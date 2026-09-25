Guida agli eventi del weekend (25-27 settembre)

Il venerdì incomincia all’insegna della tradizione: a Berzo San Fermo entra nel vivo « I Prodòcc de Bérs – Tradizione e Sapori, dalla Terra alla Tavola », la manifestazione che per quattro giorni racconta la cultura contadina e il rapporto tra agricoltura, comunità e territorio. In programma in serata anche un convegno dal titolo «Biodiversità: patrimonio per la terra, valore per le imprese agricole», dedicato al ruolo della biodiversità per il futuro dell’agricoltura e per le produzioni locali. Laboratori per famiglie, mercato a chilometro zero, giochi e attività legate alla tradizione contadina, come il battesimo della sella e il toro meccanico sono solo alcune delle attività che arricchiranno il programma della manifestazione. Per tutto il fine settimana, inoltre, non mancano i momenti dedicati alla cucina locale, con showcooking e degustazioni di prodotti tipici. Per chi invece vuole salutare definitivamente l’estate all’aria aperta, a Caprino Bergamasco c’è « Sogno di una notte di fine estate ». Dalle 19, il Latterraggio Air Park farà da cornice a una serata tra musica, natura e intrattenimento, con DJ set, laser show e giochi di luce. Da appuntarsi anche la possibilità di acquistare una box picnic e trascorrere la fresca, ma serena, serata all’aperto per salutare un’ultima volta la stagione estiva.