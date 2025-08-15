93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
15 Agosto 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi di Ferragosto e del weekend (15 – 17 agosto)

Guida. Dalle sagre ai fuochi d’artificio, dallo spettacolo dei lumini di Riva di Solto alla gara con gli sci di legno a Gandellino, passando per l’apertura delle Cascate del Serio, la «Minimarcia di Berto» e il grande spettacolo pirotecnico in Borgo Santa Caterina. Le nostre proposte per questi giorni di festa

Se pensate che il weekend di Ferragosto in città possa essere noioso, preparatevi a ricredervi. Bergamo non va infatti in vacanza (almeno non del tutto) e sfodera un mix di eventi, musica, sagre sotto le stelle e serate da vivere fino a tardi, con gli immancabili fuochi d’artificio che coloreranno il cielo di tutta la provincia. In questa guida troverete il meglio per riempire l’agenda…. e la pancia.

Venerdì 15 agosto

Non sapete cosa fare oggi? Non vi preoccupate, c’è l’imbarazzo della scelta! A San Pellegrino Terme ci sarà il tradizionale show piromusicale che unirà musica e fuochi d’artificio, quest’anno dal nuovo ponte sul Brembo. A Piario, in questi giorni, andrà in scena la « Sagra di San Rocco », alla sua 56esima edizione: non mancheranno buon cibo, musica e divertimento e, alle 22, l’atteso spettacolo pirotecnico. Anche quest’anno la Pro Loco di Castro accende questi giorni di vacanza e di festa con « Ferragosto in Piazza », quattro serate imperdibili di musica, spettacoli e divertimento sul suggestivo lungolago. Questa sera, in particolare, è in calendario il tributo ai Pinguini Tattici Nucleari firmato Giovani Wannabe.

In occasione di «Monasterolo d’Estate», Monasterolo del Castello si animerà oggi con un evento speciale in piazza, pensato per coinvolgere residenti, turisti e famiglie in un’atmosfera di festa. Una serata all’insegna della musica dal vivo, del divertimento e della convivialità, per celebrare insieme uno dei momenti più attesi dell’estate. Non mancheranno intrattenimenti per grandi e piccoli, tra balli, risate e momenti da condividere sotto le stelle. Ad Almenno San Salvatore, all’Arena del Piazzale Mercato, ci sarà invece «Almenno Summer Music Festival» con street food, servizio bar e grandi spettacoli musicali. Sarà presente anche area con gonfiabili e tappeti elastici.

In Alta Val Seriana, fino al 17 agosto, andrà in scena il «Ferragosto Ardesiano», con il suggestivo borgo di Ardesio che si trasforma in un vivace palcoscenico di eventi e divertimento. Il programma dell’iniziativa è infinito: in calendario ci sono concerti, letture, visite guidate, aperitivi musicale e buon cibo da degustare nel cuore del centro storico. A Brembate di Sopra, in piazza Giovanni Paolo II, oggi ci sarà lo street food di Ferragosto con prelibatezze provenienti da tutta Italia e non solo. Dai panini agli arrosticini, dai tacos ai fritti, passando per dolci, gelati e birre artigianali: un viaggio nel gusto che culminerà con un bellissimo spettacolo di fuochi d’artificio.

I fuochi ci saranno anche a Medolago, dove si festeggia Santa Maria Assunta con «Una festa tra le nuvole». Anche a Grumello degli Zanchi, frazione di Zogno ci sarà la «Festa dell’Assunta», con servizio bar e ristoro con nosécc, casoncelli, trippa, foiade e grigliate miste. Volete mangiare dei casoncelli da dieci e lode? Fate un salto alla «Sagra della Madonna del Bosco» e non ve ne pentirete!

Se avete in programma una grigliata – in giardino, al parco o in una delle aree attrezzate sparse per la nostra provincia – Eppen ha realizzato per voi una guida semplice con tutti i trucchi utili per ottenere un barbecue impeccabile.

Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!

15
Ven
Agosto
h.19:00 / 23:30
Diga del Gleno Vilminore di Scalve
Luce per ricordare

L'impianto di illuminazione della Diga del Gleno torna ad accendersi per il primo di una serie di appuntamenti che si susseguiranno lungo tutta la stagione estiva.

Manifestazioni
15
Ven
Agosto
h.09:00 / 18:00
Rifugio Mirtillo Valbondione
Ferragosto al rifugio Mirtillo

Trascorri il Ferragosto in alta quota, circondato da panorami spettacolari e dall’atmosfera autentica della montagna bergamasca: venerdì 15 agosto, il Rifugio Mirtillo di Lizzola ti accoglie a 2.000 metri sul livello del mare.

Manifestazioni
7
Gio
Agosto
h.19:00 / 23:00
Spazio Giovani Redona Edonè Bergamo
Bell'e Buono

Due settimane dedicate alle eccellenze gastronomiche del Sud Italia: dai piatti tradizionali preparati con ingredienti autentici, alle serate animate da concerti, cinema sotto le stelle e giochi per tutte le età.

Food
15
Ven
Agosto
h.15:30 / 18:30
Palazzo Moroni Bergamo
I protagonisti di Palazzo Moroni

Esplora la storia e i tesori di Palazzo Moroni, dal magnifico alla scoperta dei protagonisti della famiglia e della dimora seicentesca. Una vista speciale con un percorso inedito.

Visite guidate
15
Ven
Agosto
h.17:30 / 20:00
Monte Alben Cornalba
Classici della canzone italiana in chiave jazz

Per la rassegna musicale «Mountain Music Festival - Sinfonia della Maga» appuntamento presso Pian della Mussa con il concerto di JW Orchestra.

Musica
15
Ven
Agosto
h.18:00 / 19:00
Atelier Accademia Tadini – Lovere Lovere
Secrets of Hayez

All’Accademia Tadini, l’arte non si guarda soltanto: si ascolta, si interroga, si attraversa. In occasione della mostra «Ospiti 3», il museo propone una visita tematica in lingua inglese coinvolgente dedicata ai segreti di Francesco Hayez.

Visite guidate

Sabato 16 agosto

Questa sera a Riva di Solto i sogni prenderanno il largo grazie alla « Sagra di San Rocco » e al tradizionale spettacolo di lumini sul lago, una tradizione lunga oltre quarant’anni che unisce fede, folclore e convivialità. Oltre 5mila luci verranno calate in acqua tutte insieme, quasi all’unisono, per creare un momento di magia capace di conquistare grande e piccini. I lumini non resteranno confinati alle acque di Riva, ma si muoveranno in direzione di Lovere, Castro, Pisogne, Marone, portando il calore e la luce della festa in tutto il Sebino. Questa sera a Gandellino ci sarà invece il tradizionale appuntamento estivo con la famosa gara con gli sci di legno, una manifestazione nata nel 1989 da un’idea Vincenzo Fiorina che vedrà sfidarsi squadre composte da quattro persone: l’obiettivo sarà percorrere 100 metri battendo il record di 32 secondi registrato lo scorso anno.

In questi giorni soffrite particolarmente il caldo? Vi diciamo dove sono le migliori spiagge libere di Bergamo e dintorni! In questo articolo vi proponiamo infatti una selezione dei luoghi dove rinfrescarsi e prendere il sole per dare un tocco balneare… alla calda estate bergamasca.

Non ci siamo? Ecco al tre proposte!

16
Sab
Agosto
h.21:00 / 23:00
ChorusLife Bergamo
BIM BUM UAN Cartoon Band

Un viaggio musicale tra le sigle più amate degli anni ’80, ’90 e 2000 fino ai classici Disney e ai successi più recenti, per una serata all’insegna della nostalgia, del divertimento e dell’energia.

Musica
11
Lun
Agosto
h.18:00 / 23:45
Area feste località San Rocco Leffe
Sound Rock Festival

Gli Amici di San Rocco organizzano a Leffe dall’11 al 17 agosto l’edizione 2025 del Sound Rock Festival.

Musica
11
Lun
Agosto
h.19:00 / 22:00
Parco Goisis Bergamo
Romagna mia

Un viaggio di sapori, ricordi e tradizione: la Romagna arriva a Monterosso con i suoi piatti iconici, lo show cooking dal vivo, profumi che sanno d’estate e calici pronti al brindisi. Un omaggio sincero a un legame che dura da sempre.

Food
16
Sab
Agosto
h.08:00 / 20:00
Lungolago Garibaldi di Sarnico Sarnico
Mercatino sul Lungolago con Dj Set

Due giornate tra artigianato, creatività e atmosfera estiva sullo splendido lungolago di Sarnico, con bancarelle, curiosità, prodotti fatti a mano e, sabato sera, intrattenimento musicale con DJ set per vivere il ferragosto tra shopping e buona musica.

Manifestazioni
13
Mer
Agosto
h.19:00 / 23:30
Oratorio di Sovere Sovere
Ferragosto Soverese

Anche quest’anno, in occasione del Ferragosto, l’Oratorio di Sovere si prepara ad accogliere quattro serate di festa, musica e divertimento nella splendida cornice dell'oratorio.

Manifestazioni
16
Sab
Agosto
h.21:00 / 23:15
Castello di Malpaga Cavernago
Malpaga oscura

Alla scoperta dei misteri che avvolgono il Castello di Malpaga, alla luce delle candele. Un viaggio durante il quale ci addentreremo negli aspetti più oscuri e macabri del 1400, nel folklore locale e negli intrighi della Corte di Bartolomeo Colleoni.

Visite guidate

Domenica 17 agosto

Torna oggi uno degli appuntamenti più estivi più attesi e amati. Stiamo parlando dell’apertura delle Cascate del Serio che, con tre salti e con un’altezza di 315 metri, regaleranno uno spettacolo mozzafiato a tutti gli appassionati di montagna. Le Cascate del Serio si trovano nel territorio del Comune di Valbondione e saranno visibili nella zona dei Grandi Massi, in località Maslana dove sorge l’Osservatorio Floro-Faunistico.

Siete a Selvino e avete dei bambini? Non perdetevi oggi la famosissima « Minimarcia di Berto », giunta quest’anno alla 43esima edizione. Dalle 10, grandi e piccini sono invitati a partecipare a questa simpatica camminata non competitiva che attraverserà le vie del paese, accompagnata dall’allegria e dallo spirito di comunità che da sempre contraddistingue l’evento.

Se siete in città, invece, avvicinatevi in serata al Parco Goisis, tra i quartieri i Redona e Monterosso: in programma c’è infatti il grande spettacolo pirotecnico della Festa dell’Apparizione di Borgo Santa Caterina! L’area circostante sarà chiusa al traffico e trasformata in una grande zona pedonale per vivere al meglio il momento di festa.

Non vi abbiamo convinto?

17
Dom
Agosto
h.10:00 / 22:30
Piazza dell'Orologio Clusone
Palo della cuccagna

Una giornata di allegria, tradizione e sapori vi aspetta nel cuore di Clusone, dove la Turismo Pro Clusone organizza un evento tutto da vivere tra mercatini, cibo tipico e spettacoli popolari!

Manifestazioni
17
Dom
Agosto
h.21:00 / 23:00
Baia delle rose Costa Volpino
Tributo a Vasco Rossi

Domenica 17 Agosto dalle 21, presso la Baia delle Rose a Costa Volpino, avrà luogo il tributo omaggio a Vasco Rossi a cura di Diapasonband.

Musica
17
Dom
Agosto
h.14:00 / 18:00
Abitazione dello Scultore Manfredo… Colere
Il laboratorio del Mago - Il legno racconta

All'interno della rassegna "Serio Art ti racconta... Le Valli del Legno", possibilità di visitare l'abitazione dell'artista Manfredo Bendotti (Mago) a Colere, che è laboratorio, museo e fucina di idee. In concomitanza si terrà una mostra in ricordo.

Arte / Mostra
7
Gio
Agosto
h.18:00 / 22:00
Spritz & Burger Albino Albino
Festival del polpo alla brace e fritto misto

Dieci giorni di griglia, fritto misto, musica dal vivo e festa all’aperto: il sapore del mare incontra l’estate bergamasca, tra polpo alla brace, birre artigianali e serate sotto le stelle.

Food
9
Sab
Agosto
h.15:00 / 19:00
Scuola Primaria “Dante Alighieri” Villa D'Ogna
Mostra del Fungo e della Natura

All'interno della rassegna «Intrecci Condivisi» viene proposta un’intera manifestazione dedicata alla conoscenza dei funghi grazie al prezioso lavoro dell’Associazione Micologica Bresadola.

Manifestazioni
17
Dom
Agosto
h.03:45 / 07:30
Centro paese Bossico
Ri-Svegliamoci

Trekking all'alba sul Monte Colombina con colazione km0 nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 agosto.

Outdoor

