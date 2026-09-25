Guida agli eventi del weekend (25-27 settembre)

L’autunno è ufficialmente arrivato. Dopo l’equinozio di mercoledì 23 settembre, siamo entrati nella stagione dei colori cangianti, delle atmosfere più soffuse e, forse, dei mesi più malinconici dell’anno. «Stagione di nebbie e morbida abbondanza, Tu, intima amica del sole al suo culmine, Che con lui cospiri per far grevi e benedette d’uva Le viti appese alle gronde di paglia dei tetti […]» recitavano i versi del poeta inglese John Keats, scritti nel 1820, nella sua «Ode all’autunno». Una stagione che trasforma il paesaggio e porta con sé nuovi ritmi, ma che in Bergamasca continua a offrire occasioni per uscire di casa. Anche il primo weekend d’autunno propone un calendario ricco di appuntamenti tra musica, spettacoli, sagre, cultura e iniziative per tutta la famiglia. Ecco la nostra selezione.
Venerdì 25 settembre
Il venerdì incomincia all’insegna della tradizione: a Berzo San Fermo entra nel vivo « I Prodòcc de Bérs – Tradizione e Sapori, dalla Terra alla Tavola », la manifestazione che per quattro giorni racconta la cultura contadina e il rapporto tra agricoltura, comunità e territorio. In programma in serata anche un convegno dal titolo «Biodiversità: patrimonio per la terra, valore per le imprese agricole», dedicato al ruolo della biodiversità per il futuro dell’agricoltura e per le produzioni locali. Laboratori per famiglie, mercato a chilometro zero, giochi e attività legate alla tradizione contadina, come il battesimo della sella e il toro meccanico sono solo alcune delle attività che arricchiranno il programma della manifestazione. Per tutto il fine settimana, inoltre, non mancano i momenti dedicati alla cucina locale, con showcooking e degustazioni di prodotti tipici. Per chi invece vuole salutare definitivamente l’estate all’aria aperta, a Caprino Bergamasco c’è « Sogno di una notte di fine estate ». Dalle 19, il Latterraggio Air Park farà da cornice a una serata tra musica, natura e intrattenimento, con DJ set, laser show e giochi di luce. Da appuntarsi anche la possibilità di acquistare una box picnic e trascorrere la fresca, ma serena, serata all’aperto per salutare un’ultima volta la stagione estiva.
Preferite altro? Ecco alcuni consigli
Sabato 26 settembre
Tradizioni locali, spettacolo a teatro e memoria. Sono le tematiche dei tre appuntamenti che suggeriamo per la giornata di sabato. A Casnigo «Trame Vive», la rassegna del Comitato Bergamasco della FITP che racconta arte, cultura e tradizione, fa tappa con l’evento « Il paese del baghet ». Il percorso parte dal Santuario della SS. Trinità, caratterizzato dagli affreschi dei Baschenis, e prosegue al Teatro Fratellanza per concludersi con un aperitivo a base di prodotti della Val Gandino, accompagnati da un approfondimento sulla storia del baghet , la tipica cornamusa bergamasca. A Calusco d’Adda torneranno invece i burattini dell’iniziativa «Borghi&Burattini» con lo spettacolo « Meneghino alla riscossa »: una rilettura de «I promessi sposi» affidata alla compagnia teatrale C’è un asino che vola. Lo spettacolo nasce anche grazie al sostegno di Foto Ottica Carminati, attività storica del territorio e da sempre attenta alla vita della comunità e alle iniziative capaci di creare occasioni di incontro per Calusco. Dello spettacolo e di questa collaborazione ne abbiamo parlato in questo articolo. A Foresto Sparso, infine, Christian Di Domenico porta in scena « U Parrinu », il monologo dedicato a Padre Pino Puglisi, il sacerdote ucciso dalla mafia, che intreccia memoria personale e impegno civile. Per saperne di più leggete l’approfondimento che Eppen ha dedicato.
Non vi abbiamo convinto?
Domenica 27 settembre
Per chi vuole dedicare la domenica, e l’intero fine settimana, ai sapori della Valtellina, sono diverse le occasioni in programma tra Bergamo e provincia. A Scanzorosciate il « Festival della Valtellina » porta in tavola sciatt, pizzoccheri, polenta taragna, brasato, bresaola e formaggi tipici, con musica dal vivo e animazione per le famiglie. A Bergamo, al Piazzale degli Alpini, « Pizzoccheri & Sciatt » propone le specialità della cucina valtellinese con anche alcune alternative vegetariane e vegane. Se ci si vuole allontanare un po’ da casa, a Morbegno prende il via « Morbegno in Cantina », il primo dei tre weekend dedicati a degustazioni, visita alle cantine storiche, itinerari tra i vigneti alla scoperta del patrimonio enogastronomico della valle. Il protagonista assoluto è naturalmente il vino. Per approfondire la storia di questa manifestazione e il programma di questa edizione, andate a recuperare l’articolo che Eppen gli ha dedicato. Non solo cucina ma anche la musica accompagnerà la domenica: a Bergamo arriva « Candlelight: Coldplay & Imagine Dragons », un tributo ai successi delle due band inserito nel calendario di eventi al Centro Congressi Giovanni XXIII che omaggia la grande musica nazionale e internazionale. I brani più noti di Coldplay e Imagine Dragons vengono eseguiti in un’atmosfera raccolta e illuminata dalla luce delle candele.
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