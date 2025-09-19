Guida agli eventi del weekend (20 – 21 settembre)

Pronti a camminare su e giù per le scalette di Bergamo? Torna oggi e domani la «Millegradini», la camminata culturale più amata dai bergamaschi che permetterà di ammirare oltre 60 luoghi culturali aderenti all’iniziativa. La manifestazione culminerà con la storica e tradizionale camminata in gruppo, che scatterà alle 9 in piazzetta Don Spada, davanti alla sede de L’Eco di Bergamo. I partecipanti potranno scegliere tra diversi percorsi tracciati, tra cui uno inclusivo e privo di barriere architettoniche. Alla fine ci sarà un momento di ristoro per tutti i partecipanti all’Oratorio del Seminarino in Città Alta. Da non perdere!