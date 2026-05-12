Gabriele Del Grande a Bergamo. «Il secolo è mobile» racconta le migrazioni del futuro

Secondo il giornalista la fatica a comprendere il bisogno di migrare delle persone non dipende tanto dalla mancanza di empatia quanto dal pregiudizio razziale: «A fare paura non è l’immigrazione in sé – dice – ma l’immigrazione nera, araba e asiatica. Ma per fortuna ci sono i giovani, soprattutto quelli abituati a convivere con ragazzi e ragazze venuti da ogni dove e pronti ad abitare il domani senza paure. Sono la sola speranza di cambiamento che intravedo ». Del Grande è stato tra i primi a utilizzare l’espressione «Fortezza Europa», intendendo il vecchio continente come richiuso in sé e respingente nei confronti di chi arriva da fuori in cerca di vita. «La Fortezza si sta sgretolando – precisa il giornalista – Un’intera generazione si sta ribellando ai divieti di viaggio con cui Schengen ha provato a impedire ai ragazzi del Sud globale di potersi spostare in Europa. Nel giro di un paio di generazioni avremo tutti in casa un pezzetto di famiglia nigeriana, indiana o marocchina. E a Lampedusa sorgerà un grande museo delle migrazioni. Come oggi a Ellis Island, negli Stati Uniti».