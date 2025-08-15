Guida agli eventi di Ferragosto e del weekend (15 – 17 agosto)

In occasione di «Monasterolo d’Estate», Monasterolo del Castello si animerà oggi con un evento speciale in piazza, pensato per coinvolgere residenti, turisti e famiglie in un’atmosfera di festa. Una serata all’insegna della musica dal vivo, del divertimento e della convivialità, per celebrare insieme uno dei momenti più attesi dell’estate. Non mancheranno intrattenimenti per grandi e piccoli, tra balli, risate e momenti da condividere sotto le stelle. Ad Almenno San Salvatore, all’Arena del Piazzale Mercato, ci sarà invece «Almenno Summer Music Festival» con street food, servizio bar e grandi spettacoli musicali. Sarà presente anche area con gonfiabili e tappeti elastici.