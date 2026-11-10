Arriva un goloso e profumato weekend in Città Alta con la «Festa del Cioccolato»

Ma quali specialità accompagneranno il vino? Mainero ha anticipato alcune delle possibili proposte: « Gli abbinamenti saranno il tartufo alla nocciola fondente, il cioccolato gianduia o il bacio di nocciole. Stiamo ancora verificando quale sia la miglior combinazione da poter presentare al pubblico. La cosa certa è che saranno prodotti a base di nocciole tipici piemontesi che, in abbinamento con il Moscato, sono perfetti».