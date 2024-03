Con «Creattiva» tornano filati, perline e tessuti

Per quanto riguarda le attività in fiera, la partecipazione ai corsi delle varie sezioni tematiche sarà gratuita (compreso il kit offerto dagli espositori) previa iscrizione da effettuare sul sito della manifestazione entro il 6 marzo 2024. In fondo al padiglione A sarà operativa – giovedì e venerdì nel pomeriggio, sabato e domenica tutto il giorno – un’area bimbi. In fondo al padiglione B, ci sarà invece un’area relax per una sosta tra un corso, gli acquisti e i vari laboratori. Per chi vorrà farsi recapitare a casa gli acquisti fatti in fiera, sarà in funzione – presso la Galleria centrale, lato ingresso padiglione A – un servizio di spedizione pacchi. Altre info su www.fieracreattiva.it.