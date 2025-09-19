È il weekend della «Millegradini». Ti sei iscritto?

Chi ha già partecipato conosce bene lo spirito della manifestazione: non sarà solo una semplice passeggiata, ma un viaggio attraverso la storia, l’arte e i tesori nascosti di Bergamo. E per chi ancora non ha mai preso parte, questa sarà l’occasione perfetta per conoscerla. Il cuore della manifestazione inizierà a battere domani con l’apertura dei siti aderenti all’iniziativa, tra cui ville palazzi, chiese, archivi, musei, giardini e angoli segreti della città. Domani non ci sarà un percorso fisso da seguire: ogni partecipante potrà scegliere in autonomia dove andare e cosa visitare. Nel tardo pomeriggio di domani, dalle 18.45, saranno anche le corse competitive firmate dai Runners Bergamo. La partenza e l’arrivo saranno sul Sentierone, dove per l’occasione verrà allestito un villaggio dedicato allo sport. Alle 17 ci sarà spazio anche per i più piccoli con la «Millegradini for Kids», una corsa pensata appositamente per loro tra giochi, divertimento e movimento (iscrizioni sul posto, all’interno del villaggio).