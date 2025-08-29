Con la «Gravel sul Serio» si pedala tra i tesori della Bassa bergamasca

Ma allora, com’è il percorso della «Gravel sul Serio»? A spiegarcelo è sempre l’organizzatore: «Ogni anno modifichiamo il percorso, aggiungendo sentieri, sterrati e ciclabili nuovi. Nel 2025, partenza e arrivo restano a Romano di Lombardia, come da tradizione. Da lì, ci si dirige a Morengo, poi si sale verso Cologno al Serio, Basella e Grassobbio. Si arriva quindi al ponte ciclopedonale dell’Oasi di Seriate, e da lì si scende di nuovo: immancabili sono i Castelli di Cavernago e Malpaga, due punti di interesse che piacciono tantissimo ai ciclisti che partecipano all’evento. Successivamente, una sezione sterrata porta a Ghisalba e Martinengo Raggiunto l’Orto Botanico del Parco del Fiume Serio, l’Associazione Biloba allestirà un punto di ristoro offerto dall’organizzazione». Poco prima della conclusione del tracciato sarà possibile imboccare la deviazione che allunga il percorso fino a 110 chilometri: poco distante da Romano di Lombardia, insomma, si ripartirà alla volta di Cortenuova e Cividate al Piano. A Cividate è previsto l’ingresso nel Parco Oglio Nord, che costeggia Calcio, Pumenengo, successivamente si devierà verso Fontanella e Isso. Il ritorno sulla “strada maestra” è previsto a Fara Olivana, per poi continuare verso le sponde del fiume Serio e infine raggiungere il punto di partenza del tracciato, concludendo una lunga pedalata a spasso per la Bassa. All’arrivo è previsto il ritiro di un pacco omaggio offerto dall’organizzazione e sponsor, che «l’associazione Pianura da Scoprire ringrazia per il loro annuale sostegno», e sarà possibile reintegrare le fatiche della pedalata con un punto ristoro organizzato dal Comune di Romano di Lombardia.