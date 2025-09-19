93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
19 Settembre 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (20 – 21 settembre)

Guida. Dalla «Millegradini» a «Note d’Estate», dal «Festival Organistico Internazionale Città di Bergamo» alla festa di Teatro Prova, passando per «deSidera Bergamo Festival» e «Fiume d’arte». Ecco i migliori appuntamenti in programma a Bergamo questo fine settimana

Non hai ancora deciso cosa fare questa settimana? Bergamo e provincia ti servono un calendario pieno di musica, sapori, arte e divertimento. Dalle feste di paese alle rievocazioni storiche, dai festival culturali al teatro, c’è un evento per ogni gusto (e per ogni sera). Pronto a scoprire dove si accende il weekend?

Venerdì 19 settembre

Prenderà il via questa sera a Bergamo, alle 21 in Cattedrale, il «Festival Organistico Internazionale Città di Bergamo» . Il concerto d’inaugurazione vedrà protagonista, all’organo Corna del 2010), Gunnar Idenstam, musicista di fama internazionale che ha saputo affrontare nella sua attività esperienze nel mondo rock e folk, affinando un linguaggio personalissimo ed accattivante confluito nelle sue composizioni e improvvisazioni. Il programma presentato da Idenstam permetterà di riflettere sulla nostra contemporaneità.

Questo weekend Teatro Prova festeggerà l’inizio della prossima stagione teatrale con laboratori, appuntamenti dedicati e l’anticipazione di un nuovo spettacolo. Si partirà questa sera, alle 20.30 al Teatro San Giorgio di Bergamo, con la «Serata Insegnanti», un incontro informale dedicato ai docenti di ogni ordine e grado che potranno sperimentare in prima persona le proposte laboratoriali di Teatro Prova dedicate alle classi, con esercizi e giochi teatrali in grado di coinvolgere corpo, voce e uso dello spazio scenico.

19
Ven
Settembre
h.21:00 / 23:00
Piazza Pertini Palosco
Gli amori difficili

Per la 20esima edizione del festival teatrolettura «Fiato ai Libri», appuntamento con Italo Calvino che incontra la musica di Sergio Endrigo.

Letteratura
19
Ven
Settembre
h.21:00 / 23:50
Ink Club Bergamo
Spaca Zo Tot

Tornano gli eventi firmati "Spaca Zo Tot", ovvero il meglio dell'hard rock in ogni sua declinazione sul palco dell'Ink Club. Una serata da non perdere!

Musica
19
Ven
Settembre
h.21:00 / 23:45
Spazio Giovani Redona Edonè Bergamo
Cornoltis

Non è un'estate Bergamasca senza il concerto conclusivo della stagione con i Cornoltis in Edoné. La band sempre al centro (democratico) della scena musicale italiana salirà sul palco venerdì 19 settembre.

Musica
19
Ven
Settembre
h.21:00 / 22:30
Galleria dell'Accademia Tadini - L… Lovere
Costellazioni tra cielo e arte

Venerdì 19 settembre, alle 21, presso la Galleria dell'Accademia Tadini a Lovere si terrà una serata condotta dalla Guida Ambientale ed Astrofilo Nicola Locatelli.

Manifestazioni
19
Ven
Settembre
h.22:00 / 23:50
Druso Ranica
Ottocento

Tornano al Druso gli Ottocento, per ripercorrere le tappe fondamentali dell’immortale lascito artistico del grande Faber. Non perdetevi la poesia pura e le magiche armonie dell’indimenticabile cantautore genovese.

Musica
19
Ven
Settembre
h.16:00 / 23:30
Vie del centro storico Romano di Lombardia
Romano Medievale

Tre giorni intensi di storia, spettacoli e attività immersive, che offriranno ai visitatori un’esperienza unica per rivivere l’atmosfera del Medioevo.

Manifestazioni

Sabato 20 settembre

Pronti a camminare su e giù per le scalette di Bergamo? Torna oggi e domani la «Millegradini», la camminata culturale più amata dai bergamaschi che permetterà di ammirare oltre 60 luoghi culturali aderenti all’iniziativa. La manifestazione culminerà con la storica e tradizionale camminata in gruppo, che scatterà alle 9 in piazzetta Don Spada, davanti alla sede de L’Eco di Bergamo. I partecipanti potranno scegliere tra diversi percorsi tracciati, tra cui uno inclusivo e privo di barriere architettoniche. Alla fine ci sarà un momento di ristoro per tutti i partecipanti all’Oratorio del Seminarino in Città Alta. Da non perdere!

A Curno questa sera ci sarà «Note d’Estate» , l’appuntamento che animerà dalle 17.30 alle 23.30 le piazze del centro storico e che coinciderà anche con l’inaugurazione della nuova ciclovia dei Colli e del Brembo, un anello di 75 chilometri che intreccerà otto Comuni, lungo paesaggi dove natura e cultura dialogano da secoli. La serata sarà una festa che riunirà tutta la comunità nel segno della valorizzazione del territorio.

20
Sab
Settembre
h.09:30 / 18:00
Tulipania Bonate Sopra
Pumpkin Patch

Torna nel campo di Tulipania l'esperienza autunnale per eccellenza: la raccolta di zucche, da quelle grandi a quelle piccole e decorative, dalle commestibili alle ornamentali. In programma anche laboratori, giochi, intrattenimento e molto altro!

Manifestazioni
20
Sab
Settembre
h.22:00 / 23:50
Live Music Club Trezzo sull'Adda
Remember matrix

Il ritorno di una serata leggendaria che ha segnato un’epoca, in una notte con i migliori Djs della scena elettronica e techno. Un evento unico per tutti coloro che hanno vissuto l’energia del Matrix e dei suoi ritmi ipnotici.

Musica
20
Sab
Settembre
h.10:00 / 20:00
Centro storico Nembro
BACHperOTTO

Un'intera giornata dedicata al genio barocco, nel cuore di Nembro. Otto ore di musica ininterrotta, un viaggio intenso e appassionante nel mondo di Johann Sebastian Bach.

Manifestazioni
20
Sab
Settembre
h.21:00 / 23:30
Daste Bergamo
Planet Opal

Appuntamento a Daste con i Planet Opal che resentano dal vivo il nuovo attesissimo album "Recreate Patterns, Release Energy".

Manifestazioni
20
Sab
Settembre
h.21:00 / 23:30
NXT Station Bergamo
Oro Puro

Una serata dedicata alla grande musica! Balleremo sulle grandi hit che hanno fatto la storia, spaziando dal trash al pop: dai Righeira agli Europe, da Sabrina Salerno a Samantha Fox, da Alberto Camerini a Sandy Marton.

Musica
20
Sab
Settembre
h.18:30 / 20:00
Palazzo Moroni Bergamo
Il Quartetto per i 50 anni del FAI

Il Quartetto celebra il cinquantesimo anniversario dalla fondazione del FAI con una rassegna cameristica diffusa, nelle più incantevoli dimore lombarde.

Musica

Domenica 21 settembre

Sarà inaugurata oggi, alle 10.30 presso la Chiesa Vecchia di Ponte San Pietro, la mostra «Yūgen: tessere il caos» dell’artista Emanuele Grazioli. Articolata in due installazioni, l’esposizione verrà presentata dalla inaugurata dalla critica d’arte Chiara Medolago e sarà impreziosita nel pomeriggio, a partire dalle 16, da una performance con la chitarra di Giorgio Santangelo. L’evento si inserisce nel ricco programma di «Fiume d’Arte», la storica iniziativa che punta a trasformare il cuore della cittadina in uno spazio espositivo a cielo aperto.

Continua oggi la 23esima edizione di «deSidera Bergamo Festival». A Ciserano andrà in scena «Per provare anch’io a volare», la storia di un ragazzo di Bologna che, appena lasciato dalla sua ragazza, decide di trasferirsi a Milano, una città tanto misteriosa quanto fastidiosa. Dopo aver incontrato una donna in un ristorante, il ragazzo inizierà un nuovo rapporto, ma presto scoprirà che non tutte le storie hanno un lieto fine, così come le canzoni di Lucio Dalla. Le musiche dal vivo saranno curate dai Punti Neri con testi di Tommaso Donati.

21
Dom
Settembre
h.10:00 / 23:00
via Borgo Palazzo Bergamo
La festa del borgo

Domenica 21 settembre torna la manifestazione che celebra e promuove lo spirito di uno dei quartieri più storici di Bergamo: Borgo Palazzo.

Manifestazioni
21
Dom
Settembre
h.09:00 / 12:00
Scanzorosciate Scanzorosciate
Quattro passi di cultura a Scanzorosciate

Torna l'appuntamento, in collaborazione con Terre del Vescovado e la guida turistica Tosca Rossi - Terre di Bergamo, alla scoperta della cultura locale: sentieri tra storia e sapori, dalla Chiesa di San Pantaleone a paesaggi collinari.

Visite guidate
21
Dom
Settembre
h.09:00 / 19:00
Mercatino dell'artigianato e dell'… Luzzana
Mercatino in Corte

21esima edizione del “Mercatino in Corte”, un mercatino dell'artigianato e dell'antiquariato, la manifestazione di maggior rilievo e di maggior richiamo di Luzzana.

Arte
21
Dom
Settembre
h.18:00 / 20:30
Druso Ranica
CEK & The Stompers e The Crowsroads

Due splendide realtà del panorama blues italiano vi aspettano sul palco del Druso di Bergamo per presentare i nuovi lavori, disponibili anche in formato vinile LP.

Musica
21
Dom
Settembre
h.16:00 / 17:00
Piazza Marconi - Gorle Gorle
Le disavventure di Fagiolino

Pantalone, ricco e vecchio mercante, è intenzionato a sposare a tutti i costi la figlia di Sandrone, rozzo contadino. Prosegue così il programma della rassegna «Borghi&Burattini».

Bambini
21
Dom
Settembre
h.18:00 / 20:00
Palazzo Terzi Bergamo
Giulio Tampalini

Per «Concerti Speciali» della rassegna di concerti «Serate Musicali» organizzato dall'associazione per Palazzo Terzi ETS, appuntamento con Giulio Tampalini, chitarra.

Musica

