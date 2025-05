Con «Come d’Incanto» Ardesio diventa il borgo di circensi, acrobati e mangiafuoco

«Magico Camillo» sarà il prestigiatore del festival, con uno spettacolo intitolato «Le meraviglie del Magico Camillo» che unirà mistero, magia e sorpresa con il solo fine di incantare i grandi e i piccoli. Lo show, che si terrà alla Casa Rurale di Ardesio (o al teatro in caso di pioggia), unirà giochi di prestigio, illusionismo e tanto umorismo, trasportando gli spettatori in un mondo buffo e bizzarro dove tutto può succedere. All’oratorio del paese (in palestra in caso di pioggia) si terrà invece lo spettacolo «El Circo Pablo» del Circo Sonambulos, che viene descritto dagli organizzatori dell’evento come «Un’opera tragicomica in cui un personaggio squilibrato cerca continuamente di trovare un po’ di normalità, passando per l’estrema precisione della giocoleria, per le rose per conquistare l’amore e per i coltelli per impressionarla».