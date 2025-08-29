Guida agli eventi del weekend (29 – 31 agosto)

È il momento di «Festival Danza Estate» , che alla sua 37esima edizione sceglie di spostarsi a fine agosto, accompagnando la città verso l’autunno con un ritmo diverso, più lento e contemplativo, ma non meno intenso. «Oggi è il giorno perfetto» non è solo il titolo di questa edizione, ma è soprattutto un invito a concedersi il tempo di farsi sorprendere dalla danza. Come per l’appuntamento in programma oggi: «Dance Well», una lezione aperta nell’ambito di «Spazio MURA 2025», nata per persone con Parkinson che promuove l’espressione libera del corpo in un contesto artistico, accogliente e non giudicante. Pronti a fare un “tuffo” nel Medioevo? È infatti tutto pronto per «Cologno medievale» , con le vie del borgo di Cologno al Serio che saranno animate da rievocatori, bancarelle di antichi mestieri, spettacoli con il fuoco, di arceria, sbandieratori e musicisti, oltre a combattimenti e sessioni di falconeria. Il centro storico si trasformerà così in un accampamento medievale, in cui sarà possibile riscoprire usi, costumi e tradizioni di un tempo. Durante le giornate si susseguiranno anche laboratori e tante iniziative per i più piccoli.