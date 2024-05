«Il Rosso e il Blu»: Bergamo e Brescia di nuovo unite per dare voce al futuro

Ad anticipare l’incontro (alle 9.30) una sessione organizzata esclusivamente per gli studenti delle classi quarte degli istituti superiori di Brescia e Bergamo , che potranno entrare nel Kilometro Rosso di Bergamo e seguire laboratori esperienziali: gli studenti avranno modo di visitare il laboratorio di robotica Joiint Lab, il laboratorio di biotecnologie BGreen, avvicinarsi al mondo dell’Additive Manufacturing in Lisa Tech, passando per il laboratorio Smile, fino alle tecnologie di TecnoBody. Inoltre, l’esperienza sarà completata dalla sessione con i ragazzi di «Miti da Sfatare», pagina fondata da Emilio Silvestri e poi diventata un libro e infine un podcast prodotto da Onepodcast, in cui ogni giorno si tratta una falsa credenza diversa. In questa speciale occasione, «Miti da Sfatare» si trasforma in un evento live, interattivo e rivolto agli studenti, in cui si potrà verificare con i propri occhi, una volta per tutte, che è sempre meglio “provare per credere”.