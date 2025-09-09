Il teologo Vito Mancuso torna a «Molte Fedi»

VM: Non credo a nessun tipo di peccato originale e non penso nemmeno che la storia sia una catastrofe. Vi sono delle catastrofi ma esse sono direttamente o indirettamente funzionali a quel fenomeno prezioso che è la consapevolezza, intesa come coscienza che rettamente capisce e rettamente agisce. Certo, se si guarda ai nostri giorni non si può non dire che la consapevolezza dell’umanità sia meno vivida e meno pulsante di un tempo. Ma è anche vero che certi diritti, che una volta ci sognavamo, oggi sono affermati e tutelati. Nonostante le difficoltà (e dolori irrazionali e ingiustificabili), si può parlare, a mio avviso, di un progredire verso un’unione di fedi e di popoli e verso una pace perpetua. Se diamo un’occhiata a quanto raggiunto, possiamo guardare ai tantissimi problemi che abbiamo davanti con il giusto ottimismo.