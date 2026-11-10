Arriva un goloso e profumato weekend in Città Alta con la «Festa del Cioccolato»

C'è un profumo capace di conquistare tutti, senza distinzioni di età: quello del cioccolato. E sarà proprio lui il grande protagonista di questo fine settimana a Bergamo Alta, dove da venerdì 13 a domenica 15 novembre tornerà la « Festa del Cioccolato, Cittadella Edition » , un appuntamento capace di trasformare Piazza Cittadella in un percorso alla scoperta di sapori, profumi e tentazioni artigianali.
Giunta alla sua quarta edizione e forte del successo degli appuntamenti precedenti, la manifestazione, promossa da Promozioni Confesercenti Bergamo , si conferma una vetrina dedicata all'eccellenza della tradizione cioccolatiera italiana.
A rendere speciale questo appuntamento sarà la presenza di otto maestri cioccolatieri provenienti da Bergamo, Monza, Pavia, Torino, Cuneo, Parma, Campobasso e Reggio Calabria, pronti a raccontare, attraverso le proprie creazioni, la passione e la maestria che si nascondono dietro a uno dei prodotti più amati al mondo.
Dalle 9 alle 19.30 , tra stand e degustazioni, il pubblico potrà quindi intraprendere un viaggio alla scoperta del cioccolato e delle sue molteplici sfumature.
Cosa si nasconde dietro la tavoletta? Il percorso spiegato ai più piccoli
Venerdì 13 novembre , la manifestazione si aprirà nel segno dei più piccoli. Durante la mattinata, i bambini della scuola dell’infanzia Centro per la Famiglia Bergamo Alta visiteranno gli stand e riceveranno un dolce omaggio. Per gli studenti e le studentesse del primo anno della scuola primaria «M.Ghisleni» dell’Istituto Donadoni, invece, è previsto un laboratorio condotto dal maestro cioccolatiere Gabriele Mainero.
L’incontro sarà un’occasione per accompagnare gli studenti nella scoperta delle origini del cioccolato, portandoli idealmente indietro nel percorso che conduce dalla pianta alla tavoletta. « Cerchiamo di farli avvicinare al mondo del cioccolato partendo proprio dal frutto del cacao, ossia la cabossa, al cui interno si trova la fava. Dalla pianta arriviamo poi al cacao» , racconta Mainero.
Un percorso educativo pensato per mostrare come dietro un prodotto così familiare, si nasconda un processo lungo e articolato, fatto di coltivazione, attenzione e competenze.
Moscato di Scanzo e cioccolato: un incontro di sapori ed eccellenze
Sabato 14 novembre sarà invece il momento di un appuntamento particolarmente interessante per chi ama sperimentare nuovi abbinamenti gastronomici. Protagonisti saranno il cioccolato e il Moscato di Scanzo, due eccellenze che si incontreranno in una degustazione pensata per esaltarne aromi, caratteristiche e affinità. A guidare i partecipanti saranno il cioccolatiere Gabriele Mainero e Ilenia Bonzi, responsabile marketing del Consorzio Moscato di Scanzo.
L'appuntamento, gratuito e con posti limitati, è fissato alle 16 presso il ristorante Da Mimmo. Saranno soltanto 25 i partecipanti ammessi, per questo è consigliabile prenotare anticipatamente scrivendo all'indirizzo [email protected] .
Ma quali specialità accompagneranno il vino? Mainero ha anticipato alcune delle possibili proposte: « Gli abbinamenti saranno il tartufo alla nocciola fondente, il cioccolato gianduia o il bacio di nocciole. Stiamo ancora verificando quale sia la miglior combinazione da poter presentare al pubblico. La cosa certa è che saranno prodotti a base di nocciole tipici piemontesi che, in abbinamento con il Moscato, sono perfetti».
La scelta degli ingredienti non è casuale. Creare un incontro armonioso tra vino e cioccolato richiede infatti attenzione, soprattutto perch é quest'ultimo tende a imporsi sugli altri sapori. « Si dice che il cioccolato sia un ammazza-gusto per eccellenza, cioè qualsiasi cosa venga abbinata al cioccolato, alla fine il cioccolato prevale su tutto» , spiega il maestro cioccolatiere.
La vera sfida consiste dunque nel trovare il giusto equilibrio tra le diverse componenti. Il Moscato di Scanzo, con il suo corpo importante e il suo profilo aromatico, dovrà essere il primo a esprimersi, lasciando poi spazio alle note della nocciola e, infine, al carattere intenso del cioccolato. « Quello che ci che auguriamo è che il pubblico possa scoprire nuovi abbinamenti, ma soprattutto che possa provare una “bella esplosione”, una dimensione di wow» , conclude Gabriele Mainero.
Un vino tutto bergamasco
L'incontro tra cioccolato e Moscato di Scanzo sarà anche un'occasione per avvicinare il pubblico a un prodotto dell'identità enologica bergamasca. Unico vino DOCG della provincia di Bergamo, il Moscato di Scanzo è un passito ottenuto al 100% da uve di un vitigno autoctono coltivato nel territorio di Scanzorosciate. Le sue origini risalgono alla metà del Duecento e la sua particolarità è davvero rara: si tratta dell'unico vitigno appartenente alla grande famiglia dei Moscati a essere a bacca nera.
A raccontarne le caratteristiche è Francesca Pagnoncelli Folcieri, presidente del Consorzio Moscato di Scanzo: «È un vino passito con una dolcezza che non è quella dei passiti gialli, quindi moderata, che si sposa benissimo con il dolce-amaro del cioccolato».
Del resto, parlare di Moscato di Scanzo significa raccontare una produzione di grande valore, ma ancora poco conosciuta al di fuori dei circuiti specializzati. Per il Consorzio, le collaborazioni con le realtà del territorio rappresentano infatti, uno strumento fondamentale di promozione. « Crediamo tantissimo nella collaborazione sul territorio e quindi ogni proposta che ci viene fatta cerchiamo di coglierla al volo per permettere ai bergamaschi di conoscere le eccellenze uniche della loro terra» , sottolinea Pagnoncelli Folcieri.
Una scultura di cioccolato per un gesto di solidarietà
Domenica 15 novembre spazio, infine, alla creatività della lavorazione del cacao. Il pubblico potrà assistere alla realizzazione di una scultura di cioccolato ricavata da un imponente monoblocco di 20 chilogrammi. A trasformare la materia prima in un'opera d'arte effimera sarà lo scultore Bruno Manenti, che metterà in mostra talento, precisione e fantasia.
Ma il valore di questa creazione andrà ben oltre il suo impatto scenografico: una volta ultimata, infatti, la scultura sarà donata alla scuola dell'infanzia Centro per la Famiglia Bergamo Alta, che organizzerà un'asta di beneficenza.
A Bergamo Alta, dunque stanno per prendere vita tre giorni, dal 13 al 15 novembre, dove il cioccolato sarà il solo protagonista delle strade.
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