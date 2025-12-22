93FE310D-CB37-4670-9E7A-E60EDBE81DAD Created with sketchtool.
22 Dicembre 2025 Appuntamenti

Guida agli eventi di Natale (23 – 26 dicembre)

Guida. Da «La Casa Vacanze di Babbo Natale» al teatro per famiglie, dalla «Pedalata di Babbo Natale» ai concerti di Natale, passando per particolari escape room e «Lo Schiaccianoci». I nostri consigli per vivere al meglio le festività

Le luci sono accese, le vacanze entrano nel vivo e Bergamo si prepara a vivere i giorni più intensi del Natale. Da domani al 26 dicembre la città e il territorio si animano di eventi pensati per famiglie, appassionati di cultura, musica e tradizioni, tra appuntamenti diventati ormai dei riti e nuove occasioni per stare insieme. Ecco la nostra selezione di eventi da non perdere durante le festività.

Martedì 23 dicembre

La bellezza del Natale prende forma, soprattutto in questi giorni, a « La Casa Vacanze di Babbo Natale », che ha spalancato le sue porte a Selvino, nella villa di via Generale Osio. Un luogo che è diventato ormai un piccolo classico delle feste, capace di incantare grandi e piccoli con un percorso immersivo tra stanze animate, dettagli curati e storie sospese nel tempo. Accompagnati dai fedeli Elfi, i visitatori attraversano la casa fino al momento più atteso: l’incontro con Babbo Natale e la consegna delle letterine, in un’atmosfera che profuma di sogno e tradizione. I numeri parlano chiaro — oltre cinquemila presenze nella prima edizione — ma sono soprattutto gli sguardi dei bambini a raccontare il successo di un’iniziativa che restituisce la magia di questo periodo dell’anno. Nel pomeriggio, spazio al teatro per famiglie con il consueto appuntamento natalizio proposto dall’amministrazione comunale di Terno d’Isola. In scena un grande classico rivisitato con leggerezza e ironia dalla Ditta Gioco Fiaba: « Canto di Natale ». L’immortale racconto di Dickens, con il suo intreccio tra atmosfere gotiche, impegno sociale e speranza, prende nuova vita grazie a uno spettacolo che rispetta il ritmo originale ma sorprende per il linguaggio moderno e coinvolgente. Inserito nella rassegna «Teatro a Merenda», è un pomeriggio pensato per condividere emozioni, riflessioni e sorrisi.

23
Mar
Dicembre
h.20:45 / 22:30
PalaLVF San Paolo d'Argon
Soli.... a Winter Breath

Martedì 23 dicembre, alle 20.45, il Pala LVF di San Paolo d’Argon si trasformerà in uno spazio di incontro tra timbri, colori ed emozioni, accogliendo un concerto capace di coinvolgere e sorprendere il pubblico.

Musica
23
Mar
Dicembre
h.16:15 / 17:30
Parco Astronomico La Torre del Sole Brembate di Sopra
Il mistero della Stella di Natale

Un viaggio alla scoperta della celebre stella inseguita dai Re Magi, cercando possibili spiegazioni astronomiche del mistero.

Scienza
23
Mar
Dicembre
h.20:45 / 22:45
Chiesa Parrocchiale di Santa Margh… Brusaporto
Alla ricerca del Natale

Nella Chiesa parrocchiale di Brusaporto è in programma il concerto «Alla ricerca del Natale», organizzato dall'Associazione Amici della musica, in memoria di Antonio Spinelli.

Musica

Mercoledì 24 dicembre

La Vigilia a Bergamo si apre con uno degli eventi più attesi e partecipati: la « Pedalata di Babbo Natale », giunta alla sua quindicesima edizione. Un appuntamento che unisce sport, divertimento e solidarietà, trasformando la città in un colorato serpentone di biciclette e cappelli rossi. Il percorso attraverserà Bergamo per raggiungere l’Ospedale Papa Giovanni XXIII, dove verranno consegnati doni ai bambini della Pediatria, con una sosta per il brindisi natalizio al Tassino Café e l’arrivo finale alla casa di riposo Carisma, per regalare un momento di festa anche agli ospiti. Aperta a tutti, grandi e piccoli, la pedalata prevede una quota minima di partecipazione a sostegno dell’iniziativa solidale. Nel pomeriggio e per tutto il periodo delle feste, vale una visita il Presepe in grotta di Comenduno, ad Albino. Allestito in una grotta naturale dagli Amici del Presepe, è una rappresentazione suggestiva che affascina ogni anno visitatori di tutte le età. Fino al 6 gennaio, dalle 9.30 alle 22.30, il presepe si anima con movimenti scenografici e l’alternanza giorno-notte, regalando un’esperienza immersiva che unisce fede e arte. Un’occasione perfetta per inserirsi in un itinerario più ampio alla scoperta dei presepi di Bergamo e provincia, testimonianza viva dell’identità culturale del territorio. Eppen ha creato per voi questa guida!

24
Mer
Dicembre
h.22:00 / 23:50
Località La Spessa Clusone
Fiaccolata

Come da tradizione, torna nella notte della Vigilia di Natale la fiaccolata dalla località La Spessa fino alla chiesetta di San Lucio, dove si celebrerà la Santa Messa di mezzanotte.

Outdoor
24
Mer
Dicembre
h.14:00 / 18:00
Palazzo Bertacchi Clusone
La Casa Bergamasca di Babbo Natale

Oramai di casa, anche quest'anno, Babbo Natale torna nelle nostre valli. La Casa Bergamasca di Babbo Natale apre le sue porte per la 18esima edizione nella città di Clusone, uno dei Borghi più belli d'Italia e Bandiera Arancione del Touring Club.

Bambini
24
Mer
Dicembre
h.08:15 / 12:30
Santuario del Monte Misma Bergamo
Pedalata di Babbo Natale in vetta al Monte Misma

Settima edizione della Valleserianabike: torna il giro in MTB la vigilia di Natale sul Monte Misma, con partenza da Pradalunga e brindisi in vetta con panettone e spirito natalizio.

Outdoor

Giovedì 25 dicembre

Il giorno di Natale inizia nel segno della musica con « Adeste fideles », i concerti del Quintetto Frescobaldi a Lovere. Un ensemble formato da trombe, corni e organo che accompagnerà le celebrazioni con un repertorio solenne e suggestivo. Il concerto si terrà in occasione della Santa Messa di Natale alle 18 presso la Chiesa di San Giorgio, con una replica prevista anche il 6 gennaio. Un appuntamento che unisce spiritualità e musica, ideale per chi cerca un Natale raccolto. Per chi preferisce mettersi in gioco, arriva invece « Escape on the road - Christmas Edition », un’escape room all’aria aperta che trasformerà Bergamo in un grande scenario di gioco. Attraverso un’applicazione, i partecipanti diventeranno protagonisti di un’indagine dal sapore fantasy: «Il Mago di Natale» e la «Città Perduta». Novanta minuti per risolvere enigmi, superare prove di logica e collaborare come una vera squadra, alla ricerca dei sette frammenti di un’anima magica nascosti tra le vie. Un’esperienza dinamica e coinvolgente, perfetta per famiglie e gruppi di amici.

25
Gio
Dicembre
h.14:00 / 19:00
Museo Basilica di Gandino Gandino
Visita al Museo dei Presepi a Gandino

Esposizione di oltre 600 presepi provenienti da più di 60 Paesi, a pochi passi dalla monumentale e suggestiva Basilica di Santa Maria Assunta.

Visite guidate
7
Dom
Dicembre
h.15:00 / 18:00
Villa Carrara Villa di Serio
Presepi in mostra

Fino all'Epifania, Villa Carrara ospita la mostra di presepi, un mese intero dedicato all'arte e alla tradizione a Villa di Serio.

Arte / Mostra
25
Gio
Dicembre
h.20:30 / 22:30
Centro sociale Barbisotti Osio Sotto
Dj set di Natale

Insieme a Ritmosio, al centro sociale Barbisotti una serata di musica e di danze per festeggiare insieme il Natale!

Musica

Venerdì 26 dicembre

Santo Stefano sarà dedicato alla grande danza con « Lo schiaccianoci », in scena al Teatro Donizetti. Il Balletto del Teatro dell’Opera della Romania porterà sul palco una delle fiabe più amate di sempre, tra scenografie incantate, atmosfere sognanti e una storia che attraversa generazioni. Due le repliche previste, alle 17 e alle 20.30, per uno spettacolo che incanterà i bambini e conquisterà i più grandi, culminando nel celebre «Valzer dei Fiori». Un classico intramontabile, simbolo del Natale. La giornata proseguirà in chiave più rock con « Natale in Balera – Special Edition », in programma al Druso a partire dalle 17.30 fino a tarda notte. Una serata che mescolerà musica dal vivo, convivialità e tradizione: dall’energia di Lanto ai dj set di Sue LN & Lola dj, fino al concerto degli Iron Mais con ospite Osvaldo Schwartz. Tra una danza e l’altra, ci sarà spazio anche per una tombolata, del vin brûlé e per le castagne, oltre a un food truck attivo per tutta la sera. Un modo perfetto per chiudere il giorno di Santo Stefano tra brindisi, sorrisi e voglia di stare insieme.

26
Ven
Dicembre
h.16:00 / 18:00
Vie del paese di Dorga Castione della Presolana
I Cantur della baracca

Le vie del paese di Dorga si riempiranno di magia grazie alle melodie natalizie che faranno sorridere e cantare grandi e piccoli.

Manifestazioni
26
Ven
Dicembre
h.16:00 / 17:00
Palazzo Moroni Bergamo
I capolavori della collezione di Palazzo Moroni

Una speciale visita guidata per scoprire la ricca collezione d'arte di Palazzo Moroni, la sua storia e le ragioni, anche avventurose, per le quali si è costituita.

Visite guidate
26
Ven
Dicembre
h.16:30 / 18:00
Chiesa San Bernardino di Lizzola Valbondione
Una cascata di note

Nella parrocchia di Lizzola, un quartetto d'archi per un concerto che regalerà al pubblico emozioni e suggestioni natalizie.

Musica

