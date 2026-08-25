Carvico, la festa patronale racconta una comunità che si mette in gioco

Il 28 agosto sarà il turno di Avis e Aido Carvico; il giorno successivo toccherà al Gruppo Alpini e al Dojo Ryuu Kin Karate Do, che proporrà anche una dimostrazione della propria disciplina. Il 31 agosto sarà invece protagonista l’associazione Aiutiamoli Carvico. E nei giorni successivi saranno le realtà sportive a occupare un posto importante nel calendario, con appuntamenti dedicati a basket, volley, judo, karate, arcieri e tennis. Una vetrina, certo, ma soprattutto un invito a guardare oltre la superficie delle attività. Perché dietro una squadra di basket, un corso di arti marziali, un gruppo di volontari o un’associazione impegnata nella donazione del sangue ci sono persone che scelgono di dedicare tempo alla comunità. E che la comunità ripaga devolvendo a loro il ricavato della festa, a simbolico ringraziamento per la loro presenza non solo in quelle serate ma anche nel resto dell’anno. «Le associazioni di Carvico organizzano attività durante tutto l’anno e lo fanno in modo da non sovrapporsi tra loro e coinvolgere il più possibile la comunità», racconta il presidente della Pro Loco, che spiega come sono diverse le occasioni di coinvolgere le associazioni nelle ricorrenze del paese: la Festa di primavera, la Festa patronale, il Natale. È un tentativo, quello della Pro Loco, di costruire una rete nella quale le diverse associazioni possano avere il proprio spazio senza perdere di vista un obiettivo comune: fare comunità.