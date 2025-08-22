93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
22 Agosto 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (22 – 24 agosto)

Guida. Dalla «Festa bikers» al «Festival Internazionale del Folclore», da «Food Film Fest» alla «Sagra degli Scarpinòcc», passando per la «Festa di Sant’Alessandro», «6Days Italia» e lo show di Omar Fantini a La Baia delle Rose. Ecco i nostri consigli per il fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
L’estate – nonostante i temporali di questi giorni – non è ancora finita, e Bergamo lo sa bene. Tra musica, teatro e sagre, il fine settimana accenderà la provincia con il giusto mix di emozioni, sapori e cultura. Di seguito la nostra selezione di appuntamenti per vivere Bergamo al meglio, giorno per giorno.

Venerdì 22 agosto

È entrata nel vivo la « Festa Bikers », il motoraduno in programma a Cologno al Serio fino a domenica 24 agosto e che giunto alla ventottesima edizione. L’evento, organizzato dall’associazione Bikers Cologno al Serio ETS, proporrà anche quest’anno una formula vincente che prevede l’incontro fra l’entusiasmo per le due ruote e l’unione tra musica e la solidarietà, il tutto condito da un lungo calendario di eventi e concerti. Da non perdere anche se non siete amanti dei motori! Questo è anche il weekend del « Festival Internazionale del Folclore e delle Tradizioni », la manifestazione che colorerà la città fino al 26 agosto, giorno del Santo Patrono Sant’Alessandro. Grazie alla presenza dei gruppi provenienti dalla Colombia, dal Montenegro e dalla Bulgaria, Bergamo è così capitale del folclore con un tripudio di culture da tutto il mondo. Gli appuntamenti in programma sono tanti e perfetti per grandi e piccini: questa sera ci sarà, ad esempio, un grande spettacolo in Piazza Vecchia con tutti i gruppi presenti.

Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!

22
Ven
Agosto
h.21:15 / 23:00
Parco Osio Selvino
Teatro di guerra

All'interno della 23esima edizione di «deSidera Bergamo Festival» numerosi appuntamenti in tutta la provincia: un viaggio comico e surreale nella realtà, un manuale teatrale per sopravvivere allo spavento e vivere veramente una vita umana.

Spettacoli
22
Ven
Agosto
h.19:00 / 23:30
Parco Le Stanze Trescore Balneario
The Bloody Beetroots

Per «Bum Bum Festival» ospite sul palco The Bloody Beetroots dj set che farà tappa a Trescore Balneario in occasione del suo tour mondiale.

Musica
22
Ven
Agosto
h.21:00 / 23:00
ChorusLife Bergamo
Extasi

Sabato sera, all’interno della rassegna «Dove l’estate succede», arriva Extasi: uno dei format più amati e storici della città!

Musica
22
Ven
Agosto
h.18:30 / 22:30
Piazza Mascheroni Bergamo
No sugar in my coffee

In programma per Food Film Fest, un laboratorio che guiderà alla riscoperta del caffè, come frutto. A seguire la degustazione «Montagna in tavola».

Incontri
22
Ven
Agosto
h.19:00 / 23:00
Oratorio S. Alberto di Prezzate Mapello
Prezzate in festa

Dal 22 al 31 agosto 2025, l’Oratorio di Prezzate ospita otto serate di festa con cucina tradizionale, spettacoli, musica dal vivo, giochi e momenti di comunità aperti a tutti.

Manifestazioni
22
Ven
Agosto
h.17:00 / 23:00
Centro paese Valbondione
Sotto il cielo di Valbondione

Una serata tra creatività e meraviglia, con un mercato di hobbisti e artigiani, sapori locali e spettacoli di artisti di strada che animano la città sotto le stelle.

Manifestazioni

Sabato 23 agosto

All’interno di « Food Film Fest », vi segnaliamo questa sera, in Piazza Mascheroni in Città Alta, l’incontro «Il Cinepanettone di Massimo Boldi: allegria!», un momento con l’attore e comico italiano che, insieme al già direttore Mediaset Luca Tiraboschi, ripercorrerà i retroscena legati al fenomeno culturale del «cinepanettone». Preferite passare una serata all’insegna del buon cibo della tradizione? A Parre questo weekend ci sarà la « Sagra degli Scarpinòcc », i famosi ravioli della Val Seriana. In questi tre giorni si celebrerà il gusto autentico dei piatti contadini e il folclore senza tempo di questa valle. L’antica ricetta di magro è stata infatti tramandata da generazioni: pane grattugiato, uova, formaggio e spezie avvolti in una sfoglia sottile e saporita. Vi state già leccando i baffi?

Non ci siamo? Ecco al tre proposte!

2
Sab
Agosto
h.09:00 / 20:00
Ex Ateneo - Città Alta Bergamo
Art Together Now

Giunto alla sua quinta edizione, «Art Together Now» torna a proporre un percorso culturale e partecipativo rivolto alle giovani generazioni della città, in dialogo con la Festa di Sant’Alessandro 2025.

Arte
20
Mer
Agosto
h.09:00 / 23:00
Varie sedi Bergamo
Festa di Sant'Alessandro 2025

La Festa di Sant’Alessandro 2025 ci invita a volgere lo sguardo al domani con fiducia e coraggio per costruire una città più unita, più aperta: in programma un ricco calendario di eventi, dal 20 agosto al 5 settembre.

Manifestazioni / Rassegna
23
Sab
Agosto
h.21:00 / 22:00
Campanone Bergamo
Campanone by night

Un invito serale per osservare la città dall’alto del Campanone e ammirarne il suggestivo panorama notturno.

Visite guidate
21
Gio
Agosto
h.19:00 / 23:00
Spazio Giovani Redona Edonè Bergamo
Festival del casoncello

Dal 21 agosto al 4 settembre, tutte le sere dalle 19, un viaggio nei sapori bergamaschi con casoncelli, polenta, brasato, formaggi, pizze speciali e tanto intrattenimento sotto le stelle tra concerti, giochi e cinema nel parco.

Food
23
Sab
Agosto
h.10:00 / 18:00
Centro storico Albino
Torneo del Pirlì

Il torneo del Pirlì si svolgerà da giugno a ottobre 2025 e sarà possibile giocare durante momenti significativi e di aggregazione per ognuna delle “piazze” coinvolte. Appuntamento ad Albino.

Manifestazioni
23
Sab
Agosto
h.21:00 / 23:00
Villa Milesi - Lovere Lovere
Histoire du Tango

Per il festival «Onde Musicali sul Lago d'Iseo» appuntamento con Cesare Carretta al violino, Andrea Coruzzi al bandoneon e alla fisarmonica e con Nicola Ziliani al contrabbasso.

Musica

Domenica 24 agosto

La « 6Days Italia » si prepara a scrivere una nuova pagina di storia nello straordinario scenario di Bergamo e delle sue valli, dove da oggi al 29 agosto andrà in scena la 99esima edizione di questa leggendaria competizione. Conosciuta a livello mondiale come la «Coppa del Mondo» dell’Enduro, la «International Six Days of Enduro» (ISDE) torna in Italia per la dodicesima volta, confermando ancora una volta il forte legame tra il nostro Paese e questa spettacolare disciplina. A organizzare l’evento è l’infaticabile e prestigioso Moto Club Bergamo, un punto di riferimento per la cultura motociclistica nazionale e internazionale. Preferite uno spettacolo in cui morire dal ridere? Il comico bergamasco Omar Fantini (leggi l’intervista qui), finalista de «L’Isola dei Famosi», sarà protagonista questa sera alla «Baia delle Rose» con il suo spettacolo «Karma Letale». Tra musica e parole, ci sarà spazio anche per i sorrisi e… la grande comicità!

Non vi abbiamo convinto?

24
Dom
Agosto
h.16:00 / 22:00
Luogo Pio della Pietà Bergamo
I 550 del Luogo Pio Colleoni

In occasione del 550° anniversario di Bartolomeo Colleoni, il luogo Pio Colleoni della Pietà aprirà le proprie porte al pubblico. Aperture a cura della Pro Loco Due Castelli Cavernago Malpaga e “Terre Colleonesche”.

Arte
24
Dom
Agosto
h.19:00 / 23:30
Parco Le Stanze Trescore Balneario
Bigmama

Per «Bum Bum Festival» ospite un volto noto della scena musicale italiana che inizierà il suo tour estivo proprio sul palco bergamasco.

Musica
24
Dom
Agosto
h.15:00 / 17:00
Museo di Scienze Naturali Enrico C… Bergamo
Bee-Friendly. Api, vespe e calabroni visti da vicino

All'interno del programma della Festa di Sant’Alessandro 2025, il Museo Civico di Scienze Naturali propone un appuntamento per sensibilizzare sull’importanza della salvaguardia degli insetti impollinatori.

Bambini
21
Gio
Agosto
h.18:00 / 21:00
Castello di Malpaga Cavernago
Girasoli al Castello

Un suggestivo labirinto di 50.000 girasoli da raccogliere in autonomia! All’interno del campo fiorito «Cogli il Bello» del Castello di Malpaga potrete: passeggiare nel labirinto fiorito, fotografare i girasoli, rilassarvi nelle aree relax.

Manifestazioni
24
Dom
Agosto
h.10:00 / 13:00
Passo del Vendulo Roncobello
Magnitudo

Una camminata esperienziale alla scoperta di «Magnitudo», l’installazione che l’artista Francesco Pedrini ha ideato per i boschi di Roncobello nell’ambito del progetto «Pensare come una montagna».

Visite guidate
24
Dom
Agosto
h.21:30 / 23:30
Centro paese Urgnano
Segnali Experimenta

Dal 24 agosto al 21 settembre si terrà la 37esima edizione del festival internazionale del teatro di gruppo.

Spettacoli / Rassegna

