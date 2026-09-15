Torna «Morbegno in Cantina», tre weekend alla scoperta della Valtellina tra calici, cantine e luoghi storici

«Giri» è il nome dei percorsi di degustazione tematici proposti durante la manifestazione, costruiti per mettere a confronto vini e stili diversi. Il primo percorso è «Sforzati e Bolle», e si sviluppa in cinque tappe tra Palazzo Malacrida, il Chiostro di Sant’Antonio e le cantine del centro storico. Da una parte gli Sforzati della Valtellina DOCG, ottenuti da uve appassite e caratterizzati da struttura e concentrazione. Dall’altra le bollicine valtellinesi, spumanti prodotti da uve Nebbiolo e Prugnola, con una chiave di lettura più fresca e contemporanea dello stesso territorio. A guidare la degustazione sono i sommelier AIS e ONAV.