Un invito ad agire riflettendo sulla storia di Padre Puglisi grazie alla forza del teatro

È una prospettiva che riporta l’esperienza di Puglisi alla quotidianità. Il suo lavoro educativo continua, secondo l’attore, anche attraverso le persone che ne hanno raccolto l’eredità. A Brancaccio il Centro di accoglienza «Padre Nostro», fondato da Puglisi, è ancora un punto di riferimento e sono molti i ragazzi impegnati nel raccontare il quartiere e la sua storia a chi arriva da fuori: «Questi giovani straordinari si fanno carico dell’essere guide e sono impegnati tutto l’anno». L’attualità di Puglisi, per Di Domenico, passa quindi anche da chi oggi sceglie di proseguire quel lavoro: «Con molta umiltà cerco con la professione che svolgo io, quella di attore e narratore, di comunicare i suoi intenti, molto semplici ma ancora oggi molto attuali».