«Fine pena: ora». Ricostruire vite dove il reato le ha spezzate

Anni prima, durante l’ultimo colloquio prima della detenzione, alla fine di un processo durato due anni, Salvatore aveva detto al giudice: «Se suo figlio nasceva dove sono nato io forse a quest’ora era lui nella gabbia e se io nascevo dove è nato suo figlio forse adesso io facevo l’avvocato ed ero pure bravo». Non c’è solo il criminale, ma anche la persona. Non c’è solo la persona, ma anche il suo ambiente. Questo è quello che riconosce Fassone in Salvatore. E da quel momento comincerà a scrivergli per parlare con quella parte innocente del condannato che ha visto. «Il carcere è per castigare certi gesti, ma poi punisce anche parti che la persona forse non sapeva di avere, parti innocenti, che magari si scoprono solo quando vengono ammutolite a forza, e recise - si legge nel libro - perché il carcere è pena per gesti che non andavano compiuti, ma la persona non è mai tutta in un gesto che compie, buono o cattivo che sia».