93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
CULTURA
CIBO
BAMBINI
OUTDOOR
EXTRA
MAGAZINE
AGENDA
L'ECO CAFÉ
PARITÀ DI GENERE
MILLEGRADINI
93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
< Home
29 Agosto 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (29 – 31 agosto)

Guida. Dalla «Festa di Sant’Alessandro» a «SonOrobie», da «Festival Danza Estate» a «Cologno medievale», passando per il concerto di Stefano «Cisco» Bellotti e i mercatini vintage della provincia. Ecco i migliori eventi di questo fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

Le giornate iniziano (ahimè) ad accorciarsi, le vacanze stanno per finire, ma l’estate a Bergamo non ha ancora detto l’ultima parola. L’ultimo fine settimana di agosto porta infatti con sé un mix di musica, cultura, buon cibo e divertimento all’aria aperta. Non ci credi? Dai un’occhiata alla carrellata di eventi che trovi di seguito!

Venerdì 29 agosto

Il Patrono di Bergamo, Sant’Alessandro, quest’anno non si celebra soltanto in centro città ma diventa occasione per far vivere e scoprire i quartieri. In modo particolare, la festa arriverà in Pignolo e in Malpensata: da un lato la tradizione di un borgo, con i suoi palazzi storici e le chiese, si aprirà al pubblico; dall’altro il parco urbano diventerà un palcoscenico di attività sportive, cinema all’aperto e spettacoli pensati per famiglie e ragazzi. Il 29 agosto la festa si accenderà al parco Ermanno Olmi. Il 30 agosto sarà invece la volta di Pignolo, che si trasformerà in un laboratorio diffuso di esperienze. In occasione dei festeggiamenti per i 35 anni della rivista Orobie, il Rifugio Albani ospiterà oggi il progetto «SonOrobie» , in cui sette rifugi diventeranno un palcoscenico naturale ad altrettanti concerti. Ospite sarà il chitarrista e compositore Marco Pasinetti. L’ingresso ai concerti sarà libero, basterà raggiungere i rifugi a piedi entro le ore 18. In caso di maltempo, l’evento si sposterà all’interno dei rifugi.

Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!

29
Ven
Agosto
h.21:00 / 23:50
NXT Station Bergamo
Naska

L’artista rivelazione del punk italiano arriva a Piazzale degli Alpini a Bergamo il 29 agosto per un concerto imperdibile, portando sul palco la sua energia unica e il suo stile ironico, provocatorio e romantico.

Musica
29
Ven
Agosto
h.21:00 / 23:45
Spazio Giovani Redona Edonè Bergamo
Cornoltis

Non è un'estate Bergamasca senza il concerto dei Cornoltis in Edoné. La band sempre al centro (democratico) della scena musicale italiana salirà sul palco venerdì 29 agosto.

Musica
29
Ven
Agosto
h.18:00 / 23:00
Prato delle associazioni Mozzo
Carbonara Festival

A Mozzo il meglio della cucina con il Carbonara Festival! Da venerdì 29 a domenica 31 agosto appuntamento con carbonara, cacio e pepe, amatriciana, carciofo alla Giudia e molto altro. Solo al Prato delle Associazioni!

Food
29
Ven
Agosto
h.19:00 / 23:30
Parco Le Stanze Trescore Balneario
Rockets

Per «Bum Bum Festival» ospite la band icona dello space-rock che ha ispirato Daft Punk e Depeche Mode.

Musica
29
Ven
Agosto
h.21:15 / 22:15
Anfiteatro dietro al Comune Costa di Mezzate
Trovata una sega

Per «Terre del Vescovado Teatro Festival 2025», in scena «Trovata una sega!», uno spettacolo comico e sorprendente scritto, diretto e interpretato da Antonello Tauri, con luci e suono di Ivan Garrisi, produzione Teatro della Cooperativa.

Spettacoli
24
Dom
Agosto
h.10:00 / 18:00
Fiera Bergamo
6Days Italia

La Sei Giorni di Enduro si prepara a scrivere una nuova pagina di storia nello straordinario scenario di Bergamo e delle sue valli, dove dal 24 al 29 agosto andrà in scena la 99esima edizione di questa leggendaria competizione.

Manifestazioni

Sabato 30 agosto

È il momento di «Festival Danza Estate» , che alla sua 37esima edizione sceglie di spostarsi a fine agosto, accompagnando la città verso l’autunno con un ritmo diverso, più lento e contemplativo, ma non meno intenso. «Oggi è il giorno perfetto» non è solo il titolo di questa edizione, ma è soprattutto un invito a concedersi il tempo di farsi sorprendere dalla danza. Come per l’appuntamento in programma oggi: «Dance Well», una lezione aperta nell’ambito di «Spazio MURA 2025», nata per persone con Parkinson che promuove l’espressione libera del corpo in un contesto artistico, accogliente e non giudicante. Pronti a fare un “tuffo” nel Medioevo? È infatti tutto pronto per «Cologno medievale» , con le vie del borgo di Cologno al Serio che saranno animate da rievocatori, bancarelle di antichi mestieri, spettacoli con il fuoco, di arceria, sbandieratori e musicisti, oltre a combattimenti e sessioni di falconeria. Il centro storico si trasformerà così in un accampamento medievale, in cui sarà possibile riscoprire usi, costumi e tradizioni di un tempo. Durante le giornate si susseguiranno anche laboratori e tante iniziative per i più piccoli.

Non ci siamo? Ecco al tre proposte!

30
Sab
Agosto
h.21:15 / 23:00
Parrocchia Premolo
Là dove finisce il buio

All'interno della 23esima edizione di «deSidera Bergamo Festival» numerosi appuntamenti in tutta la provincia: Don Bepo Vavassori, dal carcere, dà vita a un monologo che è insieme diario e preghiera.

Spettacoli
30
Sab
Agosto
h.21:00 / 23:00
ChorusLife Bergamo
Passo Carràbile - tributo a Raffaella Carrà

Una serata all’insegna del ritmo e del divertimento, perfetta per scatenarsi sotto le stelle di ChorusLife.

Musica
30
Sab
Agosto
h.10:00 / 15:00
Parra Oppidum degli Orobi Parre
Orobia

All'interno della rassegna «Intrecci Condivisi» è in programma la rievocazione storica che giunge alla settima edizione! «Orobia» e si distingue per la sua capacità di restituire vita al passato.

Manifestazioni
29
Ven
Agosto
h.18:00 / 22:00
Shopping Center, Piazze e Centro S… Sarnico
Sarnico Sbarazzo

Nel fine settimana in programma i saldi dei saldi! Un mercatino itinerante dei Commercianti di Sarnico, un outlet a cielo aperto e in riva al lago.

Manifestazioni
30
Sab
Agosto
h.20:30 / 22:00
Chiesa della Beata Vergine del Par… Clusone
Festival Musica Mirabilis

Sabato 30 agosto, alle 20:30, presso la Chiesa della Beata Vergine del Paradiso, la Nova Ars Cantandi (Italia) propone un nuovo affascinante appuntamento della quarta stagione concertistica di Musica Mirabilis.

Musica
30
Sab
Agosto
h.21:30 / 23:30
Rocca Albani Urgnano
La notte dei sogni

Per la 37esima edizione del festival internazionale del teatro di gruppo «Segnali Experimenta» ospite Enten Hitti con uno sleeping concert.

Spettacoli

Domenica 31 agosto

Preferite un appuntamento per vivere la grande musica? Questa sera, l’ex frontman dei Modena City Ramblers, Stefano «Cisco» Bellotti, si esibirà in piazzale degli Alpini, al NXT, per i trent’anni del disco d’esordio del gruppo – «Riportando tutto a casa» – pubblicato nel 1994. Sarà un concerto evento da non perdere: Eppen ha intervistato il cantante per voi! Potete leggere l’intervista qui. Questo fine settimana, infine, non perdete i tanti mercatini vintage e dell’usato che permetteranno di sperimentare un consumo più consapevole e attento al nostro ambiente. Eppen ha preparato una guida per voi: se l’avete persa, potete recuperarla qui.

Non vi abbiamo convinto?

31
Dom
Agosto
h.12:00 / 23:30
Parco Le Stanze Trescore Balneario
Dance Revenge

Per l'ultimo appuntamento di «Bum Bum Festival» una serata all'insegna della dance dove si canterà e si ballerà tutta la serata.

Musica
21
Gio
Agosto
h.19:00 / 23:00
Spazio Giovani Redona Edonè Bergamo
Festival del casoncello

Dal 21 agosto al 4 settembre, tutte le sere dalle 19, un viaggio nei sapori bergamaschi con casoncelli, polenta, brasato, formaggi, pizze speciali e tanto intrattenimento sotto le stelle tra concerti, giochi e cinema nel parco.

Food
31
Dom
Agosto
h.10:00 / 13:00
centro storico Vilminore di Scalve
Soap Box Race

Dopo il successo della scorsa edizione, la Pro Loco di Vilminore propone anche quest’anno la Soap Box race, la gara organizzata con le macchinine di cartone a motrice umana.

Manifestazioni
31
Dom
Agosto
h.07:15 / 16:00
Centro paese Vedeseta
Val Taleggio Trail

Una corsa nel cuore verde della provincia di Bergamo, tra sentieri, pascoli e antiche mulattiere: torna la Val Taleggio Trail, una sfida trail da 26 km e 1300 m D+ pensata per chi ama lo sport, la montagna e i paesaggi autentici.

Outdoor
30
Sab
Agosto
h.18:00 / 16:00
Parco comunale Onore
Sant'Antone Fest

A fine agosto Onore si anima con la Sant'Antone Fest, una due giorni di buon cibo, musica dal vivo e tanto divertimento.

Manifestazioni
31
Dom
Agosto
h.18:30 / 23:00
Baia delle rose Costa Volpino
Songs on the Water

Domenica 31 Agosto a partire dalle 18,30, si esibirà la band di Songs on the Water presso la Baia delle Rose a Costa Volpino, per una serata all'insegna della buona musica.

Musica
Approfondimenti
28/08/2025
Cinema
Dalla Mostra di Venezia ai nostri schermi, i film, le storie e le polemiche dell’autunno che ci aspetta
Articolo. Si è alzato il sipario al Lido di Venezia sulla 82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica, …
28/08/2025
Outdoor
Sulle orme di Colleoni, un viaggio tra i luoghi e le leggende del celebre condottiero
Articolo. Per celebrare i 550 anni dalla morte del capitano di ventura bergamasco, vi presentiamo un …
27/08/2025
Appuntamenti
Bergamo celebra Sant’Alessandro nei quartieri tra cultura, sport e convivialità
Articolo. I festeggiamenti per il Santo Patrono accenderanno la Malpensata e il borgo di Pignolo con …
25/08/2025
Appuntamenti
Per la «Festa di Sant’Alessandro» Gabriele Vacis porta in Cattedrale una «Meditazione sul tempo»
Articolo. Lo spettacolo, che vedrà anche la partecipazione dei giovani attori Erica Nava e Lorenzo Tombesi, …