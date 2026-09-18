Le contrade di Calusco d’Adda scendono in strada per la conquista della «Bora»

La squadra da battere sarà quella di Baccanello, con Ermanno Gambirasi che cercherà di confermare il successo ottenuto dodici mesi fa. «L’anno scorso siamo riusciti a vincere un po’ a sorpresa, perché ultimamente era sempre riuscita a imporsi la Luprita. Grazie però alla preparazione e all’unione che abbiamo mostrato, siamo riusciti a vincere – racconta il rappresentante di Baccanello – Il Palio, di fatto, inizia poco dopo le vacanze perché, già dalla fine di agosto, abbiamo iniziato a ritrovarci per preparare l’appuntamento e allenarci per le varie prove in programma. Si parte una settimana prima con la gara dei Madonnari, che abbiamo vinto tre anni fa, si prosegue poi il venerdì precedente al Cinema del paese con la premiazione di quest’ultima e la firma dei capitani, prima di arrivare alla giornata di domenica, quando ci si affronta nel Palio con una serie di giochi tradizionali che vanno dalla gara con i cerchi a quella dei monopattini, per concludere con la Corsa dell’Oca, che negli ultimi anni ha deciso la competizione».