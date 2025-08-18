Con la «Festa Bikers» la passione per i motori incontra la solidarietà e la musica

«Costruire relazioni con altre associazioni – conferma il portavoce – è oggi un metodo consolidato, ma non posso nascondere che, nei primi anni, è stato molto difficile: lo stereotipo del biker tatuato, con capelli lunghi e la barba e che lo rendono un uomo pericoloso, è duro a morire. In realtà siamo persone normali che abbiamo una passione che ci accomuna e, citando il fondatore della “Festa Bikers” Fausto Fratelli, “in quanto uomini e donne fortunati e liberi, in quanto motociclisti, ci sentiamo in dovere di riversare sul nostro territorio un po’ della fortuna che ci accompagna”».