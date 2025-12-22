Guida agli eventi di Natale (23 – 26 dicembre)

La bellezza del Natale prende forma, soprattutto in questi giorni, a « La Casa Vacanze di Babbo Natale », che ha spalancato le sue porte a Selvino, nella villa di via Generale Osio. Un luogo che è diventato ormai un piccolo classico delle feste, capace di incantare grandi e piccoli con un percorso immersivo tra stanze animate, dettagli curati e storie sospese nel tempo. Accompagnati dai fedeli Elfi, i visitatori attraversano la casa fino al momento più atteso: l’incontro con Babbo Natale e la consegna delle letterine, in un’atmosfera che profuma di sogno e tradizione. I numeri parlano chiaro — oltre cinquemila presenze nella prima edizione — ma sono soprattutto gli sguardi dei bambini a raccontare il successo di un’iniziativa che restituisce la magia di questo periodo dell’anno. Nel pomeriggio, spazio al teatro per famiglie con il consueto appuntamento natalizio proposto dall’amministrazione comunale di Terno d’Isola. In scena un grande classico rivisitato con leggerezza e ironia dalla Ditta Gioco Fiaba: « Canto di Natale ». L’immortale racconto di Dickens, con il suo intreccio tra atmosfere gotiche, impegno sociale e speranza, prende nuova vita grazie a uno spettacolo che rispetta il ritmo originale ma sorprende per il linguaggio moderno e coinvolgente. Inserito nella rassegna «Teatro a Merenda», è un pomeriggio pensato per condividere emozioni, riflessioni e sorrisi.