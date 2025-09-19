Guida agli eventi del weekend (20 – 21 settembre)

Non hai ancora deciso cosa fare questa settimana? Bergamo e provincia ti servono un calendario pieno di musica, sapori, arte e divertimento. Dalle feste di paese alle rievocazioni storiche, dai festival culturali al teatro, c’è un evento per ogni gusto (e per ogni sera). Pronto a scoprire dove si accende il weekend?
Venerdì 19 settembre
Prenderà il via questa sera a Bergamo, alle 21 in Cattedrale, il «Festival Organistico Internazionale Città di Bergamo» . Il concerto d’inaugurazione vedrà protagonista, all’organo Corna del 2010), Gunnar Idenstam, musicista di fama internazionale che ha saputo affrontare nella sua attività esperienze nel mondo rock e folk, affinando un linguaggio personalissimo ed accattivante confluito nelle sue composizioni e improvvisazioni. Il programma presentato da Idenstam permetterà di riflettere sulla nostra contemporaneità.
Questo weekend Teatro Prova festeggerà l’inizio della prossima stagione teatrale con laboratori, appuntamenti dedicati e l’anticipazione di un nuovo spettacolo. Si partirà questa sera, alle 20.30 al Teatro San Giorgio di Bergamo, con la «Serata Insegnanti», un incontro informale dedicato ai docenti di ogni ordine e grado che potranno sperimentare in prima persona le proposte laboratoriali di Teatro Prova dedicate alle classi, con esercizi e giochi teatrali in grado di coinvolgere corpo, voce e uso dello spazio scenico.
Sabato 20 settembre
Pronti a camminare su e giù per le scalette di Bergamo? Torna oggi e domani la «Millegradini», la camminata culturale più amata dai bergamaschi che permetterà di ammirare oltre 60 luoghi culturali aderenti all’iniziativa. La manifestazione culminerà con la storica e tradizionale camminata in gruppo, che scatterà alle 9 in piazzetta Don Spada, davanti alla sede de L’Eco di Bergamo. I partecipanti potranno scegliere tra diversi percorsi tracciati, tra cui uno inclusivo e privo di barriere architettoniche. Alla fine ci sarà un momento di ristoro per tutti i partecipanti all’Oratorio del Seminarino in Città Alta. Da non perdere!
A Curno questa sera ci sarà «Note d’Estate» , l’appuntamento che animerà dalle 17.30 alle 23.30 le piazze del centro storico e che coinciderà anche con l’inaugurazione della nuova ciclovia dei Colli e del Brembo, un anello di 75 chilometri che intreccerà otto Comuni, lungo paesaggi dove natura e cultura dialogano da secoli. La serata sarà una festa che riunirà tutta la comunità nel segno della valorizzazione del territorio.
Domenica 21 settembre
Sarà inaugurata oggi, alle 10.30 presso la Chiesa Vecchia di Ponte San Pietro, la mostra «Yūgen: tessere il caos» dell’artista Emanuele Grazioli. Articolata in due installazioni, l’esposizione verrà presentata dalla inaugurata dalla critica d’arte Chiara Medolago e sarà impreziosita nel pomeriggio, a partire dalle 16, da una performance con la chitarra di Giorgio Santangelo. L’evento si inserisce nel ricco programma di «Fiume d’Arte», la storica iniziativa che punta a trasformare il cuore della cittadina in uno spazio espositivo a cielo aperto.
Continua oggi la 23esima edizione di «deSidera Bergamo Festival». A Ciserano andrà in scena «Per provare anch’io a volare», la storia di un ragazzo di Bologna che, appena lasciato dalla sua ragazza, decide di trasferirsi a Milano, una città tanto misteriosa quanto fastidiosa. Dopo aver incontrato una donna in un ristorante, il ragazzo inizierà un nuovo rapporto, ma presto scoprirà che non tutte le storie hanno un lieto fine, così come le canzoni di Lucio Dalla. Le musiche dal vivo saranno curate dai Punti Neri con testi di Tommaso Donati.
