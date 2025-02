Il Carnevale di Clusone, 71 edizioni di festa nel borgo antico

Dallo spritz, alle 21 si passa poi alla tombolata in maschera per adulti e bambini in oratorio. Il Carnevale clusonese prosegue poi il 4 marzo, Martedì Grasso, con la sfilata dei carri e dei gruppi allegorici nel centro storico del paese: l’appuntamento per la partenza è alle 14 al parcheggio dello Stadio Comunale in via don Bepo Vavassori. Inoltre, durante tutto il periodo carnevalesco, fino al 4 marzo, nella Sala Partec in Piazza Orologio è allestita la mostra a ingresso libero «Maschere del Ducato».