Con «Bergamo Next Level» l’Università traccia un filo tra memoria e innovazione

L’Università degli studi di Bergamo si (ri)apre alla città con la quinta edizione di «Bergamo Next Level». L’evento di Public Engagement proposto dall’ateneo torna da oggi (mercoledì 7 maggio) al 10 maggio, con un ricco programma di incontri, conferenze e spettacoli per il grande pubblico. Tema forte di «Bergamo Next Level 2025» è l’innovazione attenta e consapevole, con un occhio rivolto al futuro e uno al passato: non a caso, il titolo adottato per la manifestazione è «Innovazione con le radici: preservare per rigenerare». Ampio spazio verrà dunque dedicato alle frontiere dell’innovazione e dell’Intelligenza Artificiale, bilanciate però da una particolare attenzione riposta nella memoria storica. Ma non solo: la grande novità di quest’anno è il coinvolgimento sempre maggiore degli studenti, che passa per la presenza attiva della radio UniBG On Air agli eventi e per lo spettacolo teatrale in inglese «Young Bergamo Next Level», in programma giovedì 8 maggio alle 21.