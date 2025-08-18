«Fame?»: al «Food Film Fest» va in scena la cucina italiana fra miti e memoria

ET: Sì, ma questa percezione è antecedente alla tv: prende forma negli anni Settanta ed è una risposta alla nouvelle cuisine francese. Il cuoco comincia a farsi chiamare chef e inizia a perseguire, se così si può dire, una cucina di ricerca, incentrata sulla novità, sulla diversità e sulla reinterpretazione dell’atto di mangiare. I programmi televisivi hanno sicuramente portato agli estremi esiti questa tendenza, propria della nostra epoca e del modo di comunicare contemporaneo, ma la distorsione rispetto al cibo, come detto, fiorisce molto prima. Ed è buffo notare come essa, nata con aspirazioni elitistiche, sia finita per assumere tratti squisitamente popolari. Non parlo tanto della cucina in sé, ma dell’importanza che noi italiani diamo alla nostra tradizione culinaria, per la quale, a volte, addirittura, litighiamo. Eppure, impegnati a tesser le lodi di alimenti che un tempo nobili non erano di certo e presi da chissà quali miti identitari e tradizionalistici, ci dimentichiamo da dove essa, storicamente e socialmente, sia venuta, ovvero da realtà locali e autoctone, formate da uomini e donne che, ogni giorno, dovevano fronteggiare il rischio dell’inedia. E quando dimentichiamo tutto ciò, ci scordiamo anche di che cosa sia la fame e di quanto sia importante la lotta allo spreco.