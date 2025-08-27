Bergamo celebra Sant’Alessandro nei quartieri tra cultura, sport e convivialità

«Dalla mattina e fino a sera, anche a seguito della cena – prosegue Nadia – gli eventi non si fermeranno: le strade si animeranno e i portoni dei palazzi si apriranno per accogliere i residenti di Pignolo e i visitatori al racconto della storia del borgo». A scendere in campo saranno i commercianti, ristoratori, artisti e musicisti che hanno aderito alla proposta della Rete di Quartiere. «In ogni luogo scelto per un evento (mattutino, pomeridiano e serale) – spiega la volontaria – ci sarà almeno un residente ad accogliere i partecipanti in luoghi magnifici, atri o giardini pensili, dove verrà narrata la storia di quel palazzo o della famiglia che ha abitato. In questo modo verranno valorizzate anche tutte le professionalità che parteciperanno al racconto: l’importanza dell’evento non sarà solo convivialità ma anche cultura».