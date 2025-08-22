Guida agli eventi del weekend (22 – 24 agosto)

L’estate – nonostante i temporali di questi giorni – non è ancora finita, e Bergamo lo sa bene. Tra musica, teatro e sagre, il fine settimana accenderà la provincia con il giusto mix di emozioni, sapori e cultura. Di seguito la nostra selezione di appuntamenti per vivere Bergamo al meglio, giorno per giorno.
Venerdì 22 agosto
È entrata nel vivo la « Festa Bikers », il motoraduno in programma a Cologno al Serio fino a domenica 24 agosto e che giunto alla ventottesima edizione. L’evento, organizzato dall’associazione Bikers Cologno al Serio ETS, proporrà anche quest’anno una formula vincente che prevede l’incontro fra l’entusiasmo per le due ruote e l’unione tra musica e la solidarietà, il tutto condito da un lungo calendario di eventi e concerti. Da non perdere anche se non siete amanti dei motori! Questo è anche il weekend del « Festival Internazionale del Folclore e delle Tradizioni », la manifestazione che colorerà la città fino al 26 agosto, giorno del Santo Patrono Sant’Alessandro. Grazie alla presenza dei gruppi provenienti dalla Colombia, dal Montenegro e dalla Bulgaria, Bergamo è così capitale del folclore con un tripudio di culture da tutto il mondo. Gli appuntamenti in programma sono tanti e perfetti per grandi e piccini: questa sera ci sarà, ad esempio, un grande spettacolo in Piazza Vecchia con tutti i gruppi presenti.
Sabato 23 agosto
All’interno di « Food Film Fest », vi segnaliamo questa sera, in Piazza Mascheroni in Città Alta, l’incontro «Il Cinepanettone di Massimo Boldi: allegria!», un momento con l’attore e comico italiano che, insieme al già direttore Mediaset Luca Tiraboschi, ripercorrerà i retroscena legati al fenomeno culturale del «cinepanettone». Preferite passare una serata all’insegna del buon cibo della tradizione? A Parre questo weekend ci sarà la « Sagra degli Scarpinòcc », i famosi ravioli della Val Seriana. In questi tre giorni si celebrerà il gusto autentico dei piatti contadini e il folclore senza tempo di questa valle. L’antica ricetta di magro è stata infatti tramandata da generazioni: pane grattugiato, uova, formaggio e spezie avvolti in una sfoglia sottile e saporita. Vi state già leccando i baffi?
Domenica 24 agosto
La « 6Days Italia » si prepara a scrivere una nuova pagina di storia nello straordinario scenario di Bergamo e delle sue valli, dove da oggi al 29 agosto andrà in scena la 99esima edizione di questa leggendaria competizione. Conosciuta a livello mondiale come la «Coppa del Mondo» dell’Enduro, la «International Six Days of Enduro» (ISDE) torna in Italia per la dodicesima volta, confermando ancora una volta il forte legame tra il nostro Paese e questa spettacolare disciplina. A organizzare l’evento è l’infaticabile e prestigioso Moto Club Bergamo, un punto di riferimento per la cultura motociclistica nazionale e internazionale. Preferite uno spettacolo in cui morire dal ridere? Il comico bergamasco Omar Fantini (leggi l’intervista qui), finalista de «L’Isola dei Famosi», sarà protagonista questa sera alla «Baia delle Rose» con il suo spettacolo «Karma Letale». Tra musica e parole, ci sarà spazio anche per i sorrisi e… la grande comicità!
