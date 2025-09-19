È il weekend della «Millegradini». Ti sei iscritto?

Hai già prenotato il tuo posto alla camminata culturale più attesa dell’anno? Se la risposta è no, è il momento di rimediare: la «Millegradini» sta per tornare e tu non puoi restare a guardare! Domani e domenica Bergamo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto da vivere passo dopo passo. Saranno oltre i 60 luoghi che apriranno le loro porte per l’iniziativa, diventata ormai una tradizione per migliaia di bergamaschi.
Chi ha già partecipato conosce bene lo spirito della manifestazione: non sarà solo una semplice passeggiata, ma un viaggio attraverso la storia, l’arte e i tesori nascosti di Bergamo. E per chi ancora non ha mai preso parte, questa sarà l’occasione perfetta per conoscerla. Il cuore della manifestazione inizierà a battere domani con l’apertura dei siti aderenti all’iniziativa, tra cui ville palazzi, chiese, archivi, musei, giardini e angoli segreti della città. Domani non ci sarà un percorso fisso da seguire: ogni partecipante potrà scegliere in autonomia dove andare e cosa visitare. Nel tardo pomeriggio di domani, dalle 18.45, saranno anche le corse competitive firmate dai Runners Bergamo. La partenza e l’arrivo saranno sul Sentierone, dove per l’occasione verrà allestito un villaggio dedicato allo sport. Alle 17 ci sarà spazio anche per i più piccoli con la «Millegradini for Kids», una corsa pensata appositamente per loro tra giochi, divertimento e movimento (iscrizioni sul posto, all’interno del villaggio).
La «Millegradini» entrerà nel vivo domenica con la camminata in gruppo, la parte più simbolica e partecipata della manifestazione. Il ritrovo è fissato alle 9 in piazzetta Don Spada, davanti alla sede de L’Eco di Bergamo, e da lì partiranno i diversi gruppi di partecipanti lungo itinerari tracciati alla scoperta dei luoghi culturali. Come ogni anno, è previsto anche il percorso «Zerogradini», pensato per persone con disabilità, anziani, famiglie con bambini piccoli o passeggini che potranno seguire un tragitto accessibile e sicuro, senza barriere architettoniche.
La «Millegradini» si confermerà un evento aperto a tutti, capace di coinvolgere tutta la comunità in un grande abbraccio collettivo. Non è un caso che quest’anno l’iniziativa sia stata scelta da Regione Lombardia per rappresentare la città di Bergamo all’interno del progetto «Il cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano – Cortina 2026», un grande percorso che attraversa tutte le province lombarde valorizzando le loro eccellenze in vista delle Olimpiadi.
Come partecipare alla «Millegradini»
Partecipare alla «Millegradini» è facilissimo! Il costo è di 8,50 euro e comprende la maglietta ufficiale (quest’anno di colore verde fluo), la borsetta della manifestazione e il cartellino di partecipazione che permetterà l’accesso gratuito a tutti i luoghi della cultura aderenti e l’utilizzo libero dei mezzi pubblici ATB e TEB durante le giornate del 20 e 21 settembre, dalle 6 alle 19. Le iscrizioni online e nei punti vendita chiuderanno questa sera.
Gli iscritti online potranno ritirare le maglie sabato mattina presso lo Sportello abbonamenti de L’Eco di Bergamo (9-12), nel pomeriggio sul Sentierone (15-19) e domenica mattina in piazzetta don Spada (8-12). Preferite iscrivervi durante la «Millegradini»? Potrete acquistare il kit di partecipazione sabato mattina presso lo Sportello abbonamenti de L’Eco di Bergamo (9-12), nel pomeriggio sul Sentierone (15-19) e domenica mattina in piazzetta don Spada (8-12). Oppure sabato e domenica, dalle 10 alle 18 in piazza della Cittadinella, presso lo stand de L’Eco café, la redazione mobile del nostro giornale.