto il menù e che cucineranno nella cucina mobile del parco, mentre i camerieri saranno gli adolescenti della zona, coordinati dall’assessore ai servizi sociali Teresa Mazza. Domenica invece il testimone passerà agli alpini e ai volontari della protezione civile impegnati alle friggitrici».