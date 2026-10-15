Dal Merlot al Cabernet, dove assaggiare i vini premiati a Bergamo

Se il pomeriggio di Villa Carrara guarda al territorio e alla sua storia, la mattinata della stessa giornata, con la tavola rotonda «Vendesi Vino Disperatamente», guarderà invece al presente. Il tema è la crisi del comparto vinicolo, una difficoltà di vendita che da tempo attraversa il settore. L’incontro, moderato da Sergio Cantoni, enologo e Presidente di Vignaioli Bergamaschi, metterà a confronto professionisti della filiera su una delle questioni più urgenti per il comparto: la vendita del vino in un mercato che cambia pelle. «Per trovare soluzioni, bisogna prima riconoscere che il problema esiste», commenta il Presidente Cantoni, «solo prendendone davvero coscienza si può affrontarlo. Per questo, abbiamo voluto riunire voci ed esperienze diverse, dalla formazione commerciale alla ristorazione, dal mercato italiano a quello estero, per confrontarci senza reticenze sulle difficoltà che attraversano la filiera. Dobbiamo avere il coraggio di mettere in discussione abitudini e modelli consolidati, senza rifugiarci in formule consolatorie o pensare che basti reinventarsi. Se per vendere vino bisogna cambiare mestiere, allora è il momento di interrogarsi seriamente sul futuro del settore e cercare risposte concrete, soprattutto per le aziende più piccole, che oggi faticano maggiormente a sostenere questa congiuntura». Relativamente a questo punto, il Presidente del Consorzio Valcalepio Marco Locatelli offre un’ulteriore chiave di lettura: «Come è stato evidenziato da una statistica presentata da Federdoc, l’organizzazione italiana di tutte le denominazioni d’origine, i vini DOC non hanno praticamente sofferto significativi cali di vendita. Il consumatore, infatti, sta migrando consistentemente su vini a denominazione d’origine, su prodotti certificati: si beve meno, ricercando una qualità maggiore». Un quadro ribaltato per i vini da tavola, privi di denominazione, che secondo la stessa rilevazione avrebbero invece accusato un contraccolpo ben più severo, indice, per il presidente del Consorzio, di come il pubblico non abbia smesso di bere, ma abbia iniziato a scegliere con più cura, trasformando il vino, sempre più spesso, in un elemento imprescindibile per le preziose occasioni.