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25 Settembre 2026 Appuntamenti

Guida agli eventi del weekend (25-27 settembre)

Guida. Da «I Prodòcc de Bérs» a «Sogno di una notte di fine estate», da «Il paese del baghet» alla «Meneghino alla riscossa», passando per «Morbegno in Cantina». Ecco le nostre proposte per il fine settimana

Lettura 2 min.
scritto da Eppen
La rivista online dedicata alla cultura e al tempo libero di Bergamo e provincia

L’autunno è ufficialmente arrivato. Dopo l’equinozio di mercoledì 23 settembre, siamo entrati nella stagione dei colori cangianti, delle atmosfere più soffuse e, forse, dei mesi più malinconici dell’anno. «Stagione di nebbie e morbida abbondanza, Tu, intima amica del sole al suo culmine, Che con lui cospiri per far grevi e benedette d’uva Le viti appese alle gronde di paglia dei tetti […]» recitavano i versi del poeta inglese John Keats, scritti nel 1820, nella sua «Ode all’autunno». Una stagione che trasforma il paesaggio e porta con sé nuovi ritmi, ma che in Bergamasca continua a offrire occasioni per uscire di casa. Anche il primo weekend d’autunno propone un calendario ricco di appuntamenti tra musica, spettacoli, sagre, cultura e iniziative per tutta la famiglia. Ecco la nostra selezione.

Venerdì 25 settembre

Il venerdì incomincia all’insegna della tradizione: a Berzo San Fermo entra nel vivo « I Prodòcc de Bérs – Tradizione e Sapori, dalla Terra alla Tavola », la manifestazione che per quattro giorni racconta la cultura contadina e il rapporto tra agricoltura, comunità e territorio. In programma in serata anche un convegno dal titolo «Biodiversità: patrimonio per la terra, valore per le imprese agricole», dedicato al ruolo della biodiversità per il futuro dell’agricoltura e per le produzioni locali. Laboratori per famiglie, mercato a chilometro zero, giochi e attività legate alla tradizione contadina, come il battesimo della sella e il toro meccanico sono solo alcune delle attività che arricchiranno il programma della manifestazione. Per tutto il fine settimana, inoltre, non mancano i momenti dedicati alla cucina locale, con showcooking e degustazioni di prodotti tipici. Per chi invece vuole salutare definitivamente l’estate all’aria aperta, a Caprino Bergamasco c’è « Sogno di una notte di fine estate ». Dalle 19, il Latterraggio Air Park farà da cornice a una serata tra musica, natura e intrattenimento, con DJ set, laser show e giochi di luce. Da appuntarsi anche la possibilità di acquistare una box picnic e trascorrere la fresca, ma serena, serata all’aperto per salutare un’ultima volta la stagione estiva.

Preferite altro? Ecco alcuni consigli

25
Ven
Settembre
h.17:00 / 21:00
Varie sedi Bergamo
World Cheese Capital

Tre giornate dedicate alle eccellenze casearie italiane e internazionali, con degustazioni, incontri e laboratori curati da produttori di formaggi e vini.

Food / Rassegna
25
Ven
Settembre
h.09:00 / 23:00
ChorusLife Bergamo
Bergamo Incontra

Dal 25 al 27 settembre, gli spazi di ChorusLife ospiteranno la 19esima edizione di «BergamoIncontra», il festival culturale che propone occasioni di confronto e riflessione a partire dalle grandi domande dell’uomo.

Incontri
25
Ven
Settembre
h.10:30 / 14:00
- Gandino
I Giorni del Melgotto

A Gandino torna la 19esima edizione della manifestazione dedicata al Mais Spinato, tra tradizioni, sapori, mercati e appuntamenti per tutte le età

Food
25
Ven
Settembre
h.20:30
Museo Etnografico di San Vigilio Rogno
EVENTO CONCLUSO
Una notte al Museo

Un appuntamento dedicato all'osservazione del cielo tramite telescopio, organizzato dagli Amici del Museo Etnografico di San Vigilio.

Incontri
25
Ven
Settembre
h.21:00 / 23:00
Chiesa di SantAlessandro della Cr… Bergamo
EVENTO CONCLUSO
Samuel Liégeon

Ospite del Festival Organistico sarà Samuel Liégeon, straordinario organista francese e ad oggi anche affermato pittore. Il concerto -che si terrà in Pignolo - sfocerà in due improvvisazioni ispirate a due dipinti, uno di Monet e uno dello stesso Liégeon.

Musica
25
Ven
Settembre
h.21:00 / 23:00
NXT Station Bergamo
EVENTO CONCLUSO
Funky Lemonade

La band porta a Bergamo il suo groove tra funk, ironia ed energia live, per la data conclusiva del «Stare a Galla - Tour».

Musica

Sabato 26 settembre

Tradizioni locali, spettacolo a teatro e memoria. Sono le tematiche dei tre appuntamenti che suggeriamo per la giornata di sabato. A Casnigo «Trame Vive», la rassegna del Comitato Bergamasco della FITP che racconta arte, cultura e tradizione, fa tappa con l’evento « Il paese del baghet ». Il percorso parte dal Santuario della SS. Trinità, caratterizzato dagli affreschi dei Baschenis, e prosegue al Teatro Fratellanza per concludersi con un aperitivo a base di prodotti della Val Gandino, accompagnati da un approfondimento sulla storia del baghet , la tipica cornamusa bergamasca. A Calusco d’Adda torneranno invece i burattini dell’iniziativa «Borghi&Burattini» con lo spettacolo « Meneghino alla riscossa »: una rilettura de «I promessi sposi» affidata alla compagnia teatrale C’è un asino che vola. Lo spettacolo nasce anche grazie al sostegno di Foto Ottica Carminati, attività storica del territorio e da sempre attenta alla vita della comunità e alle iniziative capaci di creare occasioni di incontro per Calusco. Dello spettacolo e di questa collaborazione ne abbiamo parlato in questo articolo. A Foresto Sparso, infine, Christian Di Domenico porta in scena « U Parrinu », il monologo dedicato a Padre Pino Puglisi, il sacerdote ucciso dalla mafia, che intreccia memoria personale e impegno civile. Per saperne di più leggete l’approfondimento che Eppen ha dedicato.

Non vi abbiamo convinto?

26
Sab
Settembre
h.21:15 / 22:15
ChorusLife Bergamo
Una ballata per Chiara

Per «BergamoIncontra», un monologo che dà voce a improbabili e ironici personaggi che ruotano attorno a Santa Chiara. Protagonista sarà Ippolita Baldini. Evento in collaborazione con deSidera.

Spettacoli
26
Sab
Settembre
h.09:00 / 18:00
Casa dell'Orfano Clusone
Mostra Zootecnica

La 74a edizione della manifestazione organizzata da Assomostre propone un programma dedicato all'allevamento e alle tradizioni del settore zootecnico.

Manifestazioni
26
Sab
Settembre
h.10:00 / 14:00
Sala Civica Levate
Ritratti in jazz

I dipinti di Alfredo Panzeri e la musica del figlio Giovanni dialogano in «Ritratti in Jazz», evento promosso dal Comune di Levate

Manifestazioni
26
Sab
Settembre
h.17:00 / 18:00
Sala Sestini Bergamo
La società nel suo divenire: dal 1945 a oggi

Un approfondimento storico a cura di Simona Colarizi, storica emerita dell'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», nell'ambito del ciclo di incontri «Raccontare la Grande Storia».

Incontri
26
Sab
Settembre
h.10:00 / 18:00
Belvedere e Ansa del Diebra Alzano Lombardo
La Voce del Cavallo 2026

La terza edizione dell'evento celebra la tradizione equestre di Parco Montecchio e il legame con la natura attraverso attività dedicate ai bambini e dimostrazioni sportive.

Outdoor
26
Sab
Settembre
h.17:00 / 23:45
varie zone Bergamo
Art2night, la notte bianca dell’arte

Torna la notte bianca dell'arte: l’evento che da oltre 10 anni apre lo scrigno dei luoghi nascosti di Bergamo per farne palcoscenici di creatività, passione, bellezza e storia.

Arte

Domenica 27 settembre

Per chi vuole dedicare la domenica, e l’intero fine settimana, ai sapori della Valtellina, sono diverse le occasioni in programma tra Bergamo e provincia. A Scanzorosciate il « Festival della Valtellina » porta in tavola sciatt, pizzoccheri, polenta taragna, brasato, bresaola e formaggi tipici, con musica dal vivo e animazione per le famiglie. A Bergamo, al Piazzale degli Alpini, « Pizzoccheri & Sciatt » propone le specialità della cucina valtellinese con anche alcune alternative vegetariane e vegane. Se ci si vuole allontanare un po’ da casa, a Morbegno prende il via « Morbegno in Cantina », il primo dei tre weekend dedicati a degustazioni, visita alle cantine storiche, itinerari tra i vigneti alla scoperta del patrimonio enogastronomico della valle. Il protagonista assoluto è naturalmente il vino. Per approfondire la storia di questa manifestazione e il programma di questa edizione, andate a recuperare l’articolo che Eppen gli ha dedicato. Non solo cucina ma anche la musica accompagnerà la domenica: a Bergamo arriva « Candlelight: Coldplay & Imagine Dragons », un tributo ai successi delle due band inserito nel calendario di eventi al Centro Congressi Giovanni XXIII che omaggia la grande musica nazionale e internazionale. I brani più noti di Coldplay e Imagine Dragons vengono eseguiti in un’atmosfera raccolta e illuminata dalla luce delle candele.

Volete altre idee?

27
Dom
Settembre
h.07:00 / 15:30
Spiazzi di Gromo Gromo
Trekking alla scoperta dei funghi

Un'escursione di gruppo guidata da un esperto micologo e da una guida ambientale per approfondire la conoscenza e la raccolta dei funghi.

Outdoor
27
Dom
Settembre
h.07:30 / 16:00
Rotonda di San Tomè Almenno San Bartolomeo
CamMangiata del Romanico

Domenica 27 Settembre Pro Loco Almenno organizza, in collaborazione con Gruppo Alpini Almenno S.B., la CamMangiata del Romanico. 10 km tra arte e buon cibo.

Outdoor
18
Ven
Settembre
h.10:00 / 18:00
- Bonate Sopra
Tulipania

Da metà settembre a inizio novembre, a Bonate Sopra, tornano la raccolta e la decorazione delle zucche, l' Accademia di Magia, i picnic tematici, l'area VIP e nuove proposte food firmate Tulipania.

Outdoor
27
Dom
Settembre
h.12:00 / 18:00
Peia Peia
Cinghial Box Rally

Il 27 settembre 2026, il comune di Peia ospiterà la tredicesima edizione del Cinghial Box Rally - Memorial Drago. Un evento imperdibile dalle forti emozioni, decisivo per Campionato Box Rally 2026.

Manifestazioni
27
Dom
Settembre
h.14:30 / 18:30
Fontana del Lantro Bergamo
Visita guidata alla Fontana del Lantro

Tornano le aperture al pubblico della Fontana del Lantro, uno dei luoghi più suggestivi di Città Alta. Con il Gruppo Speleologico Bergamasco le Nottole, una visita guidata alla storica Fontana del Lantro.

Visite guidate
20
Dom
Settembre
h.21:00 / 19:00
Piazza San Fedele Calusco d'Adda
La Bora. Palio delle contrade caluschesi

Tre giorni di festa a Calusco d'Adda con il Palio delle Contrade, spettacoli, giochi e tanto divertimento. Dal 20 settembre, non perdete questa grande manifestazione!

Manifestazioni

Alla ricerca di altri eventi? Basta consultare la nostra Agenda!

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Articolo. Fino all’8 novembre il campo di Bonate Sopra torna a riempirsi di zucche, colori e …
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Appuntamenti
Torna «Morbegno in Cantina», tre weekend alla scoperta della Valtellina tra calici, cantine e luoghi storici
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