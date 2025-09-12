93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
12 Settembre 2025

Guida agli eventi del weekend (12 – 14 settembre)

Articolo. Da «Snark Festival» a «Fili d’Arte», da «La Cena del Santo Pescatore» a «Fiato ai Libri», passando per «Lungo il Viale» e i festeggiamenti del gemellaggio tra Onore e Garriguella. Ecco i migliori eventi in programma questo fine settimana

Eppen
Quando il weekend chiama, Bergamo risponde con tanti eventi che coniugano arte, musica, sapori e cultura. Se non sai cosa fare, non preoccuparti! Di seguito trovi una selezione di incontri e spettacoli che ti permetteranno di vivere il meglio degli appuntamenti in programma a Bergamo e provincia.

Venerdì 12 settembre

Al Cineteatro Lottagono, nel quartiere San Paolo di Bergamo, va in scena questo weekend la seconda edizione di «Snark Festival» , con otto documentari internazionali, tutti in lingua originale. Tra opere poco viste e visioni radicali, il festival metterà lo spettatore al centro, trasformando la visione in esperienza diretta e partecipata. Gli otto film in programma racconteranno oltre mezzo secolo di cinema documentario globale: da non perdere! Sempre a Bergamo, ci sarà in questi giorni la rassegna «Fili d’Arte» , il festival di Teatro di Figura organizzato dalla Fondazione Ravasio – Museo del Burattino ETS. La manifestazione si articolerà tra tre differenti location: il Museo del Burattino, il Teatro Qoelet di Redona e, novità di questa edizione, la suggestiva Sala Piatti della Fondazione MIA. Oggi, proprio in Sala Piatti, Valentina Lisi e Nadia Milani porteranno in scena «Relazioni necessarie», una produzione Manifattura Lizard vincitrice del premio «Porto Sant’Elpidio – Città dei Bambini 2023».

Preferite altro? Date un’occhiata a questi eventi!

12
Ven
Settembre
h.19:00 / 23:50
Druso Ranica
EVENTO CONCLUSO
Elliott Murphy

Finalmente torna in Italia Elliott Murphy, cantautore newyorkese (parigino d’adozione) molto attivo sia nella musica che nella scrittura. Un concerto imperdibile al Druso!

Musica
8
Lun
Settembre
h.08:00 / 23:00
Monte isola Monte isola
Festa di Santa Croce e dei fiori

Ogni cinque anni i borghi di Carzano e Novale, sull’incantevole Monte Isola, si trasformano in un’esplosione di colori grazie a migliaia di fiori di carta realizzati a mano dagli abitanti.

Manifestazioni
12
Ven
Settembre
h.09:00 / 18:00
Centro storico Treviglio
Sbarazzo di fine estate

Sconti, occasioni da non perdere e shopping nel cuore della città. Dal 12 al 14 settembre mettete in agenda l’appuntamento con «Lo Sbarazzo di fine estate», il mercatino dei commercianti di Treviglio.

Manifestazioni
6
Sab
Settembre
h.10:00 / 19:00
Centro Culturale San Bartolomeo Bergamo
Incontri

Nel suggestivo spazio del Centro Culturale San Bartolomeo, dal 6 al 14 settembre, sarà esposta la mostra personale di Benjamin Royaards pittore fiammingo con residenza a Bergamo con 50 ritratti realizzati tra il 2022 e il 2025.

Arte / Mostra
12
Ven
Settembre
h.21:15 / 23:00
Chiesa di Santa Maria Assunta Calcinate
EVENTO CONCLUSO
La speranza

All'interno della 23esima edizione di «deSidera Bergamo Festival» numerosi appuntamenti in tutta la provincia: Lucilla Giagnoni continua la sua personale riflessione sulle Virtù, intese come forze e qualità dell’essere umano.

Spettacoli
12
Ven
Settembre
h.18:30 / 23:30
Parco del Castello di Brusaporto Brusaporto
Inrovina Festival

Torna a Brusaporto «Inrovina Festival», un evento musicale da non perdere. Un fine settimana di musica, buon cibo e compagnia. In programma anche Inrovina Run, che occuperà il tardo pomeriggio di sabato.

Manifestazioni

Sabato 13 settembre

Il lungolago Marinai d’Italia di Spinone al lago accoglierà questa sera «La Cena del Santo Pescatore» , un appuntamento imperdibile che, da sessant’anni con la «Sagra del Pesce», richiama partecipanti da tutta la provincia e non solo. Il cuore della serata sarà una lunga tavolata che diventerà teatro di un’esperienza gastronomica che celebrerà i prodotti del territorio lacustre, a partire dal grande protagonista: il latterino fritto. Ha preso il via in questa settimana anche «Fiato ai Libri» che, complessivamente, porterà fino al 30 ottobre ventuno spettacoli a ingresso gratuito in venti Comuni della nostra provincia. Dal 2006, il festival ha raccolto e continua a raccogliere un ampio seguito di amanti dei libri, proposti in formula «pagine da ascoltare». A Luzzana, ad esempio, questa sera ci sarà «Il treno dei bambini» con la voce narrante di Arianna Scommegna e le musiche di Luca Olivieri.

Se non vi bastano queste idee, ecco altre proposte!

13
Sab
Settembre
h.21:00 / 23:45
Spazio Giovani Redona Edonè Bergamo
L'ultima cantata dell'estate con Canta Indie. Canta Male

Uno show a cielo aperto, un karaoke indie, una festa corale e liberatoria per salutare l'estate 2025 all'insegna della musica e del divertimento.

Musica
13
Sab
Settembre
h.19:00 / 23:45
Piazza di Levate Levate
Levate di Note

Levate si trasforma in un teatro a cielo aperto per la terza edizione della Notte Bianca «Levate di Note». Un appuntamento ormai atteso che accende le strade e le piazze del paese con musica, spettacoli, buon cibo e tanta voglia di stare insieme.

Manifestazioni
12
Ven
Settembre
h.15:00 / 18:00
Centro sportivo Valbrembo
Torneo nazionale La Passione di Yara

In campo la decima edizione del Torneo Internazionale di Calcio Pulcini a 7 “La passione di Yara”: dal 12 al 14 settembre 30 squadre in campo con tante novità e sorprese.

Outdoor / Sport
13
Sab
Settembre
h.09:00 / 19:00
Sentierone Bergamo
La StraBergamo

Si organizza la 47esima edizione della marcia non competitiva della Città di Bergamo, che dal 1976 vede coinvolte generazioni di famiglie.

Outdoor / Camminate
13
Sab
Settembre
h.10:00 / 20:00
Centro di Cologno al Serio Cologno al Serio
Lo sport in centro

Sabato 13 settembre 10 ore di sport: in piazza si potranno provare diverse discipline sportive e divertirsi in compagnia di famiglie e amici.

Manifestazioni
13
Sab
Settembre
h.16:30 / 18:00
Centro di Mapello Mapello
Le vie della storia

Novità nell'Isola Bergamasca! Un viaggio attraverso i secoli che permetterà di comprendere il territorio attraverso abiti storici, episodi di vita quotidiana e aneddoti.

Visite guidate

Domenica 14 settembre

Al Santuario di Prada (Mapello), lungo la strada sterrata incorniciata da duecento tigli storici, ci sarà questo weekend «Lungo il Viale», la manifestazione che quest’anno celebrerà la sua settima edizione e che metterà al suo centro una varietà tanto antica quanto preziosa: il mais nostrano dell’Isola. Per tutto il fine settimana, ci sarà il mercato agricolo con oltre cinquanta produttori del territorio, l’area con street food con le eccellenze dell’Isola, attività per famiglie, mostre fotografiche e tanto altro. Nel cuore dell’Alta Val Seriana, il borgo di Onore scriverà questo fine settimana un nuovo capitolo di una storia d’amicizia che dura da oltre un quarto di secolo. Tornerà infatti protagonista – con cene, aperitivi e musica – il gemellaggio con Garriguella , un piccolo centro catalano immerso tra vigneti e uliveti, non lontano dal confine francese. Due comunità lontane più di mille chilometri, ma unite da un forte legame, coltivato con costanza e affetto dal 1998.

Non vi abbiamo convinto?

14
Dom
Settembre
h.11:00 / 11:30
I Cascade Valbondione
Cascate del Serio

Anche quest'anno 315 metri di emozioni a Valbondione: tornano le annuali aperture delle Cascate del Serio!

Outdoor
14
Dom
Settembre
h.10:00 / 20:00
Caprino Bergamasco Caprino Bergamasco
Le rosse a Caprino

Per festeggiare i 30 anni di fondazione della Scuderia Ferrari Club Caprino Bergamasco, un evento speciale: un raduno che porterà a Caprino un centinaio di Ferrari!

Manifestazioni
14
Dom
Settembre
h.09:00 / 17:00
località Boldesico Grumello del Monte
Grumello in Vino

Torna per la quarta edizione la camminata benefica nella bellissima collina di Grumello del Monte alla scoperta dei vini e dei prodotti locali!

Manifestazioni
14
Dom
Settembre
h.18:00 / 20:00
Baia delle rose Costa Volpino
Gulliver

«Le due rive del jazz», appuntamento itinerante di grande musica tra i suggestivi paesaggi del lago d’Iseo, arriva anche alla Baia delle Rose di Costa Volpino per una serata all'insegna della musica jazz.

Musica
14
Dom
Settembre
h.18:00 / 20:00
Gres art 671 Bergamo
Jody Williams e Kailash Satyarthi

Per il public program «La cultura della pace» della mostra «de bello. notes on war and peace» ospiti Premi Nobel e leader internazionali: appuntamento con Jody Williams e Kailash Satyarthi.

Incontri
14
Dom
Settembre
h.10:30 / 19:00
Parco Conciliazione Ranica
Raduno Fiat 500 e Polenta Day

A Ranica una giornata tutta dedicata ai motori e ad un piatto fondamentale della nostra tradizione: la polenta!

Manifestazioni

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

