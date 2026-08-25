Carvico, la festa patronale racconta una comunità che si mette in gioco

Una festa che arriva una volta all’anno e che, allo stesso tempo, racconta tutto quello che succede anche negli altri 365 giorni. Dal 28 agosto al 6 settembre, il piazzale della chiesa di Carvico torna a essere il centro della vita del paese con Carvico in Festa 2026, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco e realizzata grazie al contributo di Regione Lombardia, che unisce convivialità, musica, sport e tradizione religiosa.
Il programma è quello di una sagra che vuole far stare insieme generazioni e interessi diversi: ogni sera ci sono musica e ballo, il servizio bar e ristorazione, mentre nei giorni dedicati alle famiglie non mancano animazione, palloncini e area giochi per i più piccoli. In parallelo si sviluppa la programmazione religiosa legata alla festa patronale, che culminerà domenica 6 settembre con la tradizionale processione della Madonna per le vie del paese. Un programma sorretto e animato dai volontari delle associazioni locali, dell’impressionante numero di settanta ogni sera, che durante la festa possono trovarsi a gestire la cassa, servire ai tavoli, dare una mano dove serve o semplicemente contribuire a far funzionare la macchina organizzativa.
«Ogni anno tutte le associazioni si mettono a disposizione per la festa patronale: è un meccanismo ben oliato, che funziona dal 1997», racconta Piermario Perico, presidente della Pro Loco di Carvico, che di quella storia fa parte fin dall’inizio. «Io sono qui da allora e ho visto questa festa crescere negli anni. È un momento di socializzazione sempre molto sentito da tutta la comunità». È una partecipazione che, osservata da vicino, dice qualcosa di più della semplice buona riuscita di una manifestazione. Racconta un modo di vivere il paese.
Una festa fatta da chi il paese lo vive tutto l’anno
A Carvico le associazioni sono una rete che attraversa ambiti diversi e che accompagna la vita della comunità durante tutto l’anno. Ci sono quelle sportive, quelle impegnate nel sociale, quelle legate al volontariato, alla cultura e alla solidarietà. Ognuna ha il proprio pubblico, i propri obiettivi e le proprie attività, ma tutte contribuiscono a creare occasioni di incontro e partecipazione. La festa patronale diventa così una specie di grande piazza comune, nella quale queste realtà possono incontrarsi e, soprattutto, farsi conoscere.
Quest’anno, infatti, per tutte le serate sono previsti due gazebo dedicati alla presentazione delle associazioni: dalle 19 alle 21, prima che inizi la musica, due realtà alla volta racconteranno le proprie attività e i propri progetti.
Il 28 agosto sarà il turno di Avis e Aido Carvico; il giorno successivo toccherà al Gruppo Alpini e al Dojo Ryuu Kin Karate Do, che proporrà anche una dimostrazione della propria disciplina. Il 31 agosto sarà invece protagonista l’associazione Aiutiamoli Carvico. E nei giorni successivi saranno le realtà sportive a occupare un posto importante nel calendario, con appuntamenti dedicati a basket, volley, judo, karate, arcieri e tennis. Una vetrina, certo, ma soprattutto un invito a guardare oltre la superficie delle attività. Perché dietro una squadra di basket, un corso di arti marziali, un gruppo di volontari o un’associazione impegnata nella donazione del sangue ci sono persone che scelgono di dedicare tempo alla comunità. E che la comunità ripaga devolvendo a loro il ricavato della festa, a simbolico ringraziamento per la loro presenza non solo in quelle serate ma anche nel resto dell’anno. «Le associazioni di Carvico organizzano attività durante tutto l’anno e lo fanno in modo da non sovrapporsi tra loro e coinvolgere il più possibile la comunità», racconta il presidente della Pro Loco, che spiega come sono diverse le occasioni di coinvolgere le associazioni nelle ricorrenze del paese: la Festa di primavera, la Festa patronale, il Natale. È un tentativo, quello della Pro Loco, di costruire una rete nella quale le diverse associazioni possano avere il proprio spazio senza perdere di vista un obiettivo comune: fare comunità.
Il prezioso valore dei volontari
Quella stessa comunità che ora, alla Festa patronale, si dà da fare attraverso i volontari per regalare dieci giorni di celebrazioni al paese. «Il bello di organizzare una festa del genere è che i volontari sono sempre disponibili e pronti a essere impiegati ovunque serva, dalla cassa al servizio ai tavoli», dice Perico. «Non è scontato e lo apprezziamo».
I numeri della festa, del resto, sono quelli di un appuntamento profondamente radicato nelle abitudini del paese. «Tutti partecipano volentieri e i risultati arrivano di conseguenza: solitamente gestiamo oltre mille coperti a sera; quest’anno saranno ancora di più. Non abbiamo nemmeno bisogno di farci pubblicità: le persone sanno che questa festa arriva ogni anno e non aspettano altro che inizi», testimonia Perico.
Lo sport come investimento sulla comunità
Tra i fili conduttori di questa edizione c’è poi lo sport, che occupa uno spazio significativo nella programmazione e nella vita associativa di Carvico. Non è casuale che, accanto alle presentazioni delle associazioni sportive, sia previsto anche un momento dedicato ai riconoscimenti per meriti sportivi, in programma il 2 settembre. Saranno premiati dalla collettività gli atleti che nel corso dell’ultimo anno si sono distinti nelle proprie discipline, dal basket al tiro con l’arco. Il riconoscimento non riguarda soltanto il risultato agonistico.
Dietro ogni atleta ci sono una società, un allenatore, una famiglia, dei compagni di squadra e un gruppo di persone che contribuisce a creare le condizioni perché quella pratica sportiva possa esistere. «La ricaduta sul sociale, in particolare nel settore sportivo, è una delle cose a cui teniamo di più», sottolinea Perico. «Specialmente perché, senza di loro, niente di tutto questo sarebbe possibile». Lo sport, in questo senso, è una delle forme più immediate attraverso cui un’associazione può diventare presidio sociale: permette ai bambini e ai ragazzi di incontrarsi, offre occasioni di relazione, insegna a stare in un gruppo e costruisce appartenenza. Ma soprattutto crea una comunità che va oltre il singolo allenamento o la singola gara.
Una piazza per tutte le generazioni
A rendere la festa particolarmente rappresentativa della comunità è anche la sua capacità di parlare a pubblici diversi. Ci sono le serate musicali, con l’Orchestra Mirte ad aprire il programma il 28 agosto, i Baraonda Nomade il 29 e la Gian Spada Band il 30, seguiti dalle altre serate in calendario fino al 6 settembre. Ci sono gli appuntamenti dedicati ai giovani, le dimostrazioni sportive e una domenica dedicata allo swing e al rock’n’roll con «Swing Rivers in pista!». E ci sono le attività per i bambini, previste nei fine settimana del 28-30 agosto e del 4-6 settembre, con palloncini, animazione e area giochi.
C’è poi la componente più tradizionale della festa, quella religiosa, che accompagna i dieci giorni e arriva al suo momento conclusivo con la processione della Madonna del 6 settembre. Sono elementi differenti, ma convivono nello stesso spazio e contribuiscono a trasformare il piazzale della chiesa in un luogo di incontro e in una fotografia della comunità.
La festa finisce, la rete resta
Il 6 settembre, con la processione della Madonna e l’ultima serata della manifestazione, Carvico in Festa 2026 arriverà alla sua conclusione. Le strutture verranno smontate, i tavoli saranno riposti e il piazzale tornerà alla sua quotidianità. Ma il lavoro di chi l’ha resa possibile continuerà. Per la Pro Loco, organizzare significa anche creare le condizioni perché questa rete possa continuare a funzionare. Per le associazioni, significa avere uno spazio nel quale raccontare ciò che fanno. Per i volontari, significa mettere a disposizione tempo ed energie. Per chi partecipa, infine, significa poter prendere parte a qualcosa che appartiene alla vita collettiva.
E forse il vero valore di una festa patronale sta proprio qui: nel ricordare che una comunità non è fatta soltanto da un luogo, ma dalle persone che scelgono di abitarlo anche in senso più ampio, dedicandogli tempo, competenze e attenzione.