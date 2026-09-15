Torna «Morbegno in Cantina», tre weekend alla scoperta della Valtellina tra calici, cantine e luoghi storici

Non serve essere sommelier per andare a « Morbegno in Cantina ». Ma se amate il vino, probabilmente troverete più di un buon motivo per tornarci anche quest’anno. Nei tre fine settimana dal 25 settembre all’11 ottobre, il centro storico di Morbegno torna infatti a trasformarsi in un percorso di degustazione diffuso tra cantine, chiostri e palazzi storici. Un modo per scoprire i vini della Valtellina, e non solo. Il protagonista resta naturalmente il vino. Quello di una viticoltura che in Valtellina ha qualcosa di davvero particolare: vigne coltivate sui terrazzamenti con pendii ripidi, un lavoro ancora molto manuale e un rapporto molto stretto tra uomo e montagna. Una viticoltura detta “eroica” dove il Nebbiolo, che qui prende il nome di Chiavennasca, trova interpretazioni molto diverse.
Quattro «giri» nel vino valtellinese
«Giri» è il nome dei percorsi di degustazione tematici proposti durante la manifestazione, costruiti per mettere a confronto vini e stili diversi. Il primo percorso è «Sforzati e Bolle», e si sviluppa in cinque tappe tra Palazzo Malacrida, il Chiostro di Sant’Antonio e le cantine del centro storico. Da una parte gli Sforzati della Valtellina DOCG, ottenuti da uve appassite e caratterizzati da struttura e concentrazione. Dall’altra le bollicine valtellinesi, spumanti prodotti da uve Nebbiolo e Prugnola, con una chiave di lettura più fresca e contemporanea dello stesso territorio. A guidare la degustazione sono i sommelier AIS e ONAV.
Se invece siete curiosi di capire cosa succede quando la tradizione dialoga con la viticoltura biologica, c’è il giro «Rossi e Bio», che mette il Valtellina Superiore e le Riserve a confronto con i vini bio del territorio.
Più trasversale è il giro «Rossi, Bianchi e Rosé», che mette nello stesso percorso sia i vini freschi che quelli strutturati. Un bel gioco di contrasti e un’ottima scelta per chi, davanti a una carta dei vini, vorrebbe assaggiare un po’ di tutto. E poi c’è il giro «Voci di Vigna», accessibile anche a passeggini e carrozzine, il percorso più diretto per incontrare chi il vino lo produce. Al Chiostro di Sant’Antonio saranno presenti dieci piccoli produttori locali, ciascuno con il proprio banco di assaggio. In questo giro di degustazione non c’è un percorso obbligato: si possono scegliere liberamente fino a sei assaggi dai produttori, fermandosi a parlare, ascoltando le loro storie.
E non c’è solo il vino: l’edizione 2026 di Morbegno in Cantina propone anche il percorso «Sorsi Analcolici di Valtellina», un itinerario parallelo di infusi, succhi artigianali e fermentati che racconta lo stesso territorio con una sfumatura diversa.
Le degustazioni si intrecciano con i luoghi del centro storico e con i sapori della Valtellina: pizzoccheri, formaggi, bresaola, dolci della tradizione e molto altro.
Le esperienze
Il vino resta il filo conduttore della manifestazione, ma a completare il programma ci sono tante esperienze adatte a tutti, per vivere la città e il territorio a tutto tondo.
Ci sono, ad esempio, le esperienze «Trekking & Wine» ed «E-Bike & Wine», che portano la scoperta del vino fuori dal centro storico, tra vigneti, boschi e paesaggi. La prima propone un itinerario a piedi di circa 8-10 chilometri; la seconda permette di esplorare il territorio in sella a una bicicletta a pedalata assistita.
C’è poi la «Wine & Wellness Experience», che unisce il benessere ai tasting, e l’«Olio Experience», dedicata alla conoscenza dell’olio del territorio.
Una bella novità pensata per far incontrare i giovani e le opportunità lavorative nel settore vitivinicolo è la «Wine Jobs Experience».
A Morbegno 2026 anche le famiglie sono le benvenute. Il percorso «Tra Affreschi e Filari» porta i più piccoli alla scoperta di Palazzo Malacrida attraverso attività dedicate all’arte, alla storia e al territorio. Al Chiostro di Sant’Antonio è in programma il «VignaLab», un appuntamento con laboratori sensoriali e attività pratiche dedicate alla viticoltura locale. E c’è la «Family Wine Experience», pensata per trasformare i bambini in piccoli vignaioli, con attività, giochi e laboratori - oltre a una speciale merenda - da fare mentre i genitori si godono una degustazione in tutta tranquillità.
Novità 2026: lo «Spritz Festival»
Tra le diverse novità dell’edizione 2026 di Morbegno in Cantina, un appuntamento da non perdere. L’Anteprima di quest’anno si celebra con lo «Spritz Festival», in programma nel fine settimana del 18 e 19 settembre. Il Chiostro Sud del Complesso di Sant’Antonio ospiterà dalle 18 alle 23 due serate dedicate ai sapori valtellinesi, alla musica e al più celebre cocktail da aperitivo, rivisitato in chiave valtellinese. Ci sarà infatti lo «Spritz Valtellina» insieme alle eccellenze della cucina locale e al formaggio Storico Ribelle.
Musica e intrattenimento in diretta con RadioTV TSN, condotti da Nicola Prati. Durante le due serate sarà inoltre possibile acquistare i Pass dei «Giri» di degustazione per «Morbegno in Cantina» approfittando di una promozione speciale riservata ai partecipanti.
I weekend lunghi
Il programma della manifestazione si arricchisce con le attività del venerdì sera. «Notte e Note di Vino», il 25 settembre e il 2 ottobre, è un percorso serale in cinque tappe tra cantine e corti storiche, accompagnato dalla musica di giovani dj e artisti del territorio.
Il 9 ottobre, invece, sarà la volta di «Calici Rosa – Un brindisi per le Donne», cinque tappe dedicate a temi come il coraggio, la resilienza e la rinascita, con la partecipazione dell’Associazione Amazzoni.
I consigli di Eppen
Arrivare in anticipo per ritirare il pass e il kit di degustazione, presentandosi ai punti di ritiro in Piazza Bossi, Piazza Sant’Antonio (dedicata esclusivamente agli acquisti online) e Via Pretorio 19 con il QR code della prenotazione.
Il WinePass comprende tasca porta calice, calice, pass, mappa e posate per le degustazioni food.
Per chi avesse necessità di acquistare in loco, salvo disponibilità, lo potrà fare in Piazza Bossi e Via Pretorio, 19. Le casse e i punti di controllo e consegna kit aprono due ore prima dell’inizio dell’evento.
Le degustazioni si svolgono il sabato dalle 12 alle 22 e la domenica dalle 11 alle 18. Gli eventi del venerdì si svolgono tra le 18 e le 22. Un “giro” dura mediamente tre ore e si svolge nel centro storico di Morbegno: tra vicoli e scalette in pietra, meglio mettersi delle scarpe comode.
Per scoprire il programma completo e acquistare i pass visitate il sito della manifestazione.
La manifestazione «Morbegno in cantina» è patrocinata da Regione Lombardia e dal Comune di Morbegno, organizzata da SGP Grandi Eventi in partnership con PLM Servizi, con la collaborazione delle associazioni del territorio e del Comune di Morbegno.