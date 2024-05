Castione della Presolana, tra omaggi a Fellini e cori da osteria

Il terzo e ultimo appuntamento, che si svolgerà il 24 maggio alle 20.45 sempre nella cornice del Cinema Teatro Agli Abeti, avrà come ospite d’onore il giornalista Vincenzo Mollica, penna e volto storico del giornalismo legato al mondo dello spettacolo. Il suo intervento, dal titolo «Mollica racconta Fellini» sarà dedicato alle figure di Federico Fellini e Giulietta Masina e svelerà aneddoti e retroscena inediti su questi artisti, conosciuti da Mollica sia in campo professionale, sia in ambito privato grazie alla profonda amicizia che legava il giornalista alla coppia. L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con VisitPresolana e la Commissione Biblioteca.