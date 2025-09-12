Guida agli eventi del weekend (12 – 14 settembre)

Il lungolago Marinai d’Italia di Spinone al lago accoglierà questa sera «La Cena del Santo Pescatore» , un appuntamento imperdibile che, da sessant’anni con la «Sagra del Pesce», richiama partecipanti da tutta la provincia e non solo. Il cuore della serata sarà una lunga tavolata che diventerà teatro di un’esperienza gastronomica che celebrerà i prodotti del territorio lacustre, a partire dal grande protagonista: il latterino fritto. Ha preso il via in questa settimana anche «Fiato ai Libri» che, complessivamente, porterà fino al 30 ottobre ventuno spettacoli a ingresso gratuito in venti Comuni della nostra provincia. Dal 2006, il festival ha raccolto e continua a raccogliere un ampio seguito di amanti dei libri, proposti in formula «pagine da ascoltare». A Luzzana, ad esempio, questa sera ci sarà «Il treno dei bambini» con la voce narrante di Arianna Scommegna e le musiche di Luca Olivieri.