In alto i calici con le degustazioni di «Ardesio DiVino»

La manifestazione presenta una rinnovata identità organizzativa: per il secondo anno consecutivo, l’associazione Adivì APS è a guida dell’evento, con il supporto della Pro Loco, proponendo una precisa visione, volta verso la sostenibilità e la genuinità. «Stiamo lavorando con impegno per creare un evento più sostenibile sia per la cittadinanza che per l’ambiente, grazie alla preziosa collaborazione dei commercianti locali e del Comune», spiega Nicola Moioli, presidente di Adivì APS. «Il nostro obiettivo consiste nel ritornare al vero spirito della manifestazione, volta a promuovere le eccellenze del territorio».