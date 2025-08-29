Guida agli eventi del weekend (29 – 31 agosto)

Le giornate iniziano (ahimè) ad accorciarsi, le vacanze stanno per finire, ma l’estate a Bergamo non ha ancora detto l’ultima parola. L’ultimo fine settimana di agosto porta infatti con sé un mix di musica, cultura, buon cibo e divertimento all’aria aperta. Non ci credi? Dai un’occhiata alla carrellata di eventi che trovi di seguito!
Venerdì 29 agosto
Il Patrono di Bergamo, Sant’Alessandro, quest’anno non si celebra soltanto in centro città ma diventa occasione per far vivere e scoprire i quartieri. In modo particolare, la festa arriverà in Pignolo e in Malpensata: da un lato la tradizione di un borgo, con i suoi palazzi storici e le chiese, si aprirà al pubblico; dall’altro il parco urbano diventerà un palcoscenico di attività sportive, cinema all’aperto e spettacoli pensati per famiglie e ragazzi. Il 29 agosto la festa si accenderà al parco Ermanno Olmi. Il 30 agosto sarà invece la volta di Pignolo, che si trasformerà in un laboratorio diffuso di esperienze. In occasione dei festeggiamenti per i 35 anni della rivista Orobie, il Rifugio Albani ospiterà oggi il progetto «SonOrobie» , in cui sette rifugi diventeranno un palcoscenico naturale ad altrettanti concerti. Ospite sarà il chitarrista e compositore Marco Pasinetti. L’ingresso ai concerti sarà libero, basterà raggiungere i rifugi a piedi entro le ore 18. In caso di maltempo, l’evento si sposterà all’interno dei rifugi.
Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!
Sabato 30 agosto
È il momento di «Festival Danza Estate» , che alla sua 37esima edizione sceglie di spostarsi a fine agosto, accompagnando la città verso l’autunno con un ritmo diverso, più lento e contemplativo, ma non meno intenso. «Oggi è il giorno perfetto» non è solo il titolo di questa edizione, ma è soprattutto un invito a concedersi il tempo di farsi sorprendere dalla danza. Come per l’appuntamento in programma oggi: «Dance Well», una lezione aperta nell’ambito di «Spazio MURA 2025», nata per persone con Parkinson che promuove l’espressione libera del corpo in un contesto artistico, accogliente e non giudicante. Pronti a fare un “tuffo” nel Medioevo? È infatti tutto pronto per «Cologno medievale» , con le vie del borgo di Cologno al Serio che saranno animate da rievocatori, bancarelle di antichi mestieri, spettacoli con il fuoco, di arceria, sbandieratori e musicisti, oltre a combattimenti e sessioni di falconeria. Il centro storico si trasformerà così in un accampamento medievale, in cui sarà possibile riscoprire usi, costumi e tradizioni di un tempo. Durante le giornate si susseguiranno anche laboratori e tante iniziative per i più piccoli.
Non ci siamo? Ecco al tre proposte!
Domenica 31 agosto
Preferite un appuntamento per vivere la grande musica? Questa sera, l’ex frontman dei Modena City Ramblers, Stefano «Cisco» Bellotti, si esibirà in piazzale degli Alpini, al NXT, per i trent’anni del disco d’esordio del gruppo – «Riportando tutto a casa» – pubblicato nel 1994. Sarà un concerto evento da non perdere: Eppen ha intervistato il cantante per voi! Potete leggere l’intervista qui. Questo fine settimana, infine, non perdete i tanti mercatini vintage e dell’usato che permetteranno di sperimentare un consumo più consapevole e attento al nostro ambiente. Eppen ha preparato una guida per voi: se l’avete persa, potete recuperarla qui.
Non vi abbiamo convinto?