Con «Festival Danza Estate» Bergamo diventa un palcoscenico di emozioni e movimento

Bergamasca classe 1986, attrice e autrice, racconto ciò che conosco: teatro e musica. Attenta ascoltatrice e femminista.

Quando il ritmo dei corpi incontra i luoghi della città, Bergamo si trasforma. È il momento di «Festival Danza Estate», che alla sua 37esima edizione sceglie di spostarsi a fine agosto, tra il 28 e il 14 settembre, accompagnando la città verso l’autunno con un ritmo diverso, più lento e contemplativo, ma non meno intenso. «Oggi è il giorno perfetto»: non è solo il titolo della manifestazione, è un invito a concedersi il tempo di farsi sorprendere dalla danza, a non rimandare, a lasciare che i corpi, attraverso la potenza del movimento, aprano nuove prospettive su luoghi e momenti della vita quotidiana. Come spiega Flavia Vecchiarelli, direttrice artistica del Festival, il titolo «è un invito a fidarsi, a credere nel potere trasformativo della partecipazione culturale. È un gesto di apertura: talvolta significa abbandonare la via più sicura per lasciarsi sorprendere dalla ricchezza dei linguaggi artistici».