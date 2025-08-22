Guida agli eventi del weekend (22 – 24 agosto)

È entrata nel vivo la « Festa Bikers », il motoraduno in programma a Cologno al Serio fino a domenica 24 agosto e che giunto alla ventottesima edizione. L’evento, organizzato dall’associazione Bikers Cologno al Serio ETS, proporrà anche quest’anno una formula vincente che prevede l’incontro fra l’entusiasmo per le due ruote e l’unione tra musica e la solidarietà, il tutto condito da un lungo calendario di eventi e concerti. Da non perdere anche se non siete amanti dei motori! Questo è anche il weekend del « Festival Internazionale del Folclore e delle Tradizioni », la manifestazione che colorerà la città fino al 26 agosto, giorno del Santo Patrono Sant’Alessandro. Grazie alla presenza dei gruppi provenienti dalla Colombia, dal Montenegro e dalla Bulgaria, Bergamo è così capitale del folclore con un tripudio di culture da tutto il mondo. Gli appuntamenti in programma sono tanti e perfetti per grandi e piccini: questa sera ci sarà, ad esempio, un grande spettacolo in Piazza Vecchia con tutti i gruppi presenti.