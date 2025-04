Guida agli eventi del weekend (11 – 13 aprile)

Questo fine settimana torna la «WaterWeek» di Uniacque, la manifestazione che ci porterà alla scoperta del servizio idrico bergamasco, delle reti che trasportano l’acqua fino ai nostri rubinetti e delle città drenanti. Grazie a tanti eventi, tutti liberi e aperti alla cittadinanza, sarà possibile comprendere il complesso rapporto tra acqua e ambiente per mitigare i problemi connessi al riscaldamento globale. In questo articolo trovate una guida con i vari incontri in programma. Preferite “tuffarvi” nel buon cibo? L’Area Feste di Verdello si trasforma in questi giorni in un punto di incontro per tutti gli amanti della paella e della sangria. Il «Festival della Paella Valenciana e della Sangria» , organizzato da La Bergamasca Eventi, è un evento che promette di farvi vivere un’esperienza unica, all’insegna del gusto, del divertimento e della cultura spagnola.